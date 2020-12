Hallan muerta a joven rapera que había denunciado amenazas de expareja

En conmoción se encuentra la ciudad argentina de Posadas, capital de la provincia de Misiones, tras la muerte de Paula “Gemma” Giménez, una conocida rapera de esa localidad, quien apareció sin vida en su casa este 25 de diciembre.



(Lea también: Resiliencias vs. violencias: un desafío para las mujeres de Colombia).



Aunque las primeras hipótesis de su fallecimiento estaban orientadas a que se habría tratado de un suicidio, tres publicaciones que había hecho la joven 10 días antes de su muerte cambiaron el rumbo de la investigación.



(Además: #SiPasaDilo la campaña para detener la violencia contra las mujeres).

El pasado 15 de diciembre, ‘Gemma’ como era conocida y según su nombre de usuario, escribió tres publicaciones en su cuenta de Twitter en los que habría dejado algunos mensajes de alerta:

Tengo mucho miedo de lo que pueda hacer este vago lrpm , tengo miedo :( — Gemma (@Gemmitaxxx) December 15, 2020

Si nos lee desde la app, vea el tuit aquí.



También escribió:

Nunca tuve tanto puto miedo en la vida — Gemma (@Gemmitaxxx) December 15, 2020

Si nos lee desde la app, vea el tuit aquí.



Y finalizó ese día con el siguiente trino:

Espero esto sea todo🙏 — Gemma (@Gemmitaxxx) December 15, 2020

Si nos lee desde la app, vea el tuit aquí.

Su deceso

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el pasado 25 de diciembre ‘Gemma’ participó de una reunión para festejar Navidad en una casa del mismo barrio en el que vivía y regresó a su domicilio en compañía de Franco, su exnovio, y quien también había estado en el encuentro.



(Le puede interesar: ¿Qué significado tiene la última Luna llena del año?).



El reporte informa que ella ingresó a su casa a las 4:30 de la madrugada y que su expareja se habría retirado de allí a las 7 a.m., según el testimonio de un vecino. Minutos después, el joven de 21 años se habría comunicado con un conocido de ambos y con familiares de la joven “pidiéndoles que vayan a la casa de Paula porque ella amenazaba con quitarse la vida y les mostró una serie de fotos que ella le habría mandado”, reportó el diario ‘El Clarín’.



El amigo que fue advertido, de inmediato se dirigió a la casa de ‘Gemma’ y la encontró sin vida con un cable atado a su cuello. El primer informe de autopsia determinó que la causa de la muerte había sido “asfixia por ahorcamiento” y que el cuerpo no presentaba otras lesiones.



Sin embargo, las autoridades empezaron a indagar en las publicaciones previas de la joven artista del hip hop y cambiaron el rumbo de la investigación. Aunque Franco fue detenido inicialmente, reportan los medios argentinos que por ahora se encuentra en libertad, pues al ser cuestionado, aseguró que, cuando se retiró del domicilio, ella le habría enviado mensajes “pidiéndole que vuelva o se haría daño”.



(Además: The Witness, un rastreador contra la trata de personas).



Incluso, según el medio argentino ‘Crónica’, habría aportado una serie de fotos que ella le envió cuando él salió de esa residencia, en las que se veía un cuchillo y una horca con un cable eléctrico. Por ahora, la investigación continúa y está a cargo del Juzgado de Instrucción número 3, reportó ‘El Clarín’.



(Lea también: Misiones: una utopía del turismo sustentable en Argentina).



Tendencias EL TIEMPO