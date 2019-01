'La Prensa' publica su portada en blanco como protesta al régimen

El diario 'La Prensa' publicó este viernes su portada en blanco por primera vez en 93 años de existencia como respuesta a la medida del gobierno de Daniel Ortega, que les impide recibir papel y tinta importados.

"¿Se ha imaginado vivir sin información?", dice un título en la parte de abajo de la página en blanco que publica el periódico, cuya papelería y otros materiales están retenidos desde setiembre en la aduana.



"Editorial La Prensa ha tomado la decisión de hacer esa publicación hoy (viernes) que se cumplen 20 semanas de que la Dirección General de Servicios Aduaneros mantiene secuestrada materia prima propiedad de esta empresa, que llegó a Nicaragua en septiembre de 2018", protestó el periódico en su segunda página, que hoy sirvió de portada.

El diario, que mantiene una línea crítica hacia el gobierno de Nicolás Ortega, denunció "el bloqueo" del que son víctimas por parte de la Aduana, poniendo en riesgo su futura circulación, lo que calificó como "una amenaza a la libertad de información y expresión de los nicaragüenses".



Desde septiembre, la oficina aduanera no deja pasar 92 toneladas de papel, planchas, gomas y reveladores importados por Editorial La Prensa, por un valor de 132.000 dólares, indicó la semana pasada el periódico. Además, advirtió que si el gobierno no libera el material, La Prensa y Hoy se verían obligados a informar exclusivamente a través de sus plataformas digitales.



La defensora de derechos humanos, Bianca Jagger denunció en Twitter "acuso al régimen sanguinario del dictador Ortega de estar librando una brutal guerra contra la prensa", sin embargo, el gobierno de Ortega no se ha pronunciado sobre la retención de la materia prima de los diarios.

El diario anunció a comienzos de 2019 que dejará de circular con sus páginas totalmente a color por la retención de tintas. Foto: EFE

La retención de materiales también afecta al diario 'Hoy', un medio de corte popular creado en 2003, que junto con 'La Prensa' conforman el grupo Editorial La Prensa.



El medio se encuentra desde noviembre bajo el asedio del gobierno por informar sobre las protestas que estallaron el 18 de abril contra Ortega, cuya represión dejó 325 muertos y más de 600 detenidos, según grupos humanitarios.



Entre los detenidos están dos reconocidos periodistas, Miguel Mora, director del clausurado canal privado 100% Noticias, y su directora de prensa, Lucía Pineda, quienes según grupos humanitarios, han sido sometidos a maltrato en la cárcel.



La Fundación Violeta Barrios de Chamorro registra más de 700 ataques contra la prensa desde que inició la crisis hace nueve meses.

AFP