La muerte este viernes de una mujer que agonizaba en un hospital tras haber sido quemada con gasolina en una concurrida plaza de Lima por su exnovio, quien huyó, conmociona a Perú y expuso nuevamente la lentitud de las autoridades en casos de feminicidio.



(Le puede interesar: Hallan muerta a estudiante desaparecida: llamada sobre embarazo es clave en caso)

Katherine Gómez, de 18 años, fue rociada de gasolina por su expareja que le prendió fuego en medio de una discusión pública, siendo internada de urgencia el sábado pasado en el Hospital Loayza con quemaduras en más del 60 % del cuerpo.



"Luchó por su vida, pero, lamentablemente, la cantidad de cuerpo dañado imposibilitó a los médicos salvarle la vida y se nos ha comunicado que ha fallecido", anunció a la radio RPP la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino.



Según la policía, el autor del feminicidio es un joven de 19 años, identificado como Sergio Tarache Parra, quien huyó del lugar en medio del revuelo causado por la agresión ocurrida en la céntrica Plaza 2 de Mayo.



(Le puede interesar: Mafia italiana: así ha mutado en 30 años hasta hacerse ‘imperceptible’)



Recién el jueves se libró una orden de captura, cinco días después del ataque, se lamentó Tolentino.

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Tarache Parra huyó del lugar y sigue prófugo. Foto: Archivo particular / EL COMERCIO - GDA

"La Policía me ha prometido que va a agotar todos los caminos para ubicarlo", agregó. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se pronunció sobre el caso para manifestar su "total repudio" ante el crimen en declaraciones a la prensa.



(Además: Pescador localizó más de mil naufragios en temida Costa de la Muerte, en Galicia)



"Creo que esa violencia contra la mujer debe parar. (...) Las mujeres no somos propiedad de las parejas", añadió. La ministra exhortó de su lado a las jóvenes a no aceptar "ningún compromiso ni relación con una persona que no las respete, que vulnere sus derechos". Perú registró 136 feminicidios en 2022, contra 146 en 2021 y 138 en 2020, según datos oficiales.

Le puede interesar:

AFP