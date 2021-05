La empresa argentina que llevó a sus empleados a EE.UU. para vacunarse

Grupo Gamán, una empresa argentina dedicada al asesoramiento en seguros, envió a todos sus empleados, con todos los gastos pagos a Miami y Houston (Estados Unidos) para que se vacunaran contra el COVID-19.



Juan Manuel Manganaro, dueño de la empresa, le dijo al diario argentino Clarín que los empleados siguieron trabajando de forma remota desde allá. "Debían mostrar solidaridad con quienes se quedaron acá. Fue algo que armamos con la consigna de que sea con mucho respeto", dijo.



Manganaro le confirmó al medio internacional que tienen pago el viaje para 30 empleados que viajarán de a tandas de tres personas. "Comenzamos con los viajes a mediados de abril, y los últimos tres saldrán a comienzos de junio", dijo el empresario argentino.



"Yo mismo no viajé, porque me contagié de Covid. Y la verdad es que esta decisión, que la veníamos pensando desde que nos enteramos que en Estados Unidos se iba la gente a vacunarse, la terminamos madurando cuando yo terminé internado",agregó Manganaro a Clarín.



El empresario dijo que no se trata de altruismo, sino de un asunto estratégico para la protección de sus empleados que son, al menos 155 personas.



El Grupo Gaman, según medios locales está integrado por agentes de seguros, una empresa de seguridad e higiene, una de tecnología y una fundación.



