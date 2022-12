Se pensaría que la Navidad se caracteriza por la alegría y empatía. Pero para unos jóvenes, parece, el espíritu navideño se esfumó cuando fueron confrontados por uniformados de la Policía. En lugar de seguir las órdenes de las autoridades, terminaron envueltos en un grave problema.

Sobre el mediodía del 25 de diciembre, se movilizaban en una concurrida vía de la ciudad de Córdoba, Argentina, cuando fueron requeridos en un puesto de control. Pese a la señal de detenerse, el Volkswagen Gol Trend siguió su camino.



De acuerdo con un video grabado por la copiloto, los policías se pararon en frente del carro y les insistían para que descendieran. “¿Qué onda? ¿Qué delito? Que nos dejen ir, no estamos haciendo nada de malo”, dijo la mujer con total incredulidad.

Además, trataba de calmar al joven conductor: “No estamos haciendo nada malo, Coral. ¿Qué estamos haciendo? Coral, no te bajes del auto porque es peligroso y nos pueden hacer algo”.



Coral, en un momento de euforia, tomó el volante y aceleró mientras los uniformados lo veían atónito. Con tal de que no se escaparan, los policías se agarraron del capó del vehículo ante la algarabía de los demás ciudadanos.



Eso sí, al conductor no le importaron los gritos de las autoridades; los arrastró varios metros. “Boludo, pará”, le ordenó la copiloto luego de ver la gravedad de la situación. “¡Los vas a matar!”, imploraba.

En una rápida acción, al lugar llegaron refuerzos de la Policía. Una patrulla obstaculizó el paso del carro, por lo que el joven no tuvo otra opción que detenerse. Justo en ese momento, el uniformado que había arrastrado le lanzó un puño al vidrio panorámico con tanta fuerza que, como quedó registrado en videos, lo rompió.



Les ordenaron abrir las puertas del carro y, sin mediar palabra, uno de los policiales se abalanzó sobre el conductor, de 20 años, para tratar de sacarlo, mientras su compañera que había sido arrastrada también le propinaba algunos golpes.



La resistencia no sirvió. El muchacho fue retirado violentamente del volante, tirado al suelo y esposado, según grabó un transeúnte que solo pudo decir: “¡Feliz Navidad!”.

"Coral":

Por comentarios sobre este videopic.twitter.com/47dBNlkICe — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 26, 2022

¿Qué pasó con el conductor?

El argentino fue identificado como Lautaro Ordónez, de 20 años, quien iba acompañado de Abril Aresca (21) y Tiziana Aresca (19). La Policía de Córdoba corroboró que las tres personas, antes de ser detenidas en el puesto de control, estaban haciendo maniobras peligrosas sobre la avenida, como zigzaguear.

Al piloto se le practicó una prueba de alcoholemia, pero los resultados se mantendrán en reserva como parte del proceso judicial al que será sometido.



“Una vez que los efectivos pudieron detener el vehículo y sacar del auto a estas personas, que no querían bajarse, se procedió a la aprehensión y el traslado a los Tribunales de la ciudad. Quedaron a disposición de la Fiscalía, acusados por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones”, señaló el comisario Víctor Di Stéfano, subdirector general de seguridad de Córdoba Capital Norte, para el medio local ‘Infobae’.

🚗🚨 100 METROS CON DOS POLICÍAS EN EL CAPOT

- Un Gol Trend aceleró cuando tres efectivos lo habían frenado para un control de alcoholemia

- Uno de los oficiales resultó herido y tres jóvenes fueron detenidos

📍 Córdoba pic.twitter.com/0TVnUBsfgd — Vía Szeta (@mauroszeta) December 26, 2022

Según lo explicado por las autoridades, los policías que se subieron al capó para tratar de contenerlo debieron ser hospitalizados, ya que resultaron con traumatismos en sus miembros inferiores. “Si bien sus vidas no corren peligro, todavía no fueron dados de alta”, dijo el comisario.



Como se lee en el Código Penal de Argentina, los sujetos que pongan resistencia a la autoridad podrán ser encarcelados de un mes a un año. Aunque la pena puede incrementarse hasta seis años de cárcel en caso de que “se cometiere por una reunión de más de tres personas” o “si el delincuente pusiere manos en la autoridad”.

