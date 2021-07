Un estadounidense está entre los detenidos por el asesinato de Moïse

Un estadounidense se cuenta entre los seis detenidos por la policía de Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, indicó el jueves Mathias Pierre, ministro encargado de asuntos electorales.



La búsqueda de los asesinos del presidente, que murió por el ataque de un comando armado a su domicilio el miércoles en la madrugada, se acelera en Puerto Príncipe, capital de un país al borde del caos, mientras los sospechosos se encuentran "rodeados" en dos edificios en Puerto Príncipe, dijo el jueves la enviada de la ONU a ese país, Helen La Lime.



(Lea aquí: El presidente de Haití recibió 12 impactos de bala: informe forense)

Jovenal Moise. Foto: AFP / Valerie Baeriswyl

"También me consta que un grupo de posibles perpetradores se ha refugiado en dos edificios de la ciudad y están ahora rodeados por la policía", dijo La Lime a periodistas en Nueva York.



Por videoconferencia desde la capital haitiana, La Lime dijo que cuatro miembros de un grupo que atacó el palacio presidencial el miércoles y disparó contra el presidente y su esposa fueron abatidos por la policía y otros seis están bajo custodia policial.



Según ella, el número de sospechosos cercados por la policía haitiana es más de seis. Hasta el momento, autoridades había informado de cuatro abatidos y dos detenidos con relación al asesinato de Moïse.



La enviada de la ONU dijo que había obtenido esta información en las últimas 12 horas, en declaraciones al término de una reunión de urgencia a puertas cerradas del Consejo de Seguridad de la ONU, solicitada por Estados Unidos y México y que duró apenas una hora.



"No sé quién está en este comando"; "tenemos que esperar" a que la policía haitiana realice más investigaciones, dijo. "Nos enfrentamos a una situación muy grave ahora" en Haití, añadió.



La Lime consideró que el primer ministro interino, Claude Joseph, representa a la autoridad responsable en Haití mientras el nuevo primer ministro, Ariel Henry, designado el lunes por el presidente Moïse, no haya prestado juramento. Sobre este tema, evocó el artículo 149 de la Constitución de Haití. Ariel Henry disputa el poder reclamado por Claude Joseph.



"Si efectivamente hay un cambio en este procedimiento, debe ser el resultado de un acuerdo político entre las partes interesadas", sostuvo La Lime, indicando que Joseph se había declarado "abierto al diálogo".



Indicó también que durante una entrevista con Joseph el miércoles, este no había cuestionado el calendario electoral, que prevé una primera vuelta presidencial el 26 de septiembre y una segunda vuelta en noviembre.



(En otras noticias: La historia de Jovenel Moise, el presidente de Haití que fue asesinado)



"Cuando el primer ministro se reunió con nosotros ayer, dijo que estaba tratando de mantener este calendario", dijo la enviada de las Naciones Unidas.



"Ahora le toca al Gobierno de Haití y al pueblo trabajar para que se realicen estas elecciones y que el pueblo haitiano pueda elegir a sus líderes", dijo.



Joseph informó el miércoles que el presidente Moïse había sido asesinado en su casa hacia la 1 a. m. "por extranjeros que hablaban inglés y español".

Un oficial de policía haitiano monta guardia frente a la residencia presidencial el 7 de julio de 2021 en Puerto Príncipe (Haití). Foto: AFP / VALERIE BAERISWYL

Estados Unidos quiere ayudar en la investigación

La Casa Blanca dijo este jueves que quiere ayudar en la investigación del asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse, pero aseguró que por ahora no ha recibido ninguna petición de asistencia del país caribeño.



"Nuestro mensaje al pueblo de Haití es que estamos con ellos, y queremos proporcionarles asistencia", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante su rueda de prensa diaria.



Sin embargo, Psaki reveló que la Casa Blanca no ha "recibido ninguna petición oficial de asistencia" de las autoridades haitianas, ni para ayudar en la investigación del asesinato de Moïse ni para ninguna otra tarea.



Además, la portavoz evitó respaldar explícitamente el reclamo de Claude Joseph de que le pertenece el puesto de primer ministro, un cargo que le disputa otro político, Ariel Henry. "Apoyamos a las instituciones (de Haití) y seguimos pidiendo que haya elecciones este año", respondió Psaki a una pregunta de Efe sobre si respalda a Joseph o a Henry.



AFP y EFE

