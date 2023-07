En un lamentable suceso, las autoridades de Llavallol, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, han confirmado la muerte de un hombre mientras intentaba ingresar a una vivienda con fines delictivos. Así pues, el individuo, identificado como Luciano Verón, falleció por asfixia luego de quedar atrapado en una ventana.



(Le puede interesar: Madres de desaparecidos hallan cadáveres en fosas clandestinas en México).

La familia del sujeto expresó su angustia y aseguró que esta trágica pérdida podría haberse evitado si hubieran recibido ayuda:



"Lo dejaron morir, no lo ayudaron y ahora está bajo tierra", dijo su madre a un medio local.



Según relató una de las hermanas del fallecido, quien tenía 29 años, Luciano estuvo colgado de la ventana desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.



"Nosotros nos desesperamos y rompimos algunas cosas. Pero fue por la desesperación de verlo colgado ahí. La Policía no lo bajaba", aseveró la hermana.



(Le puede interesar: 'Dragones brasileños', las máquinas que impulsaron al desastre ambiental en Colombia).

Facebook Twitter Linkedin

En el hogar las ventanas son el objeto que de manera común está hecho de este material. Foto: iStock

Algunos recuerdan a Verón por su adicción a las drogas, además de que ya había pasado tiempo en prisión por delitos de robo. Aparentemente, había obtenido su libertad condicional debido a su buen comportamiento, pero su desesperación por conseguir drogas lo llevó a tomar la decisión de ingresar a la vivienda para cometer un robo.



(Le puede interesar: Cumbre Mercosur vuelve a evidenciar sus diferencias sobre la crisis en Venezuela).



La madre de Luciano, quien también tiene a su cargo una hija de 10 años, expresó su dolor y culpo a las drogas por la trágica situación que atravesaba su hijo: "Esa maldita droga me lo llevó a esto", lamentó con profundo pesar.



En medio de la tragedia, la familia del delincuente ha pedido respeto en las redes sociales, ya que aparentemente la pequeña niña aún no está al tanto de que ocurrió con su padre. Sin embargo, algunos usuarios han aprovechado la ocasión para enviar mensajes contundentes dirigidos al delincuente. Otros han compartido palabras de aliento y solidaridad hacia la madre en su difícil momento.

Más noticias en EL TIEMPO

Perú declarará emergencia por actividad del volcán Ubinas: está en alerta naranja

Colombia reabre consulado en Venezuela tras 4 años: así será su funcionamiento

Angustia de familia de colombiano preso en El Salvador, le pusieron tatuajes en su cara

LAURA CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS