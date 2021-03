José Mujica se pronuncia sobre el toque de queda nocturno por el covid

El expresidente José Mujica se expresó este miércoles a favor de la implementación de un toque de queda nocturno ante el aumento exponencial de casos de covid en Uruguay.

Tras ser consultado sobre el anuncio del mandatario Luis Lacalle Pou, que el lunes reiteró que no habrá cuarentena obligatoria, opinó: "No es un problema de cuarentena... Eso que llaman toque de queda, que es un nombre muy asqueroso, en realidad es un mecanismo que paraliza la vida nocturna, el divertimento nocturno, que es una de las fuentes de más contagio a través de la gente joven".



No se puede parar el trabajo, aunque hay que hacerlo lo más que se pueda, pero el divertimento hay que sacrificarlo", agregó en diálogo con Doble Click (radio Del Sol).



Asimismo, sumó: "Desgraciadamente hay que tomar medidas de ese tipo. Espero que el presidente y el Consejo de Ministros se inclinen ante las recomendaciones de la ciencia. La mejor política es seguir al pie de la letra a la ciencia".



Mujica, que recordó que no se puede vacunar contra el covid-19 porque tiene "una enfermedad inmunológica crónica", indicó que "si queremos una mejoría, no hay otra cosa que mantener las medidas de aislamiento y seguir a muerte con el proceso de vacunas".



