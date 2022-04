Compras en pasajes a Nueva York y Chicago, miles de dólares gastados en el sitio de Amazon, entradas para festivales exclusivos de música y hasta la presunta sustracción de un collar de Tiffany & Co. Todos aquellos gastos habrían sido realizados por una estudiante de un reconocido colegio secundario de Belgrano, Buenos Aires, Argentina, con las claves de las tarjetas de crédito de sus compañeras de clase.

El hecho trascendió luego de que se filtraran audios de WhatsApp del grupo de padres del colegio. Entre los clips de voz, estaba uno de la presentadora de televisión y periodista argentina Yanina Latorre, quien es madre de una de las compañeras de la señalada.



En una de las notas de voz, la joven es comparada con la protagonista de la serie 'Inventing Anna', la cual narra la historia de una influenciadora que se hace pasar por una magnate para realizar operaciones fraudulentas contra la élite de Nueva York.



De acuerdo con los audios, una estudiante, que sería menor de edad, habría sacado fotos de las tarjetas de crédito de sus compañeras de clase para realizar compras.



Según lo trascendido, se habría valido de diversas maniobras para engañar a sus amigas y usar las tarjetas con distintos fines: viajes al exterior, Uber y Cabify.



También se registraron compras en eBay, Mercado Libre, pago de cuotas de gimnasio, ropa de marcas exclusivas y extracciones de dinero en Mar del Plata, Buenos Aires, Bariloche y Punta del Este.



(Le sugerimos: Polémica por palabras del príncipe Harry sobre visita a la Reina Isabel II).

Facebook Twitter Linkedin

La joven usó la tarjeta de su amiga para hacer viajes y comprar ropa. Foto: iStock

En un audio que correspondería a la autora de los hechos, se disculpa con una de las víctimas: “No me estaría dando la cara para venir y decirte esto, pero a tu tarjeta de crédito le saque una foto. También a la de tu hermana, pero no la usé. Fue una vez que fui a tu casa, ahí le saqué una foto a tu tarjeta y la usé en Uber".



"Te pido perdón, me siento mal y estoy más que arrepentida. No sé por qué lo hice. Sé que no vas a poder entenderlo. Te pido perdón, nada de lo que te diga va a justificar lo que hice”, comienza el audio.



Luego se refiere a los gastos realizados con las tarjetas: “Hoy hice las cuentas de todo lo que te gasté a vos y todo lo que le gasté a las chicas. Tengo un problema enorme y no sé qué se me cruzó por la cabeza, pero voy a tratar de solucionarlo. No solo lastimé al resto, sino que me lastimé a mí, alejando a las personas que más quiero y no se lo merecen”.



En un mensaje que correspondería a la presentadora Latorre, refiere sobre el momento en que las amigas se enteraron de lo sucedido.



“Cuando la agarraron dijo que no se dio cuenta, que no sabía. Para la madre primero fue un drama y ahora la justifica y dice que la va a llevar a un psiquiatra. Todas las madres están indignadas, todas quieren que le devuelvan la plata y las cosas”, señaló la periodista.



(Siga leyendo: 'Que Dios me la regrese': papá de Debanhi, joven desaparecida en México).

Facebook Twitter Linkedin

La joven admitió lo que había hecho y le pidió perdón a su amiga por haberla robado. Foto: iStock

La estudiante habría gastado hasta 30 mil pesos argentinos (991 mil pesos colombianos) en ropa de Zara y carteras de diseño.



Estiman que los gastos ascienden a unos 15 mil dólares (56 millones de pesos). De acuerdo con lo que surge de las comunicaciones de WhatsApp, la señalada habría llevado adelante el accionar durante unos meses sin levantar sospechas.



No obstante, según se desprende de los audios, habría llevado la maniobra más lejos y habría hurtado un collar con un corazón negro de la marca Tiffany & Co a una compañera, que luego habría usado en reuniones sociales, donde habría sido descubierta.



Otro audio de una compañera dice: “Viene pasando hace mucho. Son seis que se enteraron por ahora. Le sacó foto a las tarjetas de todas ellas".



"A una le gastó mil dólares. Compró pasajes, se enteraron hoy que compró también una noche en el Sheraton. No está bien, se pasó. (...) A otra chica le gastó 63 mil dólares (237 millones de pesos) con la tarjeta”, añadió la mujer.



(Le recomendamos: Perú: Gobierno aprueba pedir castración química para violadores de menores).

Facebook Twitter Linkedin

La mujer hurtó más de 200 millones de pesos a sus amigas. Foto: iStock

LA NACIÓN.

Más noticias

ONG denuncia violaciones de los derechos de los niños en Cuba.

CPI desestima petición de Venezuela y continuará investigación por crímenes.

ONU actualiza a 6,11 millones el número de migrantes venezolanos.

Covid: la incertidumbre reina en Shanghái tras semanas de confinamiento.

Temblor de 6.8 grados sacudió en la madrugada a Nicaragua.

Tendencias EL TIEMPO

Con información de La Nación/ Argentina (GDA).