En la pandemia, nadie fue ajeno a la sobreexposición de información relacionada con el covid-19. Aunque no hay un dato sobre el número de contenidos falsos y malintencionados publicados y difundidos, los cuales alimentaron el miedo, la zozobra y la desconfianza, sí hubo un reconocimiento del efecto de la desinformación.

Desde 2021, investigadores que se dedican a entender cómo opera este fenómeno organizan la Cumbre Global sobre Desinformación, que este año tendrá su tercera edición con una agenda nutrida y coyuntural. Por ejemplo, se hablará de la inteligencia artificial y cómo esta puede ser un desafío, pero también una oportunidad para identificar las noticias falsas. El encuentro será digital este 27 y 28 de septiembre.



Adrián Pino, coordinador del Proyecto Confío (Argentina) y de la cumbre, habló con EL TIEMPO sobre este fenómeno y sus efectos para las democracias.



¿La desinformación es un fenómeno nuevo que apareció con la digitalidad?

La desinformación es una estrategia de construcción de poder desde tiempos muy antiguos. Se ha usado para tratar de confundir al enemigo y al adversario. Lo que ha pasado con la digitalización es que el volumen de información y la velocidad la han convertido en algo muy significativo y eso antes no era posible. Entonces el problema adopta un tamaño que requiere de otro nivel de acción y de entender la lógica digital.

¿En qué sentido?

Indagar sobre quiénes son los propietarios de los datos, a qué tipo de información tenemos acceso, por qué no podemos acceder a las API (interfaz de programación de aplicaciones) de todas las plataformas para investigar cómo funcionan, quién diseña los algoritmos. Hay un montón de preguntas nuevas que tienen que ver con los entornos digitales y que hacen que el problema necesite un abordaje distinto al que ha tenido en otros tiempos.

Usted es científico de datos, ¿qué dicen estos sobre la desinformación?

El primer dato significativo es que la cantidad de desinformación aumenta, y va encontrando nuevos vehículos para propagarse. Por eso, hace tres años impulsamos la Cumbre desde el Proyecto Desconfío, que coordino en Argentina. Tenemos que compartir experiencias y compartir proyectos para combatir mejor esas formas tan agresivas y dañinas que significan las campañas de desinformación en los entornos digitales.

Uno de los temas de la cumbre de este año es la inteligencia artificial, ¿cómo ha sido la evolución de los abordajes de la desinformación en los últimos años?

La inteligencia artificial es un tema que no se puede obviar. Lo que estamos viendo en los análisis es que este tema todavía no tiene gran impacto en términos de volumen de información falsa. Aún siguen funcionando las viejas recetas: un mensaje de WhatsApp falso que intenta confundir a la gente, una frase sacada de contexto atribuida a una persona que no dijo esa cosa para dañar su reputación. Las formas más simples de la desinformación siguen siendo muy operativas.

Pero gente ha caído con las deepfakes producidas con inteligencia artificial…



Sí, la inteligencia artificial ha mostrado que puede generar imágenes con un grado de realismo muy alto y que son muy difíciles de identificar como falsas. También se han encontrado medios de comunicación que generan información a partir de inteligencia artificial generativa, que dan información errónea, inexacta y falsa. De nuevo, este es un problema que no podemos dejar de lado, que seguirá creciendo y que la cumbre va a abordar.



Expertos en manejar inteligencia artificial recrearon una imagen falsa sobre un posible arresto de Donald Trump. Foto: Instagram: fcomata

¿Cómo ampliar espacios como la cumbre para que no se reduzcan a eventos de nicho? Esto a sabiendas de que son las personas del común las más proclives a caer en la desinformación.

La cumbre tiene dos ejes puestos en ese aspecto porque entendemos que no alcanza con una reunión de especialistas, sino que esto tiene que llegar a toda la ciudadanía. Por un lado, la cumbre siempre genera encuentros y alianzas con universidades e institutos de formaciones. En esta edición participará Claep, que es la red que reúne a las carreras de Periodismo de toda la región, que está muy interesada en involucrarse en este tema. Y, por el otro, buscamos desarrollar o apoyar proyectos de alfabetización en información, como lo hacemos con el Proyecto Desconfío, con el que hemos llevado capacitación en desinformación electoral a comunidades campesinas de Guatemala y a sectores del Alto de La Paz en Bolivia. También en la cumbre habrá un espacio dedicado a analizar cómo los medios de comunicación están diseñando nuevas estrategias para llegar a otras audiencias, cómo se está usando WhatsApp para distribuir contenido verificado, entendiendo esta aplicación como un gran vehículo para difundir contenido confiable.

Hablando de alfabetización, ¿cuáles son los conceptos claves que la gente debe conocer para tener un consumo mucho más responsable de las noticias?



Parte del problema de la desinformación es la falta de contexto. Mucha información es veraz parcialmente o está sacada de contexto y con eso pretende generar confusión. Por lo que el consumo crítico de información es una habilidad cada vez más requerida y que el sistema educativo debe darle prioridad formando a los estudiantes para que desde pequeños aprendan a distinguir y a identificar información confiable, información falsa o engañosa, y esto es algo que hacen muy bien los países nórdicos. Finlandia suele estar en el top del ranking de mejor visión crítica de la información que se consume. América Latina, en este sentido, está muy rezagada. Aquí hay una necesidad de capacitar y de invitar a profesores para que se unan a este capítulo de lucha contra la desinformación, porque en ellos recae la formación de una ciudadanía crítica.



¿Qué han identificado que tienen esos países nórdicos en el consumo de noticias? ¿Más conciencia de la ciudadanía y de la clase política?



Facebook Twitter Linkedin

Adrián Pino, coordinador de la Cumbre Global sobre la Desinformación. Foto: Cortesía

Los sistemas nórdicos tienen una estrategia enfocada en formar por competencias y no tanto por edades. En particular, Finlandia inicia el proceso de interacción con la información periodística y pública desde el jardín. Con relación a la clase política no hay duda de que son parte del problema. Todos los ejércitos de trolls hacen que la desinformación crezca en gran medida de la mano de la dirigencia política. Así que en este segmento hay que hacer un llamado a la reflexión y a que desarticulen todas las campañas de desinformación lo más rápido posible para que la gente vote con información confiable.

Si los políticos son parte del problema, ¿en quién más recae responsabilidades?



Hace falta que los medios de comunicación tengan estructuras mejor preparadas para interactuar con la desinformación y para denunciarla. Hay que fortalecer el sistema de medios, inyectar confianza en la información que brindan con verificación de fuentes, chequeos y contrastación. En redes sociales hay actores que propagan información de manera liviana, sin ningún rigor. Y, lamentablemente, a veces ese tipo de contenido tiene un alcance masivo. También los gigantes digitales podrían hacer mucho más por este problema, pero da la sensación de que falta voluntad para que eso pase.



Habla de los llamados que hay que hacerles a los medios para que siempre verifiquen la información, pero también hemos visto proliferación de medios ficticios que se usan para difundir noticias falsas. ¿Cómo reconocer uno de otro?



Hecho ese diagnóstico, estamos buscando consolidar un proyecto que se va a iniciar el año que viene, que busca crear un sello de calidad periodística que valide el trabajo de los medios que hacen periodismo con rigor y profesionalismo y los diferencia de aquellos que buscan confundir o engañar.

En Colombia, en las elecciones del año pasado hubo un llamado a confiar en las autoridades electorales en medio de rumores de fraude, pero al mismo tiempo se invita a desconfiar de cualquier información antes de compartirla. ¿Cómo aplicar ambas cosas al mismo tiempo?

Nuestra iniciativa en Argentina se llama Proyecto Desconfío porque estamos convencidos de que hay que promover una actitud de desconfianza general más como método que como principio filosófico. La desconfianza para estar atento a la desinformación, para hacerse preguntas sobre cierto contenido. La confianza, por su parte, tiene que ser el resultado de un trabajo con rigor periodístico, que cita fuentes, constata lo que afirma, que tiene menos adjetivos y menos opinión de los hechos fácticos que se denuncian.

En la cumbre participará Clip con su investigación ‘Mercenarios Digitales’, que evidenció que la desinformación es un negocio. ¿Como estudioso del tema lo ve así? ¿Quién está detrás de esta?



La desinformación es un negocio en varios sentidos. Hay campañas de desinformación que tienen por finalidad generar clics y con eso traccionar ingresos publicitarios hacia un medio falso o creado solamente con ese fin. Por otro lado, hay mercenarios digitales que están detrás de las grandes campañas de desinformación en el marco de procesos electorales de América Latina, sobre todo para conquistar el poder. Una vez en el poder eso se transforma en grandes negocios para algunas consultoras y empresas. Es el caso de Neurona Consulting en América Latina, que es llamativo y poco conocido. Los problemas centrales de la desinformación tienen que ver con la búsqueda de poder y con la búsqueda de beneficios y privilegios para unos pocos, que en general son los que más daño generan en el ecosistema digital.



¿La desinformación es un problema global?



Es un problema global, pero no es clara la existencia de estrategias globales para combatirla. Lo que sí hay son estrategias regionales en América Latina, Europa y Estados Unidos. La cumbre busca conectar a todos los actores para que las iniciativas regionales empiecen a tener alcance global. Es una tarea pendiente conectar mejor con más personas y proyectos que trabajen en distintas regiones del mundo para compartir aciertos y errores.



¿Cuál es la relación entre desinformación y posverdad?



La desinformación tiene efecto sobre la gente porque toca alguna fibra íntima y emotiva. Y esta idea de la posverdad refuerza el sesgo cognitivo para convencer que algo es cierto. Por eso, parte del problema tiene que ver con las burbujas de filtro, con las cámaras de eco que generan las redes sociales, donde los niveles de polarización son tan altos que mucha gente deja de ver lo que piensa el otro, lo que representa el punto de vista de alguien que piensa distinto y eso es aprovechado por las campañas de desinformación que le dan a cada grupo de usuarios la información que está buscando.

¿Cuáles son los efectos de la desinformación en las democracias, en las elecciones y en la cohesión social?



Para nosotros no queda duda de que la desinformación es una amenaza directa contra la democracia. Cuando la desinformación se apodera de los procesos electorales, detrás están líderes mesiánicos, proyectos con algún sesgo autoritario, que se nutren de la desinformación para ganar terreno y terminar afectando a todo el sistema democrático. Hay casos concretos donde esto ha pasado, como el de la presidencia de Trump en Estados Unidos con campañas muy direccionadas, con información falsa a través de grupos de Facebook.



En ese sentido, ¿estudiar la desinformación se tiene que hacer de la mano de fenómenos políticos como el populismo?



No solo los populismos se adhieren a estas prácticas, hay otras formas políticas que aprovechan la desinformación para instalar un candidato o una idea. El problema requiere de un estudio más profundo de lo que hasta ahora hemos hecho. Un problema para quienes investigamos este fenómeno es que todavía no hay grandes bases de datos de información engañosa o falsa que podamos analizar con el fin de identificar cuáles son sus patrones y formas de viralizar contenido.

¿Hay alguna recomendación para identificar la desinformación?



Lo que siempre recomendamos es identificar el origen de la información, revisar cuál es la fuente, tratar de rastrear al autor. Sugerimos un tiempo de pausa, que la persona se tome un tiempo, que le haga preguntas a ese contenido que recibió antes de compartirlo y que ante la duda no lo comparta.

¿Alguna red social que sea más susceptible a la desinformación?



Todo varía según el país. Nosotros vemos mucha desinformación en Facebook en Bolivia, vemos más desinformación en WhatsApp en Argentina y Guatemala, e Instagram se está convirtiendo en un vehículo de desinformación electoral en países como Perú. No hay una que esté por encima de las otras, pero creo que WhatsApp se convertirá en una herramienta donde hay que trabajar mucho para poner freno a la desinformación por la facilidad con la que circula el contenido y por la falta de un escenario público. No podemos ver los mensajes que se comparten entre dos usuarios como sí podemos verlos en Twitter o en Facebook.

NATALIA TAMAYO GAVIRIA

REDACCIÓN DOMINGO

X: @nataliatg13

