La lucha de las mujeres mexicanas contra el poder

No será una imagen fácil de olvidar: quedará, por mucho tiempo, grabada como una postal de la infamia. El pasado 8 de marzo, cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno mexicano mandó instalar un muro provisional alrededor del Palacio Nacional. La intención era proteger el edificio, el centro del poder en México, de posibles daños durante las marchas que habían sido convocadas para esa fecha.



(Le puede interesar: Confirman presencia de las cepas de Brasil y Reino Unido en Antioquia)

El gesto, a todas luces torpe, fue repudiado de inmediato: dejó en claro que a las autoridades mexicanas les preocupa más proteger edificaciones históricas que reivindicar la memoria de las víctimas. La respuesta llegó enseguida, cuando decenas de mujeres se dieron cita frente al muro para escribir los nombres de tantas otras abusadas y asesinadas. La superficie se empezó a poblar de nombres y durante la noche se proyectó sobre la fachada del palacio una sentencia incontrovertible: “México feminicida”. Los cientos de nombres escritos sobre el muro, y olvidados por tanto tiempo, daban fe de ello.



A pocas cuadras de ahí, en la colonia Roma, una de las más bellas de la ciudad, ocurrió algo similar. El Gobierno ordenó proteger la fachada de una suntuosa mansión: la residencia de Andrés Roemer. Pocos días antes, varias mujeres habían acusado al popular periodista y escritor de haber abusado de ellas. En las semanas siguientes continuaron las denuncias que señalan a Roemer –uno de los hombres fuertes de la poderosa cadena TV Azteca– como autor de abusos y agresiones sexuales contra más de sesenta mujeres que trabajaban para él. Los testimonios apuntan que Roemer utilizaba sus influencias y poder para contactar mujeres jóvenes. Luego, según dicen las denunciantes, les ofrecía trabajo en programas de televisión a cambio de favores sexuales. De nuevo, el reflejo de las autoridades fue proteger al presunto abusador.



Como si fuera poco, esa misma semana se supo que Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, le daría su aval a Félix Salgado Macedonio para competir por la gobernación del estado de Guerrero. El senador tiene tres acusaciones por violación, pero, a pesar de la avalancha de críticas en contra de su candidatura, el partido decidió ignorarlas. La nominación exacerbó los ánimos y algunos colectivos feministas la entendieron como una abierta provocación. Vestidas de negro y encapuchadas, decenas de manifestantes llegaron hasta el Zócalo para exigirle al presidente que se retractara: “Un violador no será gobernador”, exclamaron. Hoy, aún no es claro si la ley permitirá que el acusado se presente a las elecciones. López Obrador desestimó los ataques y sugirió que las acusaciones son fabricadas.



(Además: ¿Usted coordinó beneficios para el testigo Monsalve, senador Cepeda?)

Pocas semanas después del 8 de marzo, se conoció un nuevo feminicidio. Victoria Esperanza Salazar, una migrante salvadoreña de 36 años, fue asesinada por la policía en Tulum. En una situación muy similar a la del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, Salazar fue asfixiada por un policía en plena calle. No se conocen las razones, si es que las hay, para que los agentes utilizaran la fuerza contra una mujer sola y desarmada. La muerte de Salazar, madre soltera de dos hijas adolescentes, no es única. Todos los días ocurren asesinatos similares en México: mujeres indefensas que son atacadas por agentes de las fuerzas armadas.

¿No se entera de la temperatura en las calles? Esas calles que lo llevaron a donde está son las mismas que ahora le exigen. FACEBOOK

TWITTER

Todos los casos anteriores están en investigación y no hay una condena. Pero siempre parece haber un común denominador: las mujeres son atacadas ante la indolencia de un sistema que no las protege. “La violencia de género es rampante. Entre 2011 y 2017, más de 18.000 mujeres fueron asesinadas en el país. La cifra no ha dejado de subir. El año pasado, 969 mujeres fueron víctimas de feminicidio, un número récord (…). El año pasado se realizaron más de 220.000 denuncias de este tipo”, escribe León Krauze en su columna de la semana pasada en The Washington Post. “La reacción al asesinato de Salazar también ha dejado al descubierto otro rasgo terrible de la sociedad mexicana.

Al contrario de lo que sucedió en Estados Unidos tras los hechos de Minneapolis, la muerte de Salazar no ha provocado un movimiento que exija justicia para las mujeres inmigrantes en México. Todo lo contrario. Incluso después de las revelaciones de los horrendos detalles de su muerte —la presión le habría quebrado el cuello y fracturado dos vértebras— no se generaron protestas masivas ni hubo una verdadera indignación pública. Casi todo fue silencio”, concluye Krauze.



(Lea: Díaz-Canel asume el liderazgo de una nueva generación en Cuba)

Y según un informe de la organización México Evalúa: “México es el país donde diez mujeres al día son asesinadas y el 97 por ciento de los feminicidios quedan sin resolverse ante la justicia. Donde cuatro de cada diez mujeres adultas han sufrido algún tipo de violencia sexual durante los últimos seis meses de 2019”. La cifras son cada vez peores y no parece haber mayor voluntad del Gobierno para frenar esta catástrofe.



***

Durante la campaña presidencial de 2018, el entonces candidato López Obrador vendió la idea de que trabajaría por mejorar las condiciones de las mujeres en caso de ganar. Dijo que durante su carrera había trabajado con algunas de las feministas más destacadas del país y que eso respaldaba su promesa. Invitó, por ejemplo, a Marta Lamas, una de las feministas más reconocidas, como consejera. Pero, una vez llegó al poder, pareció haber olvidado su compromiso de erradicar la violencia de género.

Tanto así que su actitud ha sido de confrontación. Cada vez que aparece una crítica en contra del Gobierno por el mal manejo de esta crisis, López Obrador se lo atribuye a sus “contradictores” o “enemigos políticos”. En marzo de 2019, se empezó a gestar una ola feminista. “Esta ola rompió el pacto de silencio desde las redes sociales y el primer golpe vino desde la escena literaria. Nació en Twitter la etiqueta #MeTooEscritoresMexicanos, inspirada en el movimiento de denuncia de abuso y acoso sexual dedicada a ponerles nombre y apellido a los abusadores y acosadores de la vida cultural. En cuestión de días ya se habían encendido hogueras en todas las disciplinas artísticas”, cuenta Marcela Vargas en una crónica en el portal Corriente Alterna.

Cuesta mucho trabajo discernir si es estrategia o torpeza de López Obrador. Es impactante la indolencia y la ceguera sobre lo que ocurre. FACEBOOK

TWITTER

En 2012, México fue el primer país en el mundo en el que se tipificó el feminicidio. Pero el presidente parece desconocer su significado: “¿Por qué sería importante que Amlo conozca la historia del término y sus precisiones jurídicas? No por una precisión lingüística ni por conocimiento de interés únicamente epistemológico: comprenderlo a fondo es tener una visión del problema. Es lo que permite tomar acciones en las políticas públicas para que se erradiquen (no que disminuyan, no, que paren por completo) no solo los feminicidios, sino la violencia en contra de las mujeres”, dice la escritora mexicana Brenda Lozano en su columna del diario español El País. “López Obrador está rebasado porque no está al servicio de la democracia que lo llevó al poder. Él, el primer presidente de izquierda. Las votantes que hoy lo interpelan y le exigen que atienda los feminicidios en su condición de servidor público. ¿No se entera de la temperatura en las calles? Esas calles que lo llevaron a donde está son las mismas que ahora le exigen”, agrega Lozano en otra de sus columnas.



(Además: ¿Qué hacía un avión ruso sobrevolando espacio aéreo de Colombia?)



La actitud del presidente es incomprensible. “Cuesta mucho trabajo discernir si es estrategia o torpeza de López Obrador. Es impactante la indolencia y la ceguera sobre lo que ocurre. No ha demostrado ningún interés en poner en práctica políticas que cambien la violencia de género en el país posiblemente porque esto supone ver que está asociada con otros problemas como el crimen organizado y, sobre todo, la corrupción de las fuerzas armadas. Pero esta actitud se está convirtiendo en su talón de Aquiles”, dice la escritora y crítica literaria Gabriela Jáuregui desde Ciudad de México.



“Hay varios futuros posibles en esta lucha. El futuro que vale la pena para mí es en el que aprendemos a escucharnos gracias a nuestras diferencias, y no a pesar de ellas, para continuar juntas esta lucha antipatriarcal y colectiva”, añade. Junto a Lozano y Jáuregui hay un grupo de narradoras y artistas de todo el país que se han sumado a la lucha: Valeria Luiselli, Sandra Lorenzano, Jazmina Barrera, Verónica Gerber, Fernanda Melchor, Cristina Rivera Garza, Yásnaya Aguilar, Lydia Cacho, Guadalupe Nettel, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, por solo mencionar algunas.



Desde luego, no se trata de una ‘literatura femenina’, una etiqueta que dejó de tener sentido hace mucho (si es que alguna vez lo tuvo). Son narradoras de diferentes generaciones que buscan, a través de su escritura, darle vuelta al sistema patriarcal. No creen, tampoco, en la idea de “darles voz a las víctimas”: para ellas es más un ejercicio de escuchar y darle vida en sus historias a lo que viven las mujeres mexicanas. Y esto ha llevado a que otras mujeres creadoras e intelectuales de todo tipo de campos se unan al movimiento.



Al igual que en Argentina o Chile, el movimiento feminista en México no tiene intenciones electorales. Pero en este caso específico, sí se ha convertido en la mayor fuerza de oposición en México. El gobierno de López Obrador no ha entendido el cambio de paradigma que representa esa marea y sigue respondiendo con viejas fórmulas que no son suficientes. Los esfuerzos del movimiento feminista han sido poderosos, pero falta mucho para que México deje de ser uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres.



FELIPE RESTREPO POMBOPeriodista, editor y autor de varios libros, entre ellos la novela ‘Formas de evasión’ (2016). En Twitter: @felres