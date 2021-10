La historia no contada de los 40.000 desalojados por el canal de Panamá

Las primeras memorias de la Zona son las de una niña que mira por la ventana del auto de sus papás. Era más o menos la década de 1970 y la Zona –como se llamaba a la franja de tierra de dieciséis kilómetros– todavía le pertenecía a Estados Unidos.



La niña es Marixa Lasso, hoy una historiadora panameña y reconocida autora de varios libros; entre otros, su obra más reciente: Historias perdidas del canal de Panamá.



La rigurosa investigación recibió el premio Friedrich Katz de historia de América Latina y el Caribe 2020, de la prestigiosa American Historical Association (AHA), y el premio William M. LeoGrande de relaciones entre América Latina y Estados Unidos.



Según Lasso, la historia del canal de Panamá no se ha contado desde el punto de vista panameño. Las narrativas en torno a esta megaobra de ingeniería han sido escritas tanto por colombianos como por estadounidenses.



De ahí que pasara desapercibido para la historia oficial que 40.000 residentes de pueblos fueron desplazados, y sus lugares de origen, arrasados por la construcción del canal transoceánico.



EL TIEMPO conversó con la investigadora:

¿Cómo empezó esta investigación?

Empezó en el 2011, cuando yo estaba haciendo otra investigación, sobre la historia urbana de la ciudad de Colón. Cuando revisaba los archivos en Estados Unidos, en Washington, porque la historia de la ciudad estaba dividida entre la parte estadounidense y la panameña, encontré esta otra historia. Me acuerdo muy bien cuando dije: ‘Esto no es sobre Colón, es mucho más grande’. Empecé a seguir la historia de todos estos otros poblados, toda su riqueza material, cultural, todo lo que estaba allí. En realidad, es lógico cuando te pones a pensarlo porque es el paso más importante de Panamá desde el siglo XVI. Entonces, obviamente tenían que ser poblaciones más urbanizadas, más pobladas. Pero a pesar de que eso es lo que nos indica la lógica, el poder de las narrativas puede ser tan fuerte que nos acostumbramos a pensar en esa zona como casi deshabitada, de pura selva. Pero ahí encontré los documentos que me contaban otra cosa y que, además, me mostraban otra cosa que fue igualmente sorprendente...

¿Cuál?

Bueno, en realidad fueron tres. Te las voy a contar de manera resumida. Una, que la zona donde se construyó el canal era la más densamente poblada del país. Dos, que los poblados no se despoblaron por la inundación del lago Gatún, ni por la construcción del canal, sino que fue una decisión más bien política y social sobre qué tipo de habitantes se querían en la zona del canal. Y el tercer punto fue que los estadounidenses no llegaron a Panamá en 1904 con una idea determinada de cómo querían que fuera esa zona del canal, sino que al principio llegaron a gobernar a toda la gente que estaba allí. Tenían incluso leyes municipales que fueron las que primero implementaron en la zona. Pero es poco a poco que fueron tomando decisiones que los llevaron a despoblar. Esa idea del canal que conocimos los que ya habíamos nacido en los años 70, que se asocia tanto al canal, fue surgiendo lentamente.

Encontró alguna historia particular que la conmoviera...

Lo que te lleva a ver esto es la cotidianidad, cómo despojaron a la gente de sus casas. Una de las cosas que ves es el lenguaje burocrático del administrador diciendo: ‘Mañana necesito un tren para sacar a 300 personas’. Y cuando uno se pone a imaginar a esa gente que se tuvo que ir con sus casas a cuestas, porque no les estaban compensando por las casas..., eso a mí me conmovió mucho. Hay unas historias de ellos contando lo que sentían en ese momento.

¿Alguna en particular que recuerde?

Hay una canción que se llama Coge el pandero que se te va, que habla de ese sentimiento. Una de las frases que tiene es: “No se conforman con el canal, todo lo quieren acaparar”. Y es el reflejo de que no es solo el canal sino que es el territorio el que se está tomando.

En su libro asegura que la historia del canal ha sido contada por los colombianos y por estadounidenses, pero no por los panameños...

Nosotros hemos contado la historia sobre la recuperación del canal, cómo se consiguió, la historia de los mártires, la historia antes del canal, de los caminos coloniales. Sin embargo, en el imaginario se ve el canal como algo estadounidense que creo que se sentía ajeno. Esa historia ya estaba contada por los que hicieron la construcción, pero cuando ves documentales sobre su construcción, pareciera como si hubiera sucedido en cualquier otra parte de Centroamérica y como si el país donde se construyó no tuviera nada que ver. Eso es lo que cambia mi libro. Cuenta la historia que precede al canal, y esa conexión urbana de todos los pueblos que vivieron allí y vivieron el comercio internacional desde el siglo XVI.

La historia oficial suele mirar solamente lo magnífico de una construcción, por ejemplo, la torre Eiffel, pero se ignora el trasfondo de esas grandes construcciones. ¿Pasa algo similar con el canal de Panamá?

Hay una diferencia muy grande: a la torre Eiffel todo el mundo la asocia a lo francés, pero el canal de Panamá está asociado es a Estados Unidos. Y esa es la conexión que estoy buscando, es contar que esta no es una obra que se hace sobre la nada, sino que se hace en un lugar que ya había tenido otras obras, incluyendo el ferrocarril del siglo XIX. Esta es una continuidad de una historia previa, no es una historia que comienza en ese momento. Y que, incluso, los puertos del canal, que son los puertos internacionales de Panamá, por eso en mi libro empiezo hablando de estos, y cómo un país que había manejado los puertos internacionales desde el siglo XVI deja de controlarlos y se pasa a la zona del canal. No es solamente las pérdidas humanas de la construcción de una gran obra, sino lo que significa perder tu recurso estratégico.

Fueron muchos años en los que los estadounidenses tuvieron el control del canal...

Hasta el tratado de Torrijos del 77, lo que pasa es que ese tratado tiene pasos. Se firma en el 77, pero el canal se entrega hasta el 2000. Se entregó por etapas...

Para los panameños ha significado más una pérdida o una ganancia, ¿o es muy radical plantearlo de esa manera?

Creo que decir una de las dos sería radical, porque, como todo en esta vida, hay pérdidas y ganancias. Prefiero la pregunta de qué ganamos y qué perdimos. Y que es una pregunta compleja. La pérdida más grande que se dio es la manera como se construyó y que se le haya desconectado durante tanto tiempo del lugar que lo rodeaba. Eso creo que nos hizo mucho daño. Perdimos la tradición de manejar nuestra ruta por demasiado tiempo. Y volver a recuperar esa conciencia, ese control, que las élites del siglo XIX tenían...

En una parte del libro menciona que para Panamá el canal ha sido más importante que, incluso, separarse de Colombia...

Yo lo decía por la despoblación. Creo que fue el evento más traumático del siglo XIX para Panamá. Cuando ves los números, estamos hablando de la columna vertebral del país. Allí estaban todos estos poblados y vivió gran cantidad de gente... De repente, dicen que ese territorio ya no es panameño y sacan a todo el mundo. Eso es muy traumático.

¿Cómo era esa población? ¿Qué encontró sobre estos habitantes?

Los que habitaban allí eran descendientes de varias oleadas de gente que vino a trabajar en la ruta. Los descendientes de los esclavos africanos que llegaron en el siglo XVI, XVII, XVIII; descendientes de los muchos trabajadores chinos que llegaron a trabajar en el siglo XIX en el ferrocarril, a trabajar en el canal francés. Estos poblados tenían una gran diversidad étnica, igual que la Ciudad de Panamá y de Colón. Para imaginárselo, estos poblados hay que pensarlos como si fueran pequeñas ciudades de Panamá y Colón. Con sus áreas rurales, sus cultivos, que también eran parte de ese paisaje.

¿Cómo se evidencia este despoblamiento hoy en día? ¿Cuál ha sido la herencia de ese despoblamiento?

Ese es un estudio que está por hacerse. No se ha hecho. Lo que sí da la impresión es de que hay datos como que en los barrios populares el precio de esos barrios subió dramáticamente en 1913, que es el año en que comienza la despoblación...

¿Qué, en particular, la sorprendió?

Cuando los estadounidenses deciden despoblar la zona usan unos argumentos muy sorprendentes. Me di cuenta de que era algo que no tenía nada que ver con la construcción del canal y lo decían muy abiertamente en sus debates. Se preguntaban: ¿qué tipo de gente queremos en la zona? ¿Queremos a estos nativos, a los afrodescendientes? Y no era lo que querían. Y, bueno, también hay que decir que no todos estaban de acuerdo con la despoblación. Ese es otro aspecto. Ver eso, cómo una decisión de esas se toma, es impresionante.

¿Es más una cuestión racial?

Sí, absolutamente. Se preguntaron: ¿queremos una zona poblada o despoblada? O sea, cuando terminaron los trabajos, empezaron a pensar en el futuro de la zona del canal. Incluso vino una comisión del Congreso de Estados Unidos a Panamá para pensar el futuro de la zona. Es ahí cuando entró el debate y las respuestas no tenían nada que ver con la construcción, sino con una idea urbana de qué tipo de espacio querían y qué tipo de población. Y la población que querían no era la población local, ni de los trabajadores que habían llegado. Uno de ellos dice: “No queremos barrios pobres” en la zona del canal...

Blancos...

No. Ellos mantienen una población negra, segregada. Se mantiene. Pero es una población mucho más pequeña, controlada. Ellos lograron crear poblados perfectos, segregados, pero con todos los ideales urbanos de la época. No querían inquilinatos, no querían gente pobre. Y eso solo se podía lograr si sacaban a la gente. De esa manera es que logran casi que la perfección urbana de esta zona. Es casi que una exhibición al mundo de los ideales urbanos, y también de la conquista estadounidense del trópico. Eso solo se podía lograr con poca gente. Pero la realidad nunca es perfecta...

Pero ese objetivo se logró...

Absolutamente, la zona se convirtió en un espacio inmaculado, impecable, segregado, pero de manera impecable: limpio, ordenado. Pero sin gente.

En cuanto a la comparación de ese momento, cuando este espacio vivía esa inmaculación pero despoblado, ¿cómo está hoy el canal?

Es complejo. Hay un poco de todo. Todavía estamos viendo cómo esta zona se integra al país. En muchas de las zonas que eran bases militares ahora viven panameños, y es más de la Ciudad de Panamá.

La ocupación de los estadounidenses para derrocar a Noriega...

No, yo no voy a hablar de eso.

¿Por qué no?

Porque se vuelve sensacionalista y se va la atención a eso. Mi libro termina en 1916.

Es que cuando uno tiene la mirada desde el exterior, ese es un tema relacionado...

Sí, pero es que además hubo otra reseña de mi libro. Muchos estaban furiosos por el tema de la separación de Colombia. Pero por lo menos eso entró en el periodo que estudié, pero ya cien años después, todo se va a concentrar en eso.

¿A qué se refiere con que estaban furiosos?

Bueno, por los argumentos que menciono sobre la separación de Panamá de Colombia. Pero no hablamos de eso, así que está bien porque ese es un dolor que todavía está presente.

¿Cree que los colombianos todavía tenemos ese resentimiento?

Los motivos causan muchas pasiones... Lo que digo en el libro es que la separación no se puede entender sin la guerra de los Mil Días, Colombia estaba terminando de vivir una de las guerras más duras; segundo, la separación se da en todos los municipios de Panamá, todos los panameños tuvieron que apoyarla para que fuera legal. Pero, al mismo tiempo, estaban los barcos de guerra estadounidenses en los puertos. Y esas dos cosas, ambas reales, no quieren decir que esas declaraciones de independencia sean falsas, pero se dan en el contexto de esos barcos y que van a marcar ese siglo XX panameño. Hay que entenderlas juntas, ni Panamá es una creación estadounidense solamente, ni Panamá se creó sin esa presencia.

SIMÓN GRANJA MATIAS

Redacción Domingo