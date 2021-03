Así está el panorama de la legalización de la marihuana en México

Mucho se ha comentado de que la aprobación del proyecto que legaliza la marihuana con fines recreativos podría convertir a México en un gigantesco mercado y de paso le daría un duro golpe a los múltiples carteles de drogas que proliferan en ese país.

Según algunos analistas, es posible que el impacto de esta decisión no sea tan benéfico como se cree sobre el mercado ilícito.



Una de las primeras peticiones que están haciendo los colectivos feministas mexicanos, según un informe de la Deutsche Welle, es la expedición de licencias para las mujeres que venden productos cosméticos basados en las propiedades medicinales de la marihuana, por ejemplo.



Pero además, piden que se inicie una campaña para que se elimine la estigmatización de las mujeres consumidoras, que la sociedad señala con un dedo y que terminan incluso en posibles agresiones.



Otros activistas claman porque se legisle sobre los derechos individuales de los consumidores. Mientras el consumo, el cultivo y la posesión no sean libres, anotan activistas a medio periodístico alemán, "no podrá haber libre desarrollo de la personalidad".



Otro de los puntos criticados de la nueva ley es el aumento de penas para quienes no respeten los límites estipulados. Además de los beneficios que recibirán, en adelante, las grandes corporaciones que cultiven legalmente esta planta.



Algunos creen, que esta nueva ley podría ser un "arma de doble filo". Pues si bien, busca golpear las finanzas de los carteles, es posible que las grandes corporaciones legales inviten a un mayor consumo, lo que redundaría en un golpe al sistema de salud pública.