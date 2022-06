Lucas Ortiz, un ciudadano de Buenos Aires, Argentina, ha denunciado a su novia ante las autoridades locales, luego de que esta lo apuñalara en el abdomen en medio de una discusión el pasado fin de semana.



Según se escucha en la versión dada por el lesionado a la prensa local, la pareja estaba departiendo en una discoteca, cuando una mujer, que al parecer es la prima de Ortiz y trabajadora del sitio, se acercó a ofrecerle una especie de promoción en las bebidas que estaban consumiendo.

Imagenes del momento Foto: Instagra: @todonoticias

“Salimos a bailar a un boliche ( discoteca). Ya ahí me crucé con una conocida y me dio un descuento. Se puso celosa por esa situación y estaba nerviosa cuándo ella (la prima) pasaba, la quería empujar, le da codazos”, mencionó Ortiz al programa ‘Crónica HD’.



“Cuando estábamos afuera ella me dice ‘yo me puede ir también con cualquiera’, le dije bueno y me fui para el auto. Ella estaba nerviosa, estaba muy celosa”, agregó.



La charla no cayó bien a su novia, quien se enojó por los celos que le causó la escena. Sin embargo, todo estuvo muy tranquilo en ese momento y decidieron volver a su casa, que funciona como un establecimiento de comidas rápidas.



Al llegar al lugar las cámaras de seguridad lograron captar el momento en que la novia de Ortiz, en un momento de alta efervescencia, agarra una botella que se encontraba en una de las repisas y la estalla en su propia cabeza con el fin de inculpar a Lucas.



En ese instante, el joven hace una seña hacia las cámaras y ella decide apuñalarlo con un cuchillo en el abdomen para luego irse del lugar, mientras él queda perplejo tocándose la zona lesionada.



Según mencionó el medio citado, Ortiz tuvo que ser operado de urgencia y recibió una sutura de 18 puntos.

