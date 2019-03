Piden repatriar a colombiana asesinada en Playa del Carmen, México

Wendy Patricia Bernal, de 25 años de edad, es la mujer que fue encontrada muerta el pasado 17 de marzo en una playa de México. La joven presentaba varias heridas de bala en la cabeza y su cuerpo fue hallado en la carretera que conduce a Playa del Carmen, México.



La mujer salió el pasado 3 de diciembre del 2018 de su casa para buscar mejores oportunidades en ese país.



Fue encontrada muerta y su familia busca como regresarla a Colombia. Por eso piden ayuda al Gobierno colombiano. Los padres presentan dificultades económicas para realizar el traslado del cuerpo. La dirección de asuntos consulares de la Cancillería colombiana ya está al tanto del tema.



Se reunirán con la familia de la joven para buscar posibles soluciones.

El homicidio perpetuado a Bernal y a su compañera, también colombiana, ha generado repudio y alarma en medios internacionales de México como ‘La verdad’, el cual ha puesto el caso en conocimiento a la ciudadanía.



Familiares de Wendy Patricia lamentan su muerte, y están reuniendo los recursos necesarios para poder hacer la repatriación a Colombia. “Todavía nos falta bastante, porque es que quince millones no se consiguen de la noche a la mañana y no los tememos”, afirma José Julián Acosta, padre de la mujer.



El tiempo corre para los familiares, quienes tienen hasta el miércoles para reunir el dinero, por lo tanto la preocupación no cesa para ellos. Su hija, según lo que les han dicho, puede ir a una fosa común del país azteca, con lo que ellos no están de acuerdo, pues quieren darle cristiana sepultura.



CITYNOTICIAS