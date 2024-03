La Justicia de Chile imputa a menor por secuestro y homicidio de exmilitar venezolano

La Justicia chilena inició este lunes, y bajo total hermetismo, la imputación de cargos a un venezolano de 17 años de edad por su presunta responsabilidad en el secuestro y homicidio del exmilitar de ese país Ronald Ojeda, cuyos restos fueron encontrados en una comuna del sur de Santiago.



“Esperamos participar en la audiencia que sabemos va a ser reservada y por tanto sujeta al secreto extremo en el cual se está manejando esta investigación. Conoceremos algunos detalles que, lamentablemente debo decir, para estos efectos esperamos sean confirmatorios de algunas cuestiones que hasta ahora simplemente se sospechan", dijo el abogado de la familia de Ojeda, Juan Carlos Maríquez.

"Vamos a tener también que mantener la reserva para que las diligencias que están en curso puedan tener frutos pronto", agregó.



Según informó el fiscal a cargo de la indagatoria, Héctor Barros, se han dictado además dos órdenes de detención contra personas que ya están identificadas.Los restos de Ojeda fueron hallados en medio de un operativo policial en la comuna de Maipú, particularmente en una toma irregular de terreno donde estaba sepultado a una profundidad de 1,4 metros debajo de un bloque de cemento.

Momentos del secuestro de Ronald Ojeda Moreno. Foto: Archivo Particular

“No habría indicios de que haya habido herida de bala”

"Durante todo el tiempo que mantuvimos silencio, mantuvimos silencio porque no cabía dudas que era un secuestro atípico. Atípico, no solo por la cantidad de recursos destinados a su comisión, sino que también porque había un exmilitar venezolano involucrado y aquello era especialmente grave. Porque además era un refugiado", afirmó esta mañana en entrevista con Radio Duna el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia.



El fiscal nacional subrayó la prioridad que reviste el caso para el Estado chileno y explicó la reserva en las diligencias investigativas.



"Es clave entender, quizás este es un tema cultural, ante tanta obsesión por la transparencia, que lo que es público es el procedimiento, son las audiencias, el juicio, pero la investigación, particularmente en casos tan graves como esos, tiene que ser reservada”, señaló.



“Lo que se me ha transmitido es que lo que contiene el informe de la autopsia, de momento, es que no habría indicios de que haya habido herida de bala. Eso se va a exponer hoy día en la audiencia de formalización, como también se van a entregar más antecedentes respecto de cuál es la evidencia que se ha podido reunir para poder acreditar la participación de esta persona en los hechos y cuál fue la participación específica que tuvo”, agregó en relación al único imputado hasta el momento.



Según la primera versión que se ofreció, basada en especulaciones, grabaciones de cámaras y el hallazgo de un automóvil con uniformes falsos, Ojeda habría sido sacado en la noche de su casa, casi desnudo, por un grupo de personas vestidas con uniformes de la policía y conducido a un lugar desconocido.



A partir de ahí, la prensa apuntó a una supuesta operación encubierta de los servicios secretos venezolanos, que se habrían infiltrado en el país y se habrían llevado a Ojeda, un exmilitar poco conocido en Venezuela, a la cárcel de la que se habría escapado.



Una versión de la que pronto hizo eco la oposición chilena, que comenzó a pedir explicaciones al Gobierno, y que llegó incluso a Caracas, donde fue negado con burla por responsables venezolanos.



EFE