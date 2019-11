Justicia de El Salvador no considera delito tocar genitales a una niña

Según informó la Fiscalía de ese país, Jaime Escalante, magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, tomó de los hombros a una niña de 10 años y "le tocó la vulva".



Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero, mientras la menor jugaba en el municipio de Tonacatepeque, al norte de San Salvador. Seguidamente, el magistrado escapó mientras la madre de la niña lo persiguió hasta su vehículo, propiedad de la Corte.

La Fiscalía acusa al magistrado por el delito de agresión sexual a la menor, el cual está contemplado en el artículo 161 del Código Penal de El Salvador y cuyo castigo es una pena de entre ocho y doce años de prisión.

Por su parte, el argumento de la defensa se basa en que " el tocamiento no pone en riesgo la intimidad o libertad sexual de una persona".



La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador resolvió que los tocamientos que realizó el magistrado a la menor no se constituye como un delito sino que el deplorable hecho es tan solo un "acto contrario a las buenas costumbres y el decoro público", también reglamentado en el Código Penal del país centroamericano. Esta sanción tan solo implica una multa de entre 10 y 30 días.



Así las cosas, la Fiscalía debe interponer una nueva acusación por la presunta falta del magistrado, quien cuenta con un fuero constitucional que impide que sean juzgados. La entidad no se dará por vencida y apelará la decisión de la Cámara Penal, calificada como "inesperada" por la propia Fiscalía.

Tenemos 3 días de comunicados, posturas y protestas por la resolución del caso del Magistrado Escalante.



Pero ahora, hemos decidido pasar de las palabras a la acción.#LasNiñasNoSeTocan#TocarNiñasSíEsDelito pic.twitter.com/HrtM1y7JWN — Nayib Bukele (@nayibbukele) 3 de noviembre de 2019

Sin embargo, esta no es la primera vez que el tribunal 'minimiza' el hecho, pues en una audiencia que se celebró en marzo, los magistrados consideraron que Escalante no cometió un delito contra la menor en su posición de funcionario; además que no se le debía juzgar como agresión sexual en menor agravada sino solo de agresión sexual en menor.



Incluso el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó su preocupación y se sumó a la ola de indignación que generó la decisión de la Justicia salvadoreña y así lo manifestó en su cuenta de Twitter a través de un comunicado.



El presidente salvadoreño además enfatizó en que solicitará formalmente el pronunciamiento de Organismos Internacionales en materia de Derechos Humanos, con especial énfasis en los que están relacionados con la protección a la niñez y la adolescencia tales como el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas .

Garantizo que desde el gobierno, a través de los organismos competentes, vamos a adoptar todas las medidas necesarias para que este caso no quede en impunidad FACEBOOK

TWITTER

Asimismo, en redes sociales se ha impulsado una campaña en el sitio web Charge. org para pedir que la Fiscalía apele la resolución y el magistrado enfrente la Justicia.

Han sido varias las organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres y las niñas que han convocado una manifestación en la capital del país con lemas como 'Las niñas no se tocan, ni se violan" y "Salgamos de las redes y vamos a la Calle".



Al grito colectivo de las "Niñas no se tocan" y "Tocar a las niñas sí es un delito" las manifestantes, quienes se concentraron en la sede del Centro Judicial Isidro Menéndez, solicitaron a una corte colegiada del país centroamericano que "revise su decisión y se ponga de lado de los más vulnerables".



REDACCIÓN INTERNACIONAL