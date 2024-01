Joven alcanzado por un rayo en Argentina habló de lo ocurrido: 'No recuerdo nada'

En un impresionante suceso ocurrido en la madrugada de este sábado, un joven argentino de 26 años, Gabriel Jonathán Berón, fue sorprendido por un rayo mientras se encontraba en una plaza de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.

El impacto, que tuvo lugar aproximadamente a las 3:20 a. m., sucedió mientras Berón estaba acompañado por un grupo de amigos en los alrededores de un parque.



La descarga eléctrica, que iluminó el cielo de la noche cerrada, cayó directamente sobre él cuando estaba de pie conversando.



El evento, registrado en video y ampliamente difundido en redes sociales, muestra el momento preciso en que Berón es alcanzado por el rayo.

🧑Gabriel Berón de 26 años se encuentra “evolucionando bien” luego de sufrir una descarga eléctrica por un rayo este sábado por la madrugada en Villa Mercedes



Tras el impacto, Berón se desplomó y quedó tendido en el suelo junto a un árbol. Sus amigos, en un estado de pánico evidente, corrían desesperados por lo que acababan de presenciar.



Berón fue trasladado de urgencia al Hospital Verónica Bailone. Afortunadamente, su estado se reportó como "hemodinámicamente estable" por el centro médico, a pesar de sufrir quemaduras en el 20% de su cuerpo, principalmente en el muslo y abdomen.



El parte médico agregó que el paciente se encuentra estable y controlado, y que en caso de continuar así, se evaluará su traslado a una sala común dentro de las próximas 24 a 48 horas.

Relato familiar y detalles del incidente



Dayana Berón, una de las hermanas de la víctima, compartió detalles impactantes sobre el incidente en una entrevista con 'FM Latina'.



Según su relato, fue otra hermana quien inicialmente le informó sobre lo sucedido a Gabriel. Dayana explicó que el rayo cayó entre Gabriel y otro joven del grupo, impactándolo directamente debido a una cadena que llevaba colgada en el cuello.

La descarga eléctrica lo lanzó por el aire, cayendo al suelo por el pie izquierdo. Las quemaduras más graves las tiene en el cuello, brazos, hombros, cintura y en los dedos del pie afectado.



Los amigos que estaban con él en el momento del incidente mencionaron que, al volver para ayudarlo, parecía que Gabriel estaba muerto. Lo último que el joven recordó al despertar en el hospital fue haber visto una luz blanca.

Habló el joven impactado por un rayo

En diálogo con 'Telenoche', Gabriel contó detalles de lo sucedido: “No recuerdo nada de lo que pasó. Gracias a Dios, acá estoy. No sentí nada. Se me apagó la luz y recién me desperté en el hospital [Verónica Bailone]”

Berón había salido de la casa de un amigo, en la ciudad puntana de Villa Mercedes. En esa vuelta a su hogar, en plena madrugada, comenzó a llover. Cuando estaba por atravesar una plaza, unos amigos que estaban allí lo llamaron con silbidos para que se acercara a saludarlos. Y eso hizo.

“Me quedé dos segundos con ellos porque me pedían un cigarrillo. Estaba debajo del árbol y ahí fue cuando me impactó el rayo”, detalló el joven. Gabriel salió de terapia intensiva y requerirá de meses de recuperación tras las graves quemaduras que sufrió en su cuerpo.

