Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y presidenta del partido político Fuerza Popular, ha intentado sin éxito llegar a la Presidencia de Perú en tres oportunidades como representante del fujimorismo en 2011, 2016 y 2021.



La política peruana arremetió en las últimas horas contra el presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario colombiano criticara el actuar de la Policía del vecino país en las protestas contra el Gobierno de la presidenta interina, Dina Boluarte.



Desde el Palacio de Gobierno, donde se reunió en la noche de este miércoles con Boluarte, Fujimori concedió una rueda de prensa y dijo que no aceptarán que el "terrorismo exterior" se involucre en el Perú.



"Con referencia a la crisis de injerencia internacional que hemos visto, lo único que quiero señalar en este momento, sobre todo después de las declaraciones del señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú”, dijo Fujimori.



Y añadió: “El Perú ha derrotado al terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro”, agregó.



🇵🇪 | Keiko Fujimori: "Voy a pedirle al señor @petrogustavo que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país". pic.twitter.com/2CPgOxRvrD — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) February 16, 2023

Las palabras de Fujimori contra el presidente colombiano se dan luego de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso rechazó y calificó como "una ofensa a la PNP, al Perú y una banalización del holocausto" los señalamientos de Petro, quien comparó a las fuerzas públicas de Perú con "nazis".



Además, la comisión aprobó una moción de rechazo contra las palabras de Petro y declaró persona no grata al mandatario de los colombianos, lo que no permite su ingreso a Perú.

