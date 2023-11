La Fiscalía de Ecuador pide arresto domiciliario para el cuñado del expresidente Lasso

La Fiscalía General de Ecuador pidió este viernes el arresto domiciliario contra el empresario Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y contra otra persona, así como la prisión preventiva para otros seis presuntos involucrados en un caso de aparente delincuencia organizada.



El Ministerio Público, que formuló cargos contra las ocho personas, "como presuntos autores directos de delincuencia organizada", explicó que el arresto domiciliario solicitado responde a que son personas mayores de 65 años.



Para garantizar una posible multa y reparación integral, la Fiscalía solicitó la retención de cuentas, pólizas e inversiones que los procesados tengan en el sistema financiero nacional, y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles.

Calixto Vallejo, abogado de Carrera, apuntó que en la audiencia "destruyó" cada uno de los indicios presentados por Fiscalía y habló de "forjamiento de evidencias" en contra de su defendido.



"Lo que realmente ha existido es una incriminación a mi cliente, y es muy grave lo que está sucediendo, porque el tema ya se convierte más en una persecución, que en una actuación objetiva, como debe ser la que tiene que tener la Fiscalía", añadió.



Y recalcó que "no existe ningún indicio" en contra de Carrera y para que se le prive de la libertad, "porque es la privación de la libertad el arresto domiciliario", tendría "que haber indicios ciertos, categóricos de que efectivamente él ha tenido alguna relación con este grupo de delincuencia organizada al que se ha referido la Fiscalía".



El abogado consideró que el tema se ha "politizado y se está actuando políticamente y cuando la política interviene en la justicia, sencillamente, no hay justicia". Aseguró que su defendido permanecerá en el país y "va a afrontar este juicio porque él sabe que no tiene ninguna responsabilidad".

La audiencia se celebra un día después de que Lasso entregase el poder a Daniel Noboa, quien deberá gobernar hasta el 24 de mayo de 2025, cuando debería haber terminado el período de Lasso si éste no hubiese disuelto la Asamblea Nacional en mayo pasado, y solicitado la convocatoria a elecciones extraordinarias.



Otros involucrados Gustavo García, abogado de Leonardo Cortázar, aseguró que están "tranquilos" porque de los cinco indicios que hacen referencia a su defendido en el caso, dos son versiones de dos periodistas y tres pericias, en las cuales se habla de algún audio o video, a los que se debe hacer la pericia correspondiente.



Y consideró que podrán rebatir "muy fácilmente" los indicios.



De su lado, Hugo Espín, abogado de Roberto Bueno, señalo que "existen muchas más dudas que certezas dentro de una formulación de cargos".



"Dice la Fiscalía que hay una organización, una situación que hasta el día de hoy, en lo que hemos escuchado, no se ha probado absolutamente nada", anotó al calificar de "apresurada" la formulación de cargos.

El saliente presidente de Ecuador, Guillermo Lasso (i) y el entrante, Daniel Noboa, en la ceremonia de investidura. Foto: EFE

La audiencia estaba programada inicialmente para el 25 de octubre, pero fue postergada ya en una primera ocasión para el 16 de noviembre por pedido de las defensas de algunos de los procesados, debido a que pocas horas antes el Ministerio Público había agregado al expediente el caso 'León de Troya', sobre los presuntos nexos de uno de los miembros la trama con una mafia del narcotráfico.



Luego, la Fiscalía solicitó que una persona más sea convocada para la audiencia de formulación de cargos, lo que provocó un cambio de fecha de la audiencia para el 14 y 15 de diciembre, antes de volver a cambiarlo para este viernes.



Caso "Encuentro" El caso 'Encuentro' se refiere a una presunta estructura criminal que habría operado en la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel) y en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), empresas que se encargan de la distribución y generación de energía eléctrica, respectivamente.



A finales de octubre, la Fiscalía anunció que unió el caso donde imputará por presunta delincuencia organizada a Carrera con el caso 'León de Troya', un informe policial que investigaba presuntos nexos con una mafia de narcotraficantes del empresario Rubén Chérres, amigo de Carrera e integrante de la trama, que fue asesinado a finales de marzo pasado tras salir a la luz el informe.



