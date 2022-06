Colgado de una reja y sin poder escapar terminó un joven al intentar robar una casa. Aunque alcanzó a ingresar, los perros con sus ladridos alertaron al dueño de la residencia lo notó, quien de inmediato buscó contenerlo para que no lo despojara de sus pertenencias.

En medio de la fuga, trató de bajar la reja, por donde había entrado. Sin embargo, se le presentó un obstáculo: su pantalón se quedó enganchado, de forma que no pudo zafarse y no logró escabullirse.



El propietario de la casa, ubicada en la ciudad de Posadas, Argentina, tomó su celular para grabar al muchacho, solo que no tenía en mente la respuesta que este le daría.

- Ahora, aguántate hasta que venga la Policía -le dijo mientras capturaba en video la posición en la que quedó.



- Por favor, déjeme ir. Se lo solicito -mencionó el chico.



- A mí no me interesa ¿Cómo es tu nombre? -lo cuestionó el vecino.



- Mi papá me va a pegar -anunció el joven y comenzó a llorar.

"Mi papá me va a pegar" decía el ladrón que atraparon en Azara pic.twitter.com/7cyPtlDefT — Jorge Kurrle (@jorgekurrle) June 6, 2022

¿Qué pasó con el muchacho?

La Policía llegó al lugar tras recibir la llamada del propietario. En los reportes preliminares, conocidos por el medio local ‘Mdz Online’, se registró que el joven, de 17 años, estaría en un estado de ebriedad y desorientación. Según trascendió, vive en el mismo barrio donde iba a robar.



La hipótesis de estar bajo alicoramiento tomó más fuerza cuando las autoridades hallaron en calles cercanas un carro Chevrolet Agile, en el cual se estaba movilizando. En la inspección del mismo se encontraron botellas de alcohol.

En el vehículo fueron halladas botellas de licor.

El menor, del que no se conoce su identidad por protección, debió ser trasladado a la Comisaría. Hasta allí arribó su padre, quien confirmó que el carro está a nombre suyo, pero se lo había prestado a su hijo para transportarse.



La diligencia no demoró mucho. De acuerdo con el medio argentino ‘Infobae’, el joven fue devuelto a sus padres y pudo irse a casa. Se desconoce si el dueño de la casa emprenderá acciones judiciales.

