La historia de los haitianos ‘chilenos’ que llegan en masa a Necoclí

Conocí a Shella Jean en Puerto Príncipe (Haití) en julio del 2017. La primera vez que la vi estaba parada junto a una gasolinera bajo un sol abrasador. Recuerdo su cara: los ojos achinados, los labios gruesos y las cejas finas como dos hebras de hilo. Shella me llevó hasta su casa.



(También puede interesarle: Capturan en Necoclí al presunto homicida de un migrante haitiano).

Subimos una calle empinada y de piedras, hasta que llegamos a una habitación de cemento, que por el día era comedor y por la noche el dormitorio donde dormía junto a su madre, una prima y el sobrino que debía llevar a Chile para reunirlo con sus padres.



Esto último era la misión que le encomendaron sus familiares, pero también su deseo de comenzar una vida nueva, lejos de la miseria y las escasas oportunidades.



Ese año, Shella Jean fue uno de los 105.000 haitianos que ingresaron a Chile, según datos de la Policía de Investigaciones (PDI). El año en que más inmigrantes de la isla vinieron al país, en una especie de fiebre estimulada, en parte, por el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos tras el triunfo de Donald Trump, y que puso freno al principal destino migratorio de los haitianos; y también por el rumor del ‘sueño chileno’, extendido por la primera oleada de haitianos llegados a Chile tras el terremoto de Haití del año 2010, y por el furor de prestamistas y agencias de viaje que se reprodujeron como champiñones ofreciendo viajes, e incluso parte de la documentación necesaria, para ingresar al país como turistas.



La mayoría de esos vuelos eran realizados por la cuestionada aerolínea Latin American Wings, extinta en 2018, tras una serie de acusaciones sobre escándalos administrativos y clientes estafados.



A un viejo Boeing de esa aerolínea subimos con Shella esa tarde de julio en Puerto Príncipe. Al llegar, su sobrino se encontró con sus padres, que llevaban algunos meses en Chile y se fundieron en un abrazo.



Desde entonces, con Shella mantuvimos contacto esporádico por WhatsApp. Así supe que a las pocas semanas de llegar, buscó su propio destino y se fue a Talca (255 kilómetros al sur de Santiago) con una amiga.

Un sueño por otro

Hace algunas semanas hablamos otra vez. Le pregunté si conocía algún compatriota suyo con intenciones de migrar de Chile a EE. UU., alertado por el creciente flujo de haitianos detectado en pasos no habilitados del norte, en tránsito a Perú y Bolivia, pero con un destino común: el del ‘sueño americano’.



Varios organismos y gobiernos han hecho eco del fenómeno. No solo en Chile, donde la Subsecretaría de Interior ya da cuenta de un aumento de un 81 por ciento de haitianos que han abandonado el país por pasos habilitados. Sino también en ONG preocupadas por la peligrosidad de la ruta, que expone a hombres, mujeres y niños a largos tramos en bus, falta de comida, y a una caminata de varios días por la frontera que separa Colombia de Panamá conocida como el Tapón del Darién: 108 kilómetros de selva donde los migrantes deben abrirse paso entre vegetación, animales salvajes y bandas de criminales.



Shella vio el mensaje. No demoró en contestar: “Yo, amigo, no estoy en Chile. Llegué a México ahora. Voy a Estados Unidos”.

Shella Jean tiene 33 años y está en Tapachula junto a su marido, un extrabajador de Agrosuper (un conglomerado de empresas alimenticias chilenas) llamado Herby Charles, de 25, y su hija que acaba de cumplir un año.



Tapachula, en la frontera con Guatemala, es la primera ciudad de ingreso para los migrantes a México. El Instituto Nacional de Migración (Inami) de ese país ya cifra en 147.000 los indocumentados atascados en ese lugar, de los cuales 18.883 haitianos han ingresado solicitudes de asilo humanitario a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), convirtiéndose en la segunda comunidad más numerosa, superada solo por la hondureña. Conseguir el carné de refugiados es la única manera de moverse libremente y avanzar hacia la frontera con Estados Unidos, sin ser deportados a Guatemala.



(Le recomendamos: 'La gran mayoría de Chile no comparte la violencia xenofóbica y racista').



Shella y su familia aún no logran ingresar la solicitud. Cuenta que llevan algunos días viviendo en una habitación vacía donde sus únicas pertenencias son una almohada y la cobija que ponen en el suelo para dormir. Desde ahí reconstruye su vida en Chile y las razones de su salida.



Dice que en la misma empresa agrícola donde trabajaba en Talca conoció a un hombre llamado Samuel. Shella dice que se enamoró de Samuel y que cuando este le propuso irse con él a Rosario, una localidad cercana a la comuna de Rengo, en la sexta región (118 kilómetros al sur de la capital chilena), aceptó a ojos cerrados.



Sin embargo, la relación se hundió rápidamente tras una serie de episodios de maltrato psicológico. Shella cuenta que Samuel no la dejaba trabajar y la mantenía en una habitación dedicada a las labores domésticas. La única razón por la que no la golpeaba, dice Shella, era por el miedo que su pareja le tenía a los carabineros. De un día para otro y sin aviso, Samuel la abandonó.



“En el invierno me dejó sola –cuenta Shella–. Nunca más volvió. Ahí empezó mi dolor, porque llegó un momento en que no podía pagar mi arriendo, y no podía comer porque cuando empieza el frío en Rosario no hay mucho trabajo en el campo. Solo tenía un poco de plata que guardé para mandarle a mi mamá y tuve que gastarla en comida”.



La comunidad la ayudó a mantenerse, mientras realizaba trabajos pequeños con los que pagaba la habitación. Hasta que llegó Herby Charles, un haitiano de ojos grandes, sonrisa desplegada y dientes separados, que venía de Santiago en busca de trabajo.



Herby arrendó una habitación en la misma casa donde vivía Shella. Ahí se conocieron. Ahí se enamoraron. Con cinco meses de embarazo, Shella y Herby se casaron en abril del 2020 en el registro civil de Rengo, donde vivían desde el 2019, en una casa compartida pero más grande.



Herby Charles trabajaba como aseador industrial en Agrosuper. Según Shella, si se esforzaba con las horas extras, el sueldo de su marido rondaba los 600.000 pesos mensuales (2,9 millones de pesos colombianos). La pandemia, asegura ella, no los afectó económicamente: Herby siguió trabajando con un permiso colectivo.

Facebook Twitter Linkedin

Shella Jean y Herby Charles, en los tiempos en que vivían en Rengo, 118 km al sur de Santiago de Chile. Foto: Shella Jean

Múltiples razones

Carlos Figueroa, director de Incidencia y Estudio del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), cree que es importante desterrar la creencia de que la mayoría de los haitianos se han ido de Chile exclusivamente por la crisis económica provocada por el coronavirus.



“Esta migración a Estados Unidos se viene dando de antes de la pandemia –dice Carlos Figueroa–. Por supuesto, no es lo mismo ser un migrante que un chileno en un contexto en el que hay ayudas sociales a las que ellos no pueden acceder. Pero este fenómeno responde a causas multifactoriales. Primero, la promesa del ‘sueño americano’ se vive mucho en Haití, que queda muy cerca de Estados Unidos, así que por ese lado no es raro que ahora se lo planteen, esperando que la administración de Joe Biden sea más afín a la migración que la de Donald Trump. Segundo, por la desesperanza de algunas personas que vieron en Chile frustradas sus expectativas y su proceso de inclusión, en parte por el racismo, pero también por la dificultad en el acceso a derechos”.



Herby Charles toma el teléfono de Shella en la habitación en Tapachula. Cuenta que la idea de emigrar a Estados Unidos desde Chile comenzó cuando varios de sus amigos y haitianos emprendieron ese viaje. Él mismo tiene a su hermana, un sobrino y a un primo viviendo en Florida luego de migrar desde Brasil. Ellos le dijeron que lo recibirían si se animaban a viajar.



(Tal vez quiera leer: En medio de una riña en Necoclí, muere migrante haitiano).



Herby dice que la decisión la tomaron en mayo de este año luego de sopesar un tema clave: la regularización migratoria 2021 exigida por el Gobierno de Chile a todos los migrantes que ingresaron por pasos habilitados antes de marzo del 2020 y que se encuentren en calidad de irregulares.



Una de las exigencias para cumplir con esa regulación es contar con un certificado de antecedentes judiciales. Carlos Figueroa, del SJM, explica lo que significa ese requerimiento para los ciudadanos haitianos: “Si yo como chileno quiero ir a Estados Unidos, me piden un papel de antecedentes penales. Me meto al sitio del Registro Civil y lo descargo gratuitamente. Pero en Haití –continúa–, para obtener el mismo certificado se tiene que iniciar un proceso judicial de manera presencial. Y para hacerlo desde acá tengo que mandar un poder, y para mandar ese poder tengo que tener plata y contar con la voluntad de otra persona que vaya por mí a iniciar este trámite, que, además, demora tiempo. Eso genera una sensación de frustración, porque los deja en una situación de irregularidad que no tienen otros países”.



A lo que Herby Charles añade desde Tapachula: “Muchos haitianos nunca estuvieron bien en Chile. Muchos no encontraron un buen trabajo y vivían mal. Mi problema era no poder tener papel de residencia. Estuve 4 años sin papel, imagínate. Sin papel no puedes proyectar una familia, aunque trabajaras como yo lo hacía. En Estados Unidos tampoco es fácil, lo sé, pero al menos se gana más”.

Cruzando el infierno

En junio de este año Herby Charles renunció a su trabajo. El viaje lo prepararon rápidamente. Shella Jean soñaba de pequeña con este momento: emprender rumbo al país de las oportunidades. El verdadero, a su juicio. Entonces Herby tomó lo ahorrado en el último año, compraron pasajes de avión hasta Arica, bolsos y una carpa. En la casa donde vivían solo recibieron palabras de apoyo, a pesar de lo que cuentan las noticias: que la ruta es peligrosa y que los que no pierden la vida en el Darién salen de la selva deseando no haber vivido jamás esa experiencia.



–Ustedes eran conscientes de eso, ¿no?



–Sí. Pero no creía. Los haitianos somos así. Cuando hablaba con los que habían pasado la selva me decían que no fuera, que era muy difícil, y yo pensaba: ‘ah, lo que tú quieres es que yo no vaya, que no ocupe tu lugar’. Después de estar más cerca de la muerte que de la vida ya no pienso así.



(Le puede interesar: ¿Por qué tantos haitianos se están yendo de Chile?).



Shella Jean me cuenta que cruzaron a Perú a las tres de la madrugada. Guiados por coyotes que contrataron en Arica, gracias al dato de una mujer chilena. Llegaron a Tacna luego de más dos horas de caminata a través del desierto. En una mochila Shella Jean llevaba carne frita, pollo frito, papas y galletas. Su intención era no gastar dinero hasta llegar a Ecuador.



El viaje tomó casi 24 horas, y luego otras 20 para llegar a la otra frontera. Ahí, dice Shella, pagó 120 dólares a un guía para que los cruzara hacia Ecuador en un taxi. Esa noche durmieron en un hotel. Al día siguiente, subieron a otro bus para emprender un viaje de 40 horas con rumbo al norte de Colombia. El Darién estaba cerca.



“Fue muy difícil todo el paso por Colombia –me dice Shella por WhatsApp–. Gastamos mucho dinero en guías para poder llegar a Necoclí”.



Esa localidad, sobre el Golfo de Urabá, es el penúltimo paso antes de comenzar a adentrarse en la selva. Ahí Shella y los demás migrantes subieron a unas embarcaciones que los llevaron hasta el corregimiento de Capurganá, un punto turístico, de playa, que hace parte de las 570.000 hectáreas de selva que separan Colombia de Panamá y que impiden que la carretera Panamericana vaya de Alaska a la Patagonia sin interrupciones.



Fue una semana de viaje y esperas hasta llegar al Tapón del Darién. Shella Jean, su esposo Herby Charles, la hija de ambos, se abrieron paso en la selva. Los acompañaba un grupo de 30 migrantes, la mayoría haitianos provenientes de Chile, unos pocos cubanos y africanos. Coyotes colombianos, dice Shella, los guiaron.



“Solo recuerdo el miedo –dice Herby Charles al teléfono–. Pensaba en que mi hija no tenía la culpa de lo que estábamos viviendo y que no me habría perdonado nunca si le pasaba algo, porque ella estaba bien en Chile. Fueron seis días de caminata. Llovía todo el tiempo. Íbamos con la ropa mojada desde la mañana hasta la noche. En un momento estaba tan extenuado que mi hija se me cayó de los brazos y tuve que pagarle a un guía para que la llevara. Yo no tenía fuerzas y mi esposa, tampoco. La comida se nos acabó a los pocos días y lo único que tomábamos eran unas vitaminas en polvo que mezclábamos con agua”.

Cadáveres y asaltos

Durante las noches, cuenta Shella, se oía el rugido de jaguares que merodeaban las carpas y durante el día debían esquivar las serpientes e insectos que surgían en el camino. El paso más complejo fue la llamada ‘montaña de la muerte’. Tres horas de subida y tres de bajada por caminos estrechos que dan a un barranco. Son comunes las historias de migrantes que vieron caer a otros al vacío en ese lugar. Shella y Herby no lo vieron, pero sí los cuerpos de migrantes fallecidos repartidos a lo largo de todo el camino que transitaron por el Darién.



“Vimos cadáveres de personas heridas que no pudieron seguir y se murieron –me dice Shella, al teléfono–. Cuerpos de haitianos, de cubanos, africanos, comidos por animales. Lloré mucho, sufrí mucho. Algunos se atrevían y se acercaban para revisar los cuerpos y ver si tenían plata o algún documento con el que pudieran avisarle a los familiares”.



Exhaustos, y a pocos kilómetros del primer refugio improvisado para migrantes de la localidad de Bajo Chiquito, en Panamá, el grupo de Shella y Herby fueron asaltados por un grupo de siete panameños. La situación es común. Grupos de delincuentes ya reconocen las rutas de los migrantes y esperan su llegada para quitarles todas sus pertenencias.



“Nos apuntaron con armas –recuerda Shella–. A nosotros nos robaron la plata y los anillos de matrimonio. Luego nos desnudaron a todos para ver si teníamos plata escondida. Fue humillante. A una niña de 14 años la violaron frente a sus padres”.



(Puede leer, además: El 'paso de la muerte': así logran cruzar la selva del Darién los migrantes).



Lo único que no perdieron, agrega su esposo, fue el celular. Antes de entrar a la selva, Herby quebró la mica que cubría la pantalla para en caso de robo decir que no servía para nada. Sin fuerzas, sin ánimo, el camino continuó. Con su hija enferma y con fiebre, llegaron al refugio de Bajo Chiquito.



Desde ese lugar cientos de migrantes fueron deportados a Colombia, luego de protagonizar violentas protestas exigiendo continuar con su periplo a Estados Unidos a pesar del cierre de fronteras por la pandemia. Shella y Herby tuvieron más suerte. Con la frontera abierta, pudieron avanzar para tomar un bus a Costa Rica.



Según el Gobierno de Panamá, más de 20 mil haitianos han transitado por ese país en lo que va del año. Pero no es la única cifra en aumento: 2.833 chilenos también lo han hecho. Carlos Figueroa, del Servicio Jesuita a Migrantes, supone que ese es el número de hijos de haitianos nacidos en Chile. Como la hija de Shella y Herby. Como la menor violada en la selva, que, según ellos, también venía de Chile.



Los días en Tapachula pasan lento. Shella cuenta que el tránsito de Costa Rica a México fue el más sencillo, pero también el más caro. En total, dice, han gastado 4.000 dólares desde que salieron de Chile, y aún les queda camino por delante. Sin dinero, la única forma de solventar el viaje es con ayuda de familiares. Su propia madre, dice Shella, ha debido enviarle dinero desde Haití para ayudarla. Más encima, dice, los precios se han disparado. Según ella apenas les alcanza el dinero para comprar arroz y frijoles, y pollo para freír. Llevan en Tapachula más de un mes, esperando obtener el carné de refugiados, que se ha convertido en un dolor de cabeza no solo para ellos, sino también para el Gobierno mexicano.



Wilner Metelus, sociólogo y presidente del Comité Ciudadano en defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, explica el problema: “La Comar es la que decide si la persona puede conseguir la calidad de refugiado o no –dice con voz pausada Wilner desde México, donde vive hace 20 años–. Pero esa institución hoy no tiene capacidad de dar respuesta a los 147.000 inmigrantes que hay en la ciudad. Muchos llevan meses esperando, y otros recibieron cita para iniciar el trámite en marzo”.



Esta situación, agrega Wilner, está provocando un embotellamiento que amenaza con colapsar una ciudad pequeña y sin los servicios suficientes para recibir a todos esos migrantes. Tapachula pertenece al estado de Chiapas, el más pobre de México, y organizaciones activistas ya registran acciones discriminatorias en contra de los haitianos por parte de mexicanos que ven amenazados sus puestos de trabajo. Hay 36.000 policías de la guardia nacional mexicana que resguardan Tapachula, controlando que los migrantes no salgan de la ciudad. Y según Wilner, esto es solo una acción para demostrarle al Gobierno de Estados Unidos que están colaborando con ellos.

Doble llamado

El llamado de Wilner Metelus para los haitianos en Tapachula y en Chile es dramático. A los primeros les pide que aguanten: hace dos meses un bus con 51 haitianos que salió de Tapachula hacia la ciudad de Acuña, en la frontera con Estados Unidos, se volcó a mitad de camino y 18 haitianos fueron secuestrados luego de haber sido dados de alta en el hospital. Los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) hablan de 20.000 indocumentados secuestrados al año por el crimen organizado.



A los haitianos en Chile les pide calma: “Por favor, no tomen la ruta para llegar a México –dice Wilner, elevando la voz–. En este momento la situación está muy difícil. No hay oportunidad para un haitiano en la frontera sur. No para llegar a EE. UU. Hermanos, busquen cualquier opción en el país hermano de Chile y aguanten”.



(Puede interesarle: ONU reprocha la falta de acción institucional ante migrantes desaparecidos).



En Tapachula, Herby Charles sabe que esas palabras no convencerán a sus compatriotas. Dice que los haitianos son así: necesitan estar de cara a la muerte para recién creer en ella. Si por él fuera, dice, no volvería a repetir el viaje. Sobre todo, por su hija, y por las noticias que llegan desde el norte. En febrero de este año, en Ciudad Acuña, una menor de dos años fue encontrada con vida en la ribera del río Bravo, que separa México de Estados Unidos. Entre sus ropas, la policía encontró su certificado de nacimiento y su país de origen: Chile.



Semanas después fue reunida con sus padres en EE. UU., a quienes la niña se les soltó de las manos cuando cruzaban el río. En junio de este año, otra menor no tuvo la misma suerte: su cuerpo fue encontrado flotando en el río, con signos de haber sido atacada por cocodrilos.



Shella Jean, por su parte, y a pesar del miedo, solo quiere salir de Tapachula y seguir adelante. Los días, agrega, se los pasa esperando, gastando sus últimos dólares en pañales y comida, o navegando en internet cuando consigue una señal de wifi que le permite hablar por WhatsApp o actualizar sus redes sociales. Hace algunos días lo hizo. Subió una imagen a Facebook: un águila calva sobre la bandera de Estados Unidos.

Más noticias A fondo

- Mujer y su hijo mueren tras caer del tercer nivel de un estadio de beisbol

- Migrantes haitianos llegan a la selva colombiana con rumbo a Panamá

- Nuevo desplazamiento masivo en Chocó: 1.200 personas huyeron de la guerra

ARTURO GALARCE

El Mercurio (Chile) - GDA