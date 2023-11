'Hoy comienza la reconstrucción de Argentina': Javier Milei tras ganar presidencia

Javier Milei aseguró que con su elección este domingo como presidente de Argentina "comienza la reconstrucción" del país y ofreció integrar a su gobierno a los dirigentes de otras fuerzas que quieran sumarse, sin importar las diferencias.



(Puede leer: 'Sin llorar': el sarcasmo de Bukele con mensaje de Gustavo Petro por victoria de Milei)



"El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Basta del modelo empobrecedor de la casta, hoy abrazamos la libertad para volver a ser una potencia mundial", lanzó Milei ante sus seguidores, tras ganar la segunda vuelta presidencial con 55% de los votos.



(Siga leyendo: Javier Milei, el libertario 'anticasta' elegido como nuevo presidente en Argentina)

"No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para tibiezas ni para medias tintas", afirmó. "Tenemos problemas monumentales: la inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad".



Milei, un economista de 53 años que recién en 2021 incursionó en la política con su partido La Libertad Avanza, agradeció el apoyo que le dieron para la segunda vuelta el expresidente derechista Mauricio Macri y la excandidata presidencial Patricia Bullrich, de la coalición Juntos por el Cambio.



(Lea también: Trump felicita a Javier Milei por ganar en Argentina; Elon Musk también reacciona)



"Todos los que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hicieron antes, no importan las diferencias", aseveró Milei.



"Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las (Juan Bautista) Alberdi, las de nuestros padres fundadores que en 35 años hicieron que pasáramos de ser un país de bárbaros a ser uno civilizado. Esas ideas se basan en un gobierno limitado que cumple a rajatabla con los compromisos que ha tomado, respeto a la propiedad privada y comercio libre", refirió.



(Además: Lula, Boric y presidentes de la región reaccionan al triunfo de Milei en Argentina)



Milei asumirá la presidencia el 10 de diciembre, cuando termina el gobierno del peronista de centroizquierda Alberto Fernández.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

Así se conoció el triunfo de Javier Milei en Argentina