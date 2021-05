Fujimori jura preservar la democracia ante Leopoldo y Vargas Llosa

La candidata presidencial Keiko Fujimori juró preservar la democracia y, nuevamente, pidió perdón por los errores cometidos por su partido, en un acto en el que estuvo presente el líder opositor venezolano Leopoldo López y el escritor Mario Vargas Llosa de forma remota.

A escasos seis días de la segunda vuelta presidencial en Perú, Fujimori firmó, en la ciudad surandina de Arequipa, su "juramento por el Perú" con el ánimo de desechar las dudas de los electores que se resisten a apoyarla y ante la posibilidad de que gane su rival Pedro Castillo, quien representa, según ella, el "comunismo".



"Esta es una de las elecciones más trascendentes, porque existe el riesgo de que, el mismo día que cumplimos el bicentenario de la independencia, el comunismo llegue al poder para intentar perpetuarse en él", afirmó Fujimori.

Jura por respetar derechos

Un día después del último debate público frente a Castillo, Fujimori se comprometió a preservar la democracia y a que durante los cinco años de su hipotético gobierno "todos tengan el derecho de manifestarse con total libertad".

El nobel de literatura peruano Mario Vargas Llosa

Asimismo, la candidata de Fuerza Popular juró respetar la libertad de expresión, que la prensa pueda informar, opinar y fiscalizar sin restricciones, fortalecer la Constitución Política, y luchar contra la corrupción para que "nadie quede impune" si traiciona la confianza en su gobierno.



La exlegisladora reconoció que en el pasado reciente ni ella ni su partido estuvieron a la altura de las circunstancias, en alusión a la crisis política que llevó al cierre del Congreso en el 2018, y pidió perdón "a todos los que se han sentido defraudados por nosotros".



Además, Fujimori agradeció el apoyo público del laureado escritor Mario Vargas Llosa, "después de 30 años de distancia y muchas diferencias", pues ha sido una de las primeras figuras de alcance internacional en mostrarle su respaldo y pedir el voto para su candidatura.

A través de un mensaje grabado en video, el Nobel de literatura explicó que la razón por la que apoya a Fujimori es porque "si nosotros elegimos a Pedro Castillo probablemente no haya más elecciones libres en la historia del Perú".



"Tanto Castillo, como (Vladimir) Cerrón que dirige el partido, y varios de los elegidos en el Parlamento han proclamado que ellos son más que ciudadanos verdaderamente revolucionarios y que ese poder ya no lo dejarán, es decir, establecerán un sistema en el cual el control de las futuras elecciones estará en el poder", manifestó Vargas Llosa.



El escritor agregó que "en otras palabras, quiere decir el establecimiento de un sistema socialista o comunista que va a añadirse a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Simplemente estos compatriotas no parecen haberse enterado que el comunismo no existe, simplemente es obra de países fallidos como Cuba y Venezuela".



Vargas Llosa reiteró: "no quiero que mi país sea la potencial Venezuela, donde cinco millones han huido para encontrar trabajo y no morir de hambre".



El líder opositor venezolano Leopoldo López fue uno de los invitados a esta ceremonia, donde explicó que actualmente su país es "el más pobre de América Latina por debajo de Haití" y con "la mayor crisis migratoria en la historia del continente americano".





El líder opositor venezolano Leopoldo López.

Recordó que en 1999 comenzó el proceso de "socavar la democracia" en Venezuela con la propuesta del fallecido expresidente Hugo Chávez de cambiar la Constitución, pero que, a la par, removió a todos los responsables de las instituciones democráticas.



Posteriormente, en 2014 "se creó un segundo espejismo de la bonanza económica", con el incremento del precio del petróleo, pero en la actualidad, "ni el espejismo político, ni el económico se mantienen en Venezuela", sino que permanece una dictadura en el poder.



López, que arribó el domingo al Perú con su esposa Lilian Tintori, confió en que los peruanos logren resolver sus demandas sociales en democracia, tras señalar la represión política en su país y los años que estuvo en prisión por encarnar a la oposición.

