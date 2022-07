En enero de 2019, poco más de un año antes de la llegada de la pandemia del covid-19, Jorge Hernando Pedraza fue elegido como secretario general de la Comunidad Andina (CAN), organismo de integración regional compuesto por Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.



También puede leer: (La propuesta de la CAN para mejorar el ecosistema digital de la región)

En el discurso que dio luego de su designación, este colombiano de 59 años aseguró que trabajaría con los países “para reposicionar a la Comunidad Andina como el primer organismo de integración regional con liderazgo continental”.



Tres años después, con una pandemia encima y un conflicto internacional (entre Rusia y Ucrania), Pedraza, que cuenta con una larga trayectoria en la política colombiana como diputado, concejal, representante a la Cámara y senador de la República, señala que la meta que se propuso desde el día uno en el cargo ya la cumplió, pese a los estragos sociales y económicos de los últimos meses.



En entrevista con EL TIEMPO, el secretario general de la CAN habla sobre las estrategias comerciales para la región, lo que se viene en los próximos años en materia de cooperación con una mayoría de gobiernos de izquierda en los países andinos y los logros como el primer colombiano desde hace 17 años en este puesto.

¿Cómo califica su trabajo en la CAN?

En el año 2019 yo recibo la Secretaría General de la Comunidad Andina y desde entonces comenzamos una tarea dinámica de modernización, de acercar la CAN al ciudadano andino, de actualización tanto institucional como normativa, y de mucha puesta en escena, contándoles a las personas en la región todos los logros que hemos tenido a lo largo de estos 53 años de la institución.

¿Logró lo que se propuso ese primer día como secretario?

Todo lo que mencioné anteriormente nos ha permitido consolidarnos y posicionarnos de tal manera que hoy la CAN es el organismo internacional más sólido de América Latina, sin duda. Esto, trabajando en una serie de decisiones que son las normas que expedimos para los cuatro países, de carácter supranacional e inmediato. Muchas de esas normas son de última generación y surgen, precisamente, a partir de la pandemia, un momento doloroso para la humanidad, pero que logramos convertir en oportunidad.

Una de esas recientes decisiones es la iniciativa ‘Caminos Andinos’

Así es. ‘Caminos Andinos’ es una iniciativa aprobada con la que buscamos que el turismo se convierta en un elemento que ayude de manera inmediata en el impacto positivo de la recuperación de nuestras economías golpeadas por los efectos económicos del covid-19, de la guerra en Europa y por otros factores. El mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, que ostenta actualmente la presidencia pro tempore de la CAN, promovió la campaña con la que se busca también reivindicar y sumar centenas de destinos turísticos a los que ya conocemos.

También aprobaron una normativa de protección a los usuarios. ¿De qué trata?

Caminos Andinos’ es una iniciativa con la que buscamos que el turismo se convierta en un elemento que ayude de manera inmediata en el impacto positivo de la recuperación de nuestras economías. FACEBOOK

TWITTER

Este instrumento importantísimo, que acabamos de aprobar, es un resguardo para los usuarios en las telecomunicaciones. A diario tenemos la presión de publicidad que no estamos pidiendo en nuestros dispositivos, la intromisión de llamadas y se nos están entrando en nuestra vida en la mayor parte de los casos de manera no consentida.



Por eso, el nuevo estatuto defiende la protección de los datos personales a través de nuevas obligaciones de los operadores, los cuales van a tener que seguir una serie de conductas que garanticen el respeto y la tranquilidad de los usuarios. Si no cumplen serán investigadas por los organismos nacionales. En el caso de Colombia serán la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio.

¿Cómo está la Comunidad Andina en términos comerciales y de exportación?

Las cifras hablan por nosotros mucho más que las palabras. El año pasado crecimos en un 42,1 por ciento con respecto al año anterior. Es decir, mientras que en 2020 exportamos 95.600 millones de dólares al mundo, en 2021 pasamos a exportar 136.700 millones de dólares. A su vez, hemos aumentado nuestras exportaciones intercomunitarias de 6.500 a 9.700 millones de dólares, lo que significa una gran fortaleza y consolidación de nuestras economías.

Por primera vez en la historia, China se convirtió en el principal destino de exportaciones de la CAN.

Sí, de esos 136.700 millones de dólares, China se quedó con el 19,8 por ciento por primera vez en la historia, superando a Estados Unidos, tradicionalmente nuestro primer destino comercial, que tuvo el 18,5 por ciento. Luego fue la Unión Europea, con el 11,9 por ciento. Esto significa que hay una evolución en las tendencias y en los mercados. Cambian los consumidores, cambian las formas de consumo, de tal manera que seguimos con un mercado en crecimiento y eso nos genera un gran entusiasmo.

Facebook Twitter Linkedin

El principal socio comercial de los miembros de la CAN ahora es China. Foto: Juan B. Díaz. Archivo EL TIEMPO

¿Cómo combatir problemas como la inflación?

Todas las medidas que hemos tomado de modernización y actualización de la Comunidad Andina nos han alistado para un momento como el actual, entrando en una ola tan alta de la inflación, un proceso que nos va a generar dificultad a la hora de comprar los alimentos. Resulta, sin embargo, que nosotros somos grandes productores de comida y estamos trabajando para convertir a la CAN en una potencia alimentaria en el planeta. Nosotros tenemos la comida para darle al mundo.



Para impulsar esto hemos trabajado en iniciativas tecnológicas para proteger nuestros cultivos, como el del banano, de amenazas como el hongo Fisarium. Somos líderes mundiales en el comercio del banano, exportamos hasta 6.500 millones de dólares al año, por lo que tomamos acciones preventivas con el fin de tener un organismo que vaya a la par de América Latina: vigente, moderno, atractivo, dinámico y con resultados.

Hay también una incertidumbre política tras el triunfo de Gustavo Petro como presidente en Colombia. ¿Cómo afectará esto la CAN?

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro Foto: Archivo EL TIEMPO

Entre las funciones del secretario general de la CAN no está opinar sobre política, pero lo que sí puedo decir es que el organismo no obedece en su rumbo a criterios ideológicos, sino a la integración regional y el mejoramiento de la calidad de vida.



Desde mi llegada en 2019 he trabajado con los cuatro países y en todos ha habido cambios de presidentes. Las condiciones de trabajo hacia adelante son las mismas (con Petro).



Trabajamos armónicamente con los gobiernos que rigen nuestros pueblos porque ese es el deber de la CAN: ser facilitador de las acciones que generen conquistas en beneficio de nuestros pueblos. En estos tres años y medio ya he dado la vuelta turnando la presidencia pro tempore cada año, de tal manera que siempre y en todas las condiciones, independientemente del gobernante de la CAN, la Secretaría General tiene la obligación de ser un soporte de colaboración eficiente y eficaz para todas las iniciativas de nuestros presidentes.

¿Podemos esperar a los presidentes de la Comunidad Andina en la posesión presidencial?

Claro. Ya está anunciada la asistencia de Pedro Castillo (Perú), Luis Arce (Bolivia) y Guillermo Lasso (Ecuador). Yo también recibí la invitación para estar en los actos de posesión para representar a la CAN con un mensaje de solidaridad y de respaldo a las acciones de su gobierno.

Le tocaron años muy difíciles durante su cargo que finaliza el próximo año. ¿Cómo le deja la Secretaría General de la CAN a su sucesor o sucesora?

Vamos en un proceso muy consistente de recuperación de crecimiento económico. Claro, no somos la excepción en el mundo del golpe que generó una inédita pandemia en todos los aspectos en la salud, de salubridad y todos sus efectos económicos.



Sin embargo, hemos creado normas que, a través de la transformación digital, facilitan las acciones, lo que nos ha permitido ser al final del día más competitivos. Cada día que amanece hay nuevas tareas que hacer con el objetivo de seguir siendo el vehículo para dar tantos beneficios y que, por su puesto, seguirán en la institución. Las personas pasamos y las instituciones quedan. Así de sencillo.



DIEGO STACEY SALAZAR

Redacción Internacional