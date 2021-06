¿Qué ha dicho Vargas Llosa durante las elecciones en Perú?

El escritor peruano Mario Vargas Llosa instó este domingo a sus compatriotas a esperar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dilucide las discrepancias que se presentan en su país tras el balotaje del pasado 6 de junio y remarcó que "la palabra fraude es muy peligrosa" en este contexto.



(Le puede interesar: Llamados a anular elecciones presidenciales elevan la tensión en Perú)

"Creo que es la instancia que debe intervenir en este caso... es la máxima autoridad para determinar si hubo fraude o no hubo fraude", remarcó Vargas Llosa al señalar que por tanto aún no se debe emplear esa palabra para referirse a lo que sucede en

Perú.



El premio Nobel de Literatura ratificó en una entrevista concedida desde Madrid al Canal N de la televisión su apoyo a la candidata derechista Keiko Fujimori, si bien indicó que las informaciones que tiene sobre la crispación política que afronta su país "son muy parciales, insuficientes, para tener una idea clara de lo que está ocurriendo en Lima".



Perú afronta una gran división tras la segunda vuelta electoral del pasado 6 de junio, que enfrentó a Fujimori con el izquierdista Pedro Castillo, quien lidera el conteo por poco más de 49.400 votos cuando ya se ha revisado el 99,935 % del sufragio.



Vargas Llosa señaló que Fujimori le ha asegurado que existen "muchísimos indicios de que las actas (de votación) han sido alteradas y ha sido víctima de estas alteraciones y por eso pide el Jurado Nacional de Elecciones que se pronuncie".

Facebook Twitter Linkedin

La candidata presidencial Keiko Fujimori el día de la segunda vuelta. Foto: Luka Gonzáles / AFP

A pesar de reiterar que se debe dejar que el JNE cumpla con resolver la impugnaciones que ha hecho el fujimorismo a cientos de actas de votación, el escritor también consideró "algo incomprensible" que el organismo haya ampliado el plazo para recibir esas solicitudes y dado marcha atrás pocas horas después.



"No acabo de entender con qué criterio a las pocas horas anula lo que había determinado por la mañana y luego no da una explicación al respecto", señaló.



El JNE informó que "reconsideró" su decisión, que nunca llegó a oficializar, tras analizar una resolución previa del Tribunal Constitucional que estableció que las normas electorales son "perentorias y perclusivas", es decir, obligatorias y sujetas estrictamente a los plazos vigentes en el momento de su aplicación.



(Lea aquí: Justicia de Perú evaluará el 21 de junio si Fujimori vuelve a prisión)



El escritor reiteró que el JNE "es la institución en la que los peruanos deben confiar, porque es la institución que tiene el poder de decisión al respecto".



"Creo que el JNE está en condiciones de pronunciarse al respecto de una manera persuasiva y clara", remarcó. Agregó que el organismo electoral "debe justificar o no la palabra fraude" que alegan Fujimori y sus seguidores, aunque consideró que esta "es una palabra muy peligrosa".



"Quizá sería prudente, mientras el jurado no se pronuncie al respecto, no plantear la palabra fraude", acotó.

Intervención del Presidente

Vargas Llosa también salió al paso de la polémica suscitada por una llamada telefónica que recibió del presidente de Perú, Francisco Sagasti y negó que éste haya tenido alguna intervención "indebida" al llamarlo para hablar sobre la situación en su país.



"El presidente no intentó influir sobre mi en absoluto para que yo pidiera a la señora Fujimori que aceptara el resultado electoral", dijo categórico en respuesta a versiones difundidas por el propio fujimorismo sobre la actuación del gobernante.



Detalló que Sagasti "estaba muy preocupado por el clima de exacerbación que notaba en las calles del Perú" y le "propuso intervenciones con los dos candidatos para que apaciguaran un poco el clima existente". Eso mismo afirmó también el presidente.



El escritor reveló que le respondió que no podía intervenir porque él está "claramente a favor de la señora Fujimori", una posición que el mandatario "aceptó".

Más noticias

Red de maestros, la clave oculta de Castillo en las elecciones de PerúKeiko Fujimori denuncia un 'fraude sistemático' en comicios de Perú