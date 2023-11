El misterio que rodea el asesinato de chef español y su esposa radicados en Brasil

La Policía brasileña investiga el asesinato del chef español David Peregrina Capó y de su mujer Érica da Silva Santos, muertos a tiros el pasado viernes en el restaurante que regentaban, ubicado en la orilla de un río cerca de Porto Seguro, en el estado de Bahía, según informaron este lunes medios locales.



(Lea también: Excursionistas de Brasil y nacionales fueron rescatados tras caer al río Magdalena).

Según fuentes de la Policía citadas por el portal de noticias G1, el crimen se investiga como un asesinato porque no hay indicios de robo y el lugar es de difícil acceso.



De acuerdo a la misma fuente, las dos víctimas murieron tiroteadas, el español dentro del restaurante, mientras que el cuerpo sin vida de la brasileña fue hallado en el exterior.

Asesinan a tiros a un chef español y a su mujer en un restaurante en Brasilhttps://t.co/2j8tDGDwtQ



Enviado desde @updayESP — Señor X (@SeorX80576265) November 27, 2023

La pareja tenía un hijo que no se encontraba en el lugar en el momento del crimen, por el que todavía no se han producido detenciones, según la misma fuente.



(Le puede interesar: Así avanza la lucha trasnacional contra la deforestación de la selva amazónica).



La Policía Civil de Bahía dijo a EFE que no puede informar del caso porque se encuentra bajo investigación.

Facebook Twitter Linkedin

Policía de Brasil Foto: EFE

El restaurante Ilha dos Ribeirinhos, donde residía la pareja, está ubicado a orillas del río Buranhém, en una zona selvática a la que solo se puede acceder por vía fluvial.



(Le recomendamos: Cientos de seguidores de Jair Bolsonaro protestaron contra la Corte Suprema de Brasil).



El lugar está cerca de Porto Seguro, una localidad turística en el sur del estado de Bahía, en la costa este del país.



EFE