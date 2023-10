Javier Milei, candidato a la presidencia de Argentina que ha generado impacto por sus alocadas propuestas y su melena desordenada, realizó una curiosa comparativa en redes sociales de sí mismo con el personaje de Dragon Ball Z, Goku.



Con el comentario de "Viva la libertad carajo", Milei puso una foto de los personajes de la afamada serie y su rostro aparece reemplazando el de un Goku que se defiende se sus enemigos, quienes también llevan edición, con caras de los opositores que enfrenta Milei en Argentina de cara a las elecciones presidenciales.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/EnsGjjHgXz — Javier Milei (@JMilei) September 29, 2023

Si bien sus partidarios apoyaron la imagen, desde medios nacionales criticaron la puesto en escena de Milei en su red social.

Fue el caso de la presentadora Viviana Canosa, periodista del diario La Nación, quien en un programa de televisión de este medio aseguró que el candidato argentino es un "farsante".



"Ahí está el rey del mundo, viva la libertad carajo, que es lo que menos valora (Milei) bancate la libertad de expresión Milei, sos un farsante, así seas el futuro presidente de los argentinos, bajate del pony, sos un farsante. Por más que llames al canal para que me rajen porque me vas a ser la vida cuando seas presidente, no me importa”, aseguró Canosa.

UN MEME DE DRAGON BALL QUE SUBIÓ MILEI HIZO LLORAR A VIVIANA CANOSA:



"Ahí está el Rey del Mundo... sos un farsante" 😭 pic.twitter.com/62ifJzgHtE — Agarra la Pala (@agarra_pala) September 30, 2023

La última es un nuevo capítulo de polémicas protagonizadas por este político, quien en varios programas ha hablado de eliminar ministerios y reducir el Estado a su mínima expresión. Asimismo, ha hecho fuertes críticas contra el Papa Francisco.