La ola de repudio por las acusaciones de Javier Milei contra la cantante Lali Espósito

El presidente de Argentina, Javier Milei, encontró esta semana en la exitosa cantante y actriz argentina Lali Espósito un blanco para sus críticas al supuesto derroche de dinero público.



(Además: ¿Quién era Alexéi Navalny? El opositor ruso a Vladimir Putin que murió en la cárcel)



La polémica comenzó hace días cuando el presidente libertario se hizo eco en sus redes sociales de una publicación que criticaba el costo del festival musical Cosquín Rock, que se llevó a cabo el pasado fin de semana cerca de la ciudad de Córdoba (centro de Argentina) y en el que ofreció un recital Espósito.



(Puede leer: Estos son los cinco países con los salarios mínimos más altos de América Latina)

El miércoles durante una entrevista televisiva, Milei volvió a dudar de la financiación del Cosquín Rock y afirmó que el Gobierno provincial de Córdoba "le da 1.000 millones de pesos (1,1 millón de dólares) en subsidios".

"Lali Depósito":

Por los comentarios de Javier Milei sobre Lali Espósito pic.twitter.com/R0gQQv1YDv — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 15, 2024

DESARMANDO EL GRAMSCI KULTURAL



La raíz del problema argentino no es político y/o económico, es moral y tiene como consecuencias el cinismo político y la decadencia económica.



Este sistema está podrido y por donde se lo toca sale pus, mucha pus, muchísima..



Gramsci señalaba que… — Javier Milei (@JMilei) February 16, 2024

"Todos los artistas que estuvieron ahí, como Lali Depósito (sic), cobraron del Estado (...) Ella cobró de varios Gobiernos", ironizó Milei, alterando el nombre de la protagonista de la popular telenovela 'Casi ángeles'.



(Siga leyendo: Nicolás Maduro llama 'loco' a Javier Milei y lo acusa de robar un avión de Venezuela)

Facebook Twitter Linkedin

Protesta contra el Gobierno del presidente Javier Milei en Buenos Aires. Foto: EFE

Todos los artistas que estuvieron ahí, como Lali Depósito (sic), cobraron del Estado (...) Ella cobró de varios Gobiernos. FACEBOOK

TWITTER

Espósito, de 32 años, se había posicionado claramente en contra el libertario tras su victoria en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) del pasado agosto, calificando el éxito del entonces candidato como un hecho "peligroso" y "triste".



En nuevas declaraciones, el mandatario del país suramericano elevó el tono contra la cantante y la acusó de ser "un parásito que vivió chupando de la teta del Estado", de ser "un mecanismo de propaganda" y de hacer 'playback' en sus espectáculos.



(Puede leer: Inflación en Argentina se modera en enero pero supera el 250 por ciento anual)



Las declaraciones de Milei fueron muy criticadas por distintas voces de los ámbitos político, mediático y cultural; entre ellas la de la conocida cantante María Becerra, que consideró que los dichos de Milei "nos hacen acordar a un capítulo de la historia oscura de nuestro país".

Facebook Twitter Linkedin

Presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: EFE

El productor y compositor Bizarrap, las cantantes Tini Stoessel, Cazzu, Nicki Nicole y el exlíder de la banda Divididos, Ricardo Mollo, también forman parte de una larga lista de reconocidos artistas que expresaron su respaldo a la cantante.



De igual forma, políticos -incluso del partido de derecha Propuesta Republicana (PRO) aliado del presidente- se solidarizaron con la artista.



(Le recomendamos: 'Showman-economista': las duras críticas de Cristina Fernández al plan de Javier Milei)



Lo cierto es que la propia Espósito no se pronunció acerca de la polémica hasta este jueves por la noche, cuando publicó un largo mensaje en sus redes sociales aclarando que participó en espectáculos municipales "con todos los Gobiernos".

Sr Presidente @JMilei

Mi nombre es Mariana Esposito, Nací en parque patricios , en el sur de la ciudad de Buenos Aires.

Tengo 32 años y trabajo hace 22 .

Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un… — Lali (@lalioficial) February 15, 2024

"La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y, sobre todo, genera alegría y emoción. Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino", dijo en X la cantante.



Espósito concluyó su mensaje invitando a Milei, reconocido melómano, a asistir a alguno de sus conciertos y le reprochó su "discurso injusto y violento".



(Puede leer: De 'maligno' a 'el argentino más importante': el cambio de tono de Milei con Francisco)

La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y, sobre todo, genera alegría y emoción. FACEBOOK

TWITTER

Este viernes, Milei continuó cargando contra la industria cultural argentina, sin mencionar específicamente a Lali Espósito.



"Acá el problema no es una actriz. Es una arquitectura cultural diseñada para sostener el modelo que beneficia a los políticos", especificó el presidente en un mensaje publicado en X.



(Puede leer: ¿Quiénes los dos rehenes argentinos liberados en Gaza tras estar en manos de Hamás?)



En la misma línea se pronunció el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa de este viernes, muy critico con los gastos que los gobiernos hacen de los impuestos de los ciudadanos.

Facebook Twitter Linkedin

Portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni. Foto: AFP

Lali Espósito comenzó su carrera como actriz de televisión a los 10 años para luego actuar en teatro y cine antes de incursionar en la música donde cantó en las giras internacionales de Katy Perry y Camila Cabello, también junto a Ricky Martin, y lanzó cinco álbumes como solista y compositora.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP