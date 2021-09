Vio lo que no debía: mensaje dejado por joven que mató a su propio hermano

La muerte de un niño ha estremecido a Paraguay.



Con apenas dos años de edad, el pequeño fue hallado muerto por su familia. Junto al cadáver había un papel con un escalofriante mensaje. Decía: “Lo siento, vio algo que no debía ver”.



La situación se presentó en la noche del jueves 2 de septiembre en el barrio Bernardino Caballero, de la ciudad Pedro Juan Caballero.

Esta es la carta que, al parecer, escribió el chico de 14 años. Foto: Archivo particular

Según medios locales, la madre del menor volvió del trabajo y presenció la lamentable escena. El niño era cuidado por su hermano mayor, de 14 años, sin embargo, al llegar al lugar el joven no estaba.



La carta, además, estaba escrita con la caligrafía del adolescente.

Causa de la muerte

Reinalda Palacios, fiscal que asumió el caso, mencionó que el niño murió asfixiado.



“Partiendo de la inspección corporal que hizo el médico forense, como la conclusión siendo una asfixia mecánica, y al no encontrar rastro de lesión corporal, esto sumado a los indicios encontrados en la habitación, todo lleva a que se trataría de un caso accidental”, dijo Palacios en el canal paraguayo ‘C9N’.



Los vecinos indicaron que los hermanos jugaron en el barrio durante las horas de la mañana. Regresaron a su casa, pero no se les vio de nuevo, según el medio ‘abc’.



El hermano mayor fue localizado por las autoridades después de haber escapado.

Al ser interrogado, el joven confesó la muerte del pequeño en medio de un accidente, de acuerdo con el comisario Silvino Jara, director de la Policía de Amambay, citado por ‘La Nación’.



La versión indica que el menor estaría molestando al joven, quien decidió colocarle una almohada en la cabeza. Según dijo, no pensó que perdiera la vida.



“El chico está bastante shockeado”, comentó Jara.



La madre, también, está conmocionada por el hecho. “Ella está en una situación catastrófica. Es un lamentable hecho en el que perdió la vida un menor y afecta a otro menor”, opinó la fiscal.

Posible imputación de homicidio culposo

En la mañana de este viernes 3 de septiembre el adolescente fue puesto a disposición del Ministerio de la Defensa Pública.



Se le deberá tomar una declaración formal y llevar el caso ante un juez.



“Se están recabando los indicios para una posible imputación por homicidio culposo”, mencionó la fiscal Palacios.

El menor murió asfixiado, supuestamente, por una almohada. Foto: iStock

Aún no ha sido posible establecer por qué el joven dejó un mensaje al lado del cuerpo de su hermano.



Se presume que, probablemente, intentó crear una escena de crimen que lo librara de toda culpa. Más aún teniendo en cuenta que, en la reconstrucción de los hechos realizada hasta el momento, no hay ningún indicio de probables acciones ilícitas del joven.



No hay hasta el momento nada que reflejara, según el contenido de la carta, eso que ‘vio’ el pequeño.

