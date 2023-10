La democracia hoy, entre el deterioro y la resiliencia

La democracia se encuentra en una encrucijada: vivimos el periodo de mayor recesión democrática de las últimas tres décadas. Las opiniones de los analistas varían; algunos describen este período como uno de estancamiento, otros lo ven como una erosión, un deterioro o incluso un retroceso (backsliding). Pero más allá de las opiniones, lo cierto es que la situación actual es seria y requiere una evaluación y una intervención urgentes.

Un estudio reciente realizado por Open Society Foundation en 30 países revela una paradoja en la percepción de la democracia. Aunque sigue siendo ampliamente valorada, se encuentra bajo el escrutinio de diversos desafíos que incluyen la desigualdad, la corrupción y las amenazas del cambio climático. Es decir, mientras que existe una demanda constante de democracia y confianza en sus pilares fundamentales, simultáneamente surgen dudas sobre su eficacia para producir resultados tangibles, a la vez que se observa un resurgimiento del autoritarismo.



Notablemente, el estudio destaca que los jóvenes son más escépticos que las generaciones anteriores acerca de la capacidad de la democracia para satisfacer sus expectativas. En forma alarmante, un 35 por ciento de estos jóvenes consideran que un “líder fuerte” que no haya sido elegido democráticamente o que no consulte al parlamento podría ser una forma eficaz de gobernar un país (The Guardian, 11 de septiembre).

Avance autoritario

En el período que siguió a la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, Francis Fukuyama proclamaba el “fin de la historia”, dando por triunfante a la democracia capitalista. Sin embargo, tan solo tres décadas después nos encontramos ante una democracia bajo acoso, asediada por numerosas amenazas que se manifiestan en una creciente polarización, la proliferación de noticias falsas y un resurgimiento de populismos antiliberales. Este declive no se circunscribe solo a las democracias emergentes, sino que también alcanza a aquellas que, hasta hace poco, considerábamos consolidadas, como lo evidenció el asalto al Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, así como la irrupción de líderes populistas y democracias iliberales en algunos países europeos.



(Le puede interesar: ¿Por qué los golpes de Estado regresaron en varias partes del mundo y qué implican?)



Esta grave situación puede condensarse en tres datos cruciales a nivel global. Primero, según la Unidad de Inteligencia de The Economist (2023), únicamente el 8 por ciento de la población mundial habita en democracias plenas. En segundo lugar, el informe de V-Dem (2023) señala que, por primera vez en más de dos décadas, las autocracias cerradas superan en número a las democracias liberales en el mundo. Y, tercero, de acuerdo con el informe de IDEA Internacional 2022, la calidad de la democracia ha experimentado un serio estancamiento en los últimos cinco años. Los datos del citado estudio muestran que la mitad de las democracias del mundo está en declive, mientras que el número de países con la erosión democrática más severa está en auge.

En América Latina

La recesión democrática global encuentra un eco preocupante en nuestra región. Desde 2006, hemos sido testigos de un declive sostenido y profundo de la democracia. Según el más reciente informe del Índice de Democracia 2023 de The Economist, una alarmante mayoría, el 60 por ciento de los países, ha perdido su estatus democrático. En este momento, solo Uruguay, Costa Rica y Chile mantienen la calificación de democracias plenas, seguidos por otros cinco países –Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y República Dominicana– que son catalogados como democracias incompletas y que en su mayoría muestran signos de estancamiento.



Adicionalmente, encontramos ocho naciones categorizadas como regímenes híbridos (El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Ecuador, Perú, Paraguay y Bolivia), y cuatro donde predomina un régimen autoritario: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, este último convertido en un Estado fallido.



En el ámbito de la cultura política, también se detecta un déficit significativo. Según el Latinobarómetro 2023, el apoyo a la democracia ha descendido a un 48 por ciento, representando una caída de 15 puntos porcentuales desde 2010.



Por su parte, la satisfacción con la democracia sigue cayendo, marcando el cuarto año consecutivo en el que menos de un tercio de la población se muestra satisfecho con ella. Y entre los datos que más llaman la atención, aparece que el apoyo a la democracia es superior entre los mayores de 61 años que entre los menores de 25. Los jóvenes también respaldan más el autoritarismo o son más indiferentes frente al tipo de régimen, lo cual plantea numerosos interrogantes hacia el futuro.



Los síntomas prominentes de esta recesión incluyen una desafección democrática, institucionalidad frágil, crisis de representación, el debilitamiento del Estado de derecho, el acoso a la libertad de expresión, la proliferación de noticias falsas, un aumento de la polarización tóxica, el cerramiento de los espacios de acción de la sociedad civil, un incremento de los niveles de inseguridad, violencia y corrupción, el mal desempeño económico y social de los gobiernos y la falta de resultados (las promesas incumplidas de la democracia).



(Lea más: ‘La desinformación tiene relación con la búsqueda de poder’).





Es notable también la predilección por candidatos con perfiles populistas y autoritarios, con retóricas antiélites y antisistema, que proponen cambios radicales que desafían los preceptos democráticos, la división de poderes y el Estado de derecho. Nayib Bukele y Jair Bolsonaro son manifestaciones de esta tendencia de un sistema político roto, con partidos tradicionales con bajísimos niveles de apoyo y desconectados de las demandas ciudadanas.



A ello se suma una significativa disminución de la participación electoral, que ha descendido del 78 por ciento de la década de 1980 a un 69 por ciento en las últimas elecciones (promedio regional), señalando una necesidad urgente de atención y revisión.

Luces

Pero no todo es negativo. La democracia en la región muestra asimismo signos importantes de resiliencia. Las elecciones con integridad siguen siendo la única vía legítima de acceder al poder. Sectores importantes de ciudadanos siguen valorando y demandando en las urnas y en las calles más y mejor democracia. Políticos, jueces, periodistas, académicos, defensores de derechos humanos y activistas continúan luchando para cuidar, proteger y fortalecer la salud del sistema. En síntesis, la democracia en nuestra región muestra signos de resiliencia y de deterioro.



Los próximos años serán complejos y desafiantes. Hay que prepararse para enfrentar tiempos recios. Latinoamérica emergió de la pandemia de covid-19 con una herencia maldita en términos de desarrollo humano. Las noticias tampoco son buenas en el ámbito económico. El crecimiento de la región continúa languideciendo (Cepal proyecta un 1,7 por ciento para 2023), marcando una nueva década perdida (2014-2023). A los persistentes problemas del siglo XX, como la desigualdad, pobreza, informalidad laboral, violencia y corrupción, se suman ahora desafíos emergentes del siglo XXI, como el cambio climático y las repercusiones de la cuarta revolución industrial y la proliferación de la inteligencia artificial.

Siete claves

A continuación, propongo una agenda de siete puntos para navegar estas aguas turbulentas y evitar que el creciente malestar en la democracia se convierta en malestar con ella.



Primero, es imperativo repensar la democracia para que pueda dar respuestas oportunas y efectivas ante los problemas y desafíos que caracterizan a las complejas sociedades del siglo XXI. Segundo, es crucial proteger la legitimidad de origen y la integridad de las elecciones. Tercero, hay que revalorizar el papel de la política y relegitimar las instituciones (partidos y congresos) vía innovación, abrir nuevos canales de participación y deliberación ciudadanas e incorporar de manera inteligente las nuevas tecnologías para superar la actual crisis de representación y recuperar la confianza en la política y en las élites.



Cuarto, impulsar en la ciudadanía, y especialmente en los jóvenes, valores y actitudes democráticas que promuevan una sociedad justa y equitativa. No hay democracia sin demócratas. Quinto, se debe prestar especial atención a la dimensión social de la democracia, fomentando el diálogo inclusivo y la construcción de consensos que faciliten la renovación del contrato social.



Sexto, es necesario centrarse de manera decidida en una de las principales tareas pendientes: el fortalecimiento del Estado de derecho. Este proceso implicará garantizar seguridad jurídica, respetar los derechos humanos y la libertad de expresión, combatir la corrupción y la impunidad de manera frontal, y responder de manera democrática a los desafíos que plantea la inseguridad ciudadana y el crimen organizado en nuestros días.



Séptimo, colocar a la gobernabilidad y a la gobernanza democrática en el centro de la agenda política regional, mejorando los niveles de resiliencia y reduciendo la brecha entre la magnitud de los problemas contemporáneos y la capacidad gubernamental de responder a estos de forma efectiva, proporcionando soluciones oportunas a las problemáticas que enfrenta la población. Con Estados débiles, baja fiscalidad y políticas públicas mediocres es difícil entregar bienes públicos de calidad.



Todo lo anterior debe venir acompañado de una renovación del consenso democrático a nivel regional, revitalizando y fortaleciendo los mecanismos de protección de la democracia.



Esta es la agenda que debemos poner en marcha con urgencia y brújula estratégica. Ni el triunfo de la democracia está asegurado ni tampoco su ocaso. Ambos futuros son posibles. No hay ninguna panacea ni tampoco ningún determinismo. Depende, en gran medida, de lo que hagamos cada uno de nosotros individualmente y de lo que hagamos juntos.



DANIEL ZOVATTO (*)

Para LA NACIÓN (ARGENTINA) - GDA



(*) Director Regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, cargo que ocupa desde 1997. Es conferencista internacional y colabora frecuentemente en numerosos periódicos y revistas de análisis político en Latinoamérica. También es profesor visitante en diferentes universidades de América Latina, Europa y América del Norte y consultor de organismos y agencias internacionales.