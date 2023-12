La consolidación de la IA se lleva el protagonismo a nivel mundial

El horror de una nueva guerra en Oriente Próximo por cuenta del inédito ataque de Hamás a Israel, la prolongación del conflicto en Ucrania tras la invasión de Rusia en febrero de 2022 y el sufrimiento de millones de migrantes y refugiados que escapan de intensos combates en lugares que el mundo suele mirar mucho menos, como Somalia, marcaron un 2023 convulso y sombrío para gran parte del mundo.



Pero, en contraste con las fuertes turbulencias económicas que generan malestar y enojo de la ciudadanía de distintos países y a una oleada de fenómenos climáticos extremos que han obligado a miles a repensar sobre el lugar donde viven, el planeta Tierra también vivió este año con asombro y a una velocidad vertiginosa los cambios en todos los aspectos de la vida humana que están trayendo –no sin riesgos– innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial (IA).



Es por esto, que el Grupo de Diarios América (GDA) eligió como personaje mundial del año a los creadores de ChatGPT y la inteligencia artificial.



El sistema de IA, desarrollado por OpenAI que se especializa en el diálogo y ha revolucionado el mundo de la tecnología, superó en la votación a Médicos Sin Fronteras, los manifestantes contra el régimen iraní, el empresario y magnate Elon Musk, el presidente Joe Biden, el expresidente Donald Trump, la Unicef y al ministro de Relaciones exteriores de China, Wang Yi.



La votación se realizó entre directores, subdirectores y editores jefe de los 12 diarios que integran el grupo: La Nación (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), La Prensa Gráfica (El Salvador), El Universal (México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), Listín Diario (República Dominicana), El País (Uruguay) y El Nacional (Venezuela).



Se trata de la decimotercera edición de la encuesta que expone a quienes bajaron, subieron, se quedaron iguales o ingresaron por primera vez al listado de los más destacados del año (ver gráfico).



En 2022, fue elegido como personaje mundial del año el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski; mientras que a nivel Latinoamérica, Lionel Messi se quedó con el puesto.



La rápida y sorprendente consolidación este 2023 de ChatGPT (sigla en inglés de Chat Generative Pre-Trained Transformer) han difuminado de cierto modo las barreras entre el factor humano y las máquinas.



Se podrá debatir en términos filosóficos qué significa eso, pero en la práctica se ha instalado la idea de que la evolución de la tecnología computacional ha llegado este año a un punto de no retorno, en el que muchas de las tareas que hasta ahora eran exclusivas del hombre —como aquellas que implicaban la creatividad o la reflexión— ya las pueden ejecutar sistemas informáticos cada vez más desarrollados.



Se trata de una revolución imparable, que recién está dando sus primeros pasos firmes luego de años de investigación en machine learning.



Un hito clave ha sido ChatGPT que, en apenas unas semanas desde su lanzamiento, se convirtió en la aplicación de internet de más rápida adopción, con más de 100 millones de usuarios semanales, una cifra que Facebook solo alcanzó después de cuatro años.



Sus múltiples usos han transformado en tiempo récord áreas como la educación, que enfrenta el desafío de detectar los ensayos de estudiantes redactados por IA.



En la industria editorial, hoy ya se encuentran en Amazon varios libros con la autoría o coautoría de ChatGPT.



Y por supuesto, ha generado múltiples polémicas, como el caso de un juez que utilizó el criterio del chatbot para dictar un fallo judicial, el congresista que le encargó un discurso político o el de personas que le han pedido ayuda para realizar hackeos o traficar drogas, lo que ha obligado a reforzar la llamada “matriz ética” del sistema.



La IA marca además el comienzo de un desarrollo tecnológico sin precedentes que llegará antes de lo que muchos esperan, probablemente en esta década, la superinteligencia o la Artificial Superintelligence (ASI), el punto en el que la inteligencia sintética supere a la humana, lo que muchos expertos —entre ellos el fallecido físico Stephen Hawking— temen podría representar una amenaza para nuestra propia existencia.

GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA (GDA)