La Cumbre Iberoamericana, realizada en República Domincana, cerró con consenso sus cuatro grandes objetivos: carta medioambiental, digital, seguridad alimentaria y arquitectura financiera, esta última la más discutida hasta el último momento.

Además, los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos alcanzaron acuerdos en otros asuntos como el III Plan de Acción Cuatrienal de cooperación 2023-2027, la decisión de promover la igualdad de género y el compromiso con la promoción de la democracia.



En la rueda de prensa final, el anfitrión de la cumbre, el presidente dominicano Luis Abinader, precisó que asimismo llegaron a compromisos sobre el derecho internacional incluyendo el principio de soberanía, la no intervención en los asuntos entre los Estados y su igualdad jurídica.



También coincidieron en la importancia de un nuevo reglamento migratorio que respete los derechos humanos de los migrantes, la coordinación de la lucha contra el crimen trasnacional y la necesidad de un sistema más justo.



Los veintidós países participantes mostraron su "profunda preocupación" por la situación en Haití y manifestaron su total solidaridad con el país caribeño. La transición energética, la sostenibilidad marina, el embargo de Cuba y la situación de las Malvinas fueron otros de los temas tratados.

La inmigración, el apoyo a Haití y el relanzamiento de las relaciones entre Latinoamérica y la Unión Europea (UE) estuvieron entre los temas importantes de la cumbre, según explicó el secretario general de Iberoamérica, Andrés Allamand, en la rueda de prensa final.



Allamand señaló la inmigración como un asunto importante, que afecta a todas las regiones del mundo y en particular a la comunidad iberoamericana. El secretario general iberoamericano anunció que en la búsqueda de soluciones de la cumbre salió la idea de organizar una conferencia sobre inmigración en el tercer trimestre de este año, aunque todavía queda pendiente el lugar y la fecha.



En cuanto a la situación de Haití, Allamand destacó que "pasa a ser un tema importante para la comunidad iberoamericana", y corroboró la idea de Abinader de que sin una pacificación no hay solución para al país caribeño.

"El paso previo para aquellas ideas como la creación de instituciones y la normalización del país es su pacificación", reiteró.



Respecto a las relaciones UE-Latinoamérica, destacó la intervención en la cumbre del jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell.



"Queremos que la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre del año sea un impulso. Hace ocho años que no nos reunimos entre ambas regiones a nivel político", dijo Allamand, quien deseó que los acuerdos inconclusos se cierren y no se eternicen las negociaciones, y que haya un respaldo fuerte para las inversiones en ambas direcciones.



El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, habló en la rueda de prensa de la próxima cumbre que se celebrará el 29 de noviembre de 2024 en Quito, bajo el lema "Innovación, inclusión y sostenibilidad en Iberoamerica". "Ecuador acepta el reto", aseguró Lasso, quien se refirió a otros tres grandes temas que se tratarán en el foro regional: fomento de las economías circulares, seguridad alimentaria y transición ecológica. "Los retos requieren del accionar conjunto de todos los miembros de la comunidad iberoamericana", dijo Lasso e invitó a "mirar con esperanza" la unidad de la región.

Foto: Efe

El principal escollo en esta cumbre fue alcanzar un compromiso para crear una nueva arquitectura financiera, para ayudar a recuperarse de las consecuencias de la pandemia y afrontar la difícil coyuntura internacional. No fue hasta el almuerzo cuando se acordó dar visibilidad a la cuestión de la arquitectura financiera para mitigar la deuda externa.



Pero Abinader quiso precisar que se trataba más de un asunto de forma que de fondo y ahora serán los ministros de Hacienda y Finanzas los que trabajarán para concretar este proyecto.

El presidente Gustavo Petro pidió que la integración no se quede en retórica

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió en la Cumbre

Iberoamericana que Latinoamérica tenga una integración real y no de discurso, al tiempo que llamó a la unión de los países en torno a las energías limpias para luchar contra la crisis climática.



"La integración es más retórica que otra cosa, la integración europea es concreta, la integración de América del Norte es concreta, concretísima, la integración latinoamericana es discursiva", dijo Petro en la cumbre que se celebró en Santo Domingo en donde además pidió que sean invitados otros países en calidad de observadores, especialmente africanos.



En esa dirección, el gobernante colombiano dijo que uno de los filones que puede ser un lazo de integración es el de las "energías limpias". "Así como alguna vez Europa se encontró después de la guerra alrededor del carbón, la economía fósil, pero (eso) les permitió la base de su verdadera integración, nosotros tenemos que integrarnos alrededor de las energías limpias", enfatizó.



Petro recordó que él ha propuesto en diferentes escenarios la integración energética desde Alaska (Estados Unidos) hasta la Patagonia construyendo una red eléctrica. Esa integración, explicó, puede llevar a los países latinoamericanos a ser más autosuficientes y también a convertirse en potencias para la generación de energías limpias y ayudar a combatir la crisis climática.

Foto: Efe

Igualmente recordó que esa energía puede llegar a Estados Unidos y Canadá, dos países que generan buena parte del CO2 del planeta, causante de la crisis climática que pone en peligro la vida de la humanidad.



El jefe de Estado colombiano aseguró que si las cosas siguen como están "nuestros nietos en el año 2070 no podrán vivir en nuestros países" por efectos del cambio climático.



Para que esa situación no ocurra, dijo Petro, deben darse "grandes transformaciones en el mundo" y recordó que le propuso al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que no asistió a la Cumbre Iberoamericana, una reunión de países americanos sobre la migración, que en su opinión, también es parte consecuencia del cambio climático.



Por otro lado, Petro dijo que la comunidad internacional debería condenar "cualquier tipo de invasión", en alusión a la de Rusia a Ucrania, países a los que no mencionó directamente.



"La guerra que estamos presenciando hoy, que tiene sus razones ahí, que es una invasión de un país sobre el otro, que no se puede criticar si aplaudimos otras invasiones, lo que hay que generar es un rechazo de la humanidad sobre cualquier tipo de invasión", aseguró.



El presidente agregó: "No podemos perder tiempos en una guerra cuando los tiempos de la humanidad se están acortando por la crisis climática". Petro aprovechó su intervención en la Cumbre Iberoamericana para volver a defender al expresidente peruano Pedro Castillo, de quien dijo que debía estar sentado en esa plenaria en Santo Domingo, junto con el resto de jefes de Estado y de Gobierno.



Santo Domingo, Agencia Efe