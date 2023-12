La generación próxima a liderar la política en Perú se está yendo del país

Según una encuesta publicada en septiembre por el Instituto de Estudios Peruanos, el 60 % de los jóvenes entre 18 y 24 años y el 51 % de las personas entre los 25 y 39 años dicen tener planes de abandonar el país en los próximos tres años. Dejé Lima para irme al Reino Unido por segunda vez en 2021, después de haber vivido en Inglaterra entre 2013 y 2015. A diferencia de ese período anterior, esta vez muchos de mis amigos peruanos viven aquí, o en EE. UU. o en Canadá.

A primera vista, las historias de peruanos emigrando en busca de una vida mejor no son infrecuentes. La generación de mis padres experimentó un proceso similar entre 1980 y 1990, durante las crisis duales de hiperinflación y violencia causada por Sendero Luminoso.



Ahora el continuo caos político y económico de Perú está alejando a la gente una vez más del país. En 2022, 401.740 peruanos abandonaron Perú. La cifra casi que se cuadruplicó en comparación con los número de 2021, cuando 110.185 personas dejaron el país. Para junio de 2023, el número creció a 415.393.



“Siempre he estado orgulloso de ser peruano, pero decidí irme y no volver porque, lamentablemente, siento que Perú se encamina hacia el autoritarismo”, dijo Álvaro Olivares, de 38 años. Naomi Shimabukuro (35 años), que vive en Australia, está de acuerdo: “Leo y escucho las noticias todos los días, y sé que el futuro del país es muy incierto”.

Un optimismo perdido

Siendo en su momento la economía de más rápido crecimiento en la región, gracias al auge de los productos básicos y un sector agroindustrial en crecimiento, Perú parecía ofrecer las oportunidades económicas que buscábamos los jóvenes.



En ese entonces, los peruanos creían que el futuro se veía más brillante. Según la encuestadora Ipsos Apoyo, en julio de 2015, el 44 % dijo que sentía optimismo y esperanza cuando pensaba en Perú. Esa cifra bajó al 26 % en julio de 2022. Ahora, los jóvenes quieren construir una vida en otro lugar.



Pero el “milagro peruano”, la aparente capacidad de la economía para mantener altos niveles de crecimiento, ahora es innegablemente historia: las tasas de crecimiento del PIB fueron negativas durante cuatro meses consecutivos hasta agosto. Los efectos de esta contracción son evidentes. En la misma encuesta mencionada al principio de este artículo, el 57 % informó que no pudo comprar alimentos al menos una vez en los últimos tres meses.



La delincuencia está empeorando. Los medios locales están llenos de informes diarios de extorsiones, asesinatos e incluso atentados llevados a cabo por pandillas, algo que era impensable incluso hace un año. El porcentaje de personas mayores de 15 años que han sido víctimas de un delito ha aumentado del 17,6 % en enero de 2021 al 26,9 % en junio de 2023, y el 72 % de los peruanos dice que se siente inseguro caminando por la calle por la noche. Varios de los que planean abandonar el país citaron la inseguridad como la principal razón. “Trujillo, donde vivo, se ha convertido en tierra de nadie”, dijo Elizabeth Calcina, de 39 años, quien está pensando en mandar a su familia a Bélgica, de donde es su esposo.



Perú necesita desesperadamente una nueva clase política, personas ambiciosas que quieran trabajar en la administración pública o en el sector privado. Frente a esta realidad como peruana educada, mi decisión de vivir en el extranjero es algo con lo que lucho constantemente.



Afortunadamente, algunos quieren ser parte del cambio y, a diferencia de la mayoría, planean regresar. “Siento que tengo que devolverle algo a Perú”, dijo Fernando Loayza, de 31 años, que está completando un doctorado en EE. UU. “Hay mucho por hacer”.

ANDREA MONCADA

Americas Quarterly

