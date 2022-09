Tras el anuncio de que Justin Bieber canceló su gira 'Justice' en América Latina, millones de fanáticos sucumben en la decepción y la tristeza de no poder ver a su ídolo, el cual llevan esperando desde hace varios meses.



De hecho, en Argentina donde el cantante tenía dos fechas programadas, sus seguidoras mostraron el rechazo ante el proceder de la productora.

El comunicado de que la gira se cancelaba fue compartido por el mismo intérprete en sus historias de Instagram.



"El pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil. Tras bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesitaba priorizar mi salud", señaló el cantante, de 28 años.



"Por ahora, voy a tomarme un descanso de las giras. Estaré bien, pero necesito tiempo para descansar y estar mejor. Estoy muy orgulloso de haber llevado este espectáculo y nuestro mensaje de 'Justicia' por el mundo", agregó el texto.



Así las cosas, el artista canceló los siguientes conciertos: 7 de septiembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, 10 y 11 de septiembre en el Estadio Ciudad de La Plata en Argentina y 14 y 15 de septiembre en el Allianz Parque Arena de São Paulo, Brasil.

No va más la gira de #JustinBieber incluyendo Sudamerica. No se encuentra recuperado del todo. pic.twitter.com/iThQ9MJnKw — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) September 6, 2022

Personalmente me siento decepcionada, el manejo de la productora y del team Bieber fue pésimo

TWITTER

Ante la situación, las seguidoras de Bieber se encuentran molestas. De hecho, en La Plata, Argentina, las Beliebers, como se hacen llamar, recibieron la noticia después de instalar un campamento a las afueras del estadio.



Algunas de las seguidoras no salen de su consternación y otras manifestaron su inconformidad con los productores por anunciar tan solo 4 días antes de su presentación.



El drama que hoy viven las fanáticas está rodeado de gastos, esfuerzo, tiempo y sobre todo la desilusión de no ver a su amor platónico.



“Personalmente me siento decepcionada, el manejo de la productora y del team Bieber fue pésimo. Los rumores vienen hace dos semanas, y la misma gente que es la encargada de armar el escenario nos comunicó que desde el viernes pasado les avisaron que se cancelaba. Sin embargo, no hubo ningún comunicado oficial hasta hace unas horas, 4 días antes”, dijo una fanática al medio argentino ‘Ámbito’

Tal vez hubiera sido preferible que cancele todo el tour de entrada, y no tenernos a la espera y en la incertidumbre de saber si el show se realizaba o no

TWITTER

Otra seguidora mencionó al mismo medio: “Yo no perdí plata pero sí tiempo y esfuerzo en venir hasta acá, más de 100 horas desperdiciadas. De todas formas, es entendible la cancelación y más si es por temas de salud. Pero el problema de salud de él viene hace meses, tal vez hubiera sido preferible que cancele todo el tour de entrada, y no tenernos a la espera y en la incertidumbre de saber si el show se realizaba o no”.



Además, agregó: “Por el momento, el ambiente en las carpas es de tristeza, se está desarmando todo de a poco. Con respecto a Justin, no siento ningún tipo de odio ni nada, espero que en otro momento se dé y pueda volver al país”.



Durante las entrevistas, las jóvenes, en repetidas ocasiones, resaltan que muchas vienen desde lugares lejanos y que gastaron en hotel, comida, pasajes, e incluso que se endeudaron para estar en el soñado show.



Además, puntualizan que su enojo es contra el equipo de Bieber y no contra el cantante.

