Fuentes de la Fiscalía de Nuevo León (México) le confirmaron a EL UNIVERSAL que el cuerpo encontrado este jueves durante la búsqueda de la joven Debanhi Susana Escobar tiene vestimenta que corresponde a la que tenía la mujer cuando desapareció.



Confirmaron que el cuerpo no ha sido identificado por pruebas de ADN, y por ello no es posible decir categóricamente que se trata de la joven, desaparecida en una zona aledaña al Hotel Nueva Castilla, la madrugada del pasado 9 de abril.



En un comunicado, la Fiscalía del estado detalló que el cuerpo fue hallado en una cisterna de un terreno aledaño.



Dice que se han emprendido acciones para recuperar el cuerpo, pero por la profundidad hay dificultades técnicas. "En estos momentos no es posible establecer características de la persona sin vida, mismas que serán informadas al concluir las labores realizadas por los criminalistas asignados para la extracción".



Asegura, además, que "la familia de la víctima ha sido debidamente notificada y atendida por un equipo interdisciplinario, en espera de los resultados de las diligencias de investigación. Rogamos esperar las noticias oficiales respecto de estos hechos, las cuales serán sustentadas en la evidencia científica pertinente".

'Hallaron un cuerpo, es todo lo que sé'

En el sitio de cateo se encuentran los padres de la joven de 18 años, quienes esperan los estudios correspondientes para conocer si el cuerpo hallado pertenece o no a su hija Debanhi.



Mario Escobar, padre de la joven, salió del lugar del operativo para informar sobre el hallazgo del cuerpo en inmediaciones del hotel donde fue vista por última vez su hija.



"Están checando, encontraron un cuerpo, aquí en el hotel, es todo lo que sé, es todo lo que te puedo decir", argumentó el padre de Debanhi a uno de los reporteros que se encuentran en el lugar.



