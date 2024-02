La Corte Constitucional de Ecuador despenaliza la eutanasia: esto dice la sentencia

La Corte Constitucional (CC) de Ecuador anunció el miércoles que despenalizó la eutanasia en el país, luego de estudiar la demanda de una paciente enferma de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un mal incurable y mortal.



La sanción por homicidio "no podrá aplicarse al médico que realiza un procedimiento de eutanasia activa en aras de preservar los derechos de una vida digna y al libre desarrollo de la personalidad del paciente", señaló el máximo tribunal constitucional en un comunicado.

La decisión fue tomada con siete votos a favor de los nueve miembros de la Corte Constitucional.



La ecuatoriana Paola Roldán, de 43 años y quien desde hace tres años sufre de ELA, interpuso en agosto pasado una demanda contra el artículo 144 del código penal local que condena el procedimiento como un homicidio con prisión de 10 y 13 años.



A través de un equipo de abogados, planteó que se declare la "inconstitucionalidad condicionada" de esa cláusula para poder morir de manera asistida sin que los médicos sean castigados.



El viernes, tras conocerse que la Corte Constitucional estaba en la etapa final del análisis, Roldán dijo por la red social X: "Varias veces pensé que no lograría ver los frutos de esta demanda, como quien planta un árbol para que alguien más se siente bajo su sombra".



"Pero he sobrevivido y ahora quiero ver si por las venas de este país corre sangre de justicia y humanidad, o si seguimos en el retrógrado pensamiento que enaltece el sufrimiento. Señores jueces de la @CorteConstEcu esta resolución no puede esperar más!".



En América Latina, solo Colombia despenalizó la eutanasia, en 1997. Los parlamentos de Uruguay y Chile discuten proyectos al respecto, mientras que en México existe la llamada ley del "buen morir", que autoriza al paciente o su familia a solicitar que la vida no sea prolongada por medios artificiales.



AFP