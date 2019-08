¿Podría caerse el nuevo gobernador de Puerto Rico?

La crisis política todavía no llega a un fin en Puerto Rico. Pese a que el viernes pasado se hizo efectiva la renuncia de Ricardo Roselló -envuelto en un escándalo por un polémico chat que generó masivas protestas-, el nuevo gobernador, Pedro Pierluisi, no parece tener segura su posición.



Pierluisi, que fue nombrado por Roselló como secretario de Estado y quien debía reemplazarlo en la Gobernación, está ahora en el ojo de huracán por cuenta del proceso mediante el cual se juramentó en el cargo el pasado viernes.



Tanto el presidente del Senado, Thomas Rivera, como la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, interpusieron demandas, al alegar que la posesión del nuevo mandatario es inconstitucional. Estas son las claves para entender la polémica por la posesión de Pierluisi en Puerto Rico.

¿Por qué se busca anular la posesión de Pierluisi como Gobernador?

El pasado viernes, luego de que renunció formalmente Rosselló y que la Cámara de Representantes le dio el visto bueno a Pierluisi, el abogado se posesionó como nuevo gobernador sin que el Senado le hubiera dado el visto bueno como secretario de Estado.

La Constitución de la isla señala que un secretario de Estado, primero en la línea de sucesión ante la vacante de un gobernador, debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa.



Sin embargo, la Ley 7 en la que se escudó Rosselló para nombrar a Pierluisi, señala la posición de secretario de Estado no precisa de la confirmación ni de la Cámara de Representantes ni del Senado.

¿Rivera y Cruz tienen el mismo argumento?

Sí. Frente a dicha situación Rivera interpuso una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan este domingo para declarar nula la juramentación de Pierluisi al considerar que falta lo que diga el Senado, mientras que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, ha hecho lo propio ante el Tribunal Supremo.



Ambos consideran que la posesión de Perluisi como Gobernador se llevó a cabo a partir de una interpretación de la Ley 7.

En la demanda, Thomas Rivera, presidente del Senado de Puerto Rico, indica que Pierluisi asumió el poder este viernes "en una interpretación incorrecta de la Ley 7". Foto: Xavier Garcia / Bloomberg

¿Qué argumenta Pierluisi con respecto a las demandas en contra de su posesión?

El propio Pierluisi dio este domingo un nuevo giro a la situación al afirmar que "no procede" que el Senado vote este lunes sobre su incumbencia como secretario de Estado, ya que al jurar el viernes como mandatario dejó ese puesto.



"Realmente es una vista para ellos mismos, porque, como he dicho en varias ocasiones, no procede una confirmación del gobernador. Lo que hubiera procedido era una confirmación del secretario de Estado, pero esa silla en propiedad ya no está ocupada", dijo Pierluisi.

"Este cuerpo legislativo (el Senado) tiene todo el derecho de expresarse sobre mi incumbencia y, como he expresado, respeto ese proceso", expresó Pierluisi. Foto: Eric Rojas / AFP

Tras sus palabras, y en un comunicado posterior, insistió en que ya juró el "cargo de gobernador y en este momento no existe secretario del Departamento de Estado que esté sujeto al consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico; sin embargo, igual que dije el pasado viernes, este cuerpo legislativo tiene todo el derecho de expresarse sobre mi incumbencia y, como he expresado, respeto ese proceso".



Además dejó la puerta abierta a que sean los tribunales quienes decidan sobre su legalidad como gobernador. "Uno asume la gobernación y luego los tribunales deciden si la juramentación es válida o no", agregó.

¿Cuándo se soluciona la demanda?

Hasta el momento se conoce que la solicitud será atendida en una vista urgente este lunes a las 6:00 p.m. (hora local) en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, según una orden del tribunal.



Pese a que la demanda de Rivera fue presentada ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en caso de que el Tribunal Supremo asumiera la jurisdicción en el asunto, el recurso de Rivera sería estudiado en el alto tribunal.



Redacción internacional*

Con Efe y Bloomberg