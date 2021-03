Lady Prole, la mujer que negó la vacuna a adultos mayores en México

Una joven que trabaja en la aplicación de vacunas contra el covid-19 en la ciudad de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco (México), fue captada cuando le negó la dosis a una mujer mayor que hacía la fila para vacunarse.

La trabajadora justificó su actuar diciéndole a la mujer que no tenía programada una cita y que, si la vacunaba, no quedarían más dosis para la ‘prole’ o gente del común que se encontraba esperando en la fila y con cita previa.



“Si la paso a usted voy a tener que pasar a todos los ricos que mandan aquí por contacto. Si yo la paso a usted le roba la vacuna a la prole”, dijo la joven en el video que se encuentra circulando en redes sociales.



Un hombre que estaba presenciando el momento le respondió: “No politice, aquí no hay prole, señorita, aquí hay adultos mayores”.

Por las palabras de la trabajadora, los internautas han empezado a llamarla con el apodo “Lady Prole”, sin que hasta el momento se haya conocido su nombre verdadero.



“Esa no es servidora de la nación”, “le faltan clases de modales” y “no era la forma de dirigirse a un adulto mayor”, son algunos de los comentarios que ha recibido.

A pesar de que la mayoría de los usuarios han estado en desacuerdo con su actuar, otras personas aplauden su decisión y afirman que está haciendo lo correcto.



“Me encantó la actitud de esta súper mujer, por acciones así está cambiando México.

La felicito por tener muy buena ética y conciencia social”, escribió un internauta.



Cabe resaltar que, según el periódico méxicano ‘El Universal’, en el estado de Jalisco se han aplicado vacunas a adultos mayores que acuden sin cita o no residen en los municipios que están aplicando las dosis.

Si bien no se les niega el acceso a la vacunación, se les explica que primero atenderán a las personas que tienen una cita programada, después a quienes acuden sin cita pero residen en el mismo municipio y, finalmente, si las dosis alcanzan, a quienes llegan desde otros lugares.



De acuerdo con ‘Infobae’, por el momento el gobierno de México ha aplicado un aproximado de 2,5 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus. De este total, un poco más de 1 millón de adultos mayores ya han sido inmunizados.



Aunque las cifras de casos, muertes y hospitalizaciones han disminuido gracias al Plan de Vacunación, la universidad estadounidense Johns Hopkins informó que el país todavía sigue ocupando el puesto número trece a nivel mundial en número de contagios y es el tercer gobierno con más muertes por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil.

