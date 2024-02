Gobierno Milei se aparta del proyecto contra ley del aborto: 'No es parte de la agenda'

El proyecto oficialista para derogar la ley del aborto que presentó esta semana un grupo de diputados de La Libertad Avanza "no está impulsado" por el presidente de Argentina, Javier Milei, dijo este jueves su portavoz.



(En contexto: El proyecto que presentó el partido de Milei en Argentina para derogar ley del aborto)



"(Este proyecto) no es parte de la agenda del presidente. No ha sido una decisión del presidente. No está impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo", enfatizó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo).

El proyecto de ley que ingresó a la Cámara baja el lunes pasado pide la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, y que el aborto sea un delito penal tanto para la mujer como para quienes participen en la intervención.



El texto no presenta eximente en los casos de violación, aunque deja a criterio del juez que disponga la excepción de la pena para la mujer "en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho".



(Lea también: Ley ómnibus: así se se gestó la primera 'derrota' de Milei en el Congreso, ¿qué viene?)



La mujer sería sancionada con cárcel de uno a tres años. En tanto, habría penas de 3 a 10 años para quienes provoquen el aborto de una mujer sin su consentimiento -que podrían llegar a 15 en caso de fallecimiento de la madre-. Y en el caso de que haya consentimiento, las penas serían de 1 a 4 años, que podrían aumentar a 6 si la mujer fallece.

Facebook Twitter Linkedin

Javier Milei, presidente de Argentina, en Davos. Foto: EFE

El portavoz presidencial dijo este jueves que "es una discusión estrictamente legislativa" y que el Ejecutivo está "trabajando y abocado" en "otros temas muchísimo más urgentes y relevantes".



De hecho, el proyecto ingresó el día anterior a que el Ejecutivo sufriera un revés en Diputados para aprobar su proyecto de 'ley ómnibus', con el que Milei pensaba sentar las bases, desregulando y disminuyendo el peso del Estado, de su programa de gobierno.



(Puede leer: Argentina: reformas de Javier Milei retroceden en el Congreso por falta de apoyos)



La derogación de la ley del aborto -que permite interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 de gestación de forma segura, legal y gratuita; y más allá de ese plazo, cuando corra peligro la vida de la mujer o en caso de violación- es parte del programa de gobierno de la formación que lidera Milei, pero ya en campaña había dicho que no era una iniciativa a corto plazo.



De hecho, el proyecto de ley va encabezado por el lema que el Ejecutivo de Milei publicó recientemente en el Boletín Oficial: la declaración de 2024 como 'Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad'.



Y durante su discurso en el Foro Económico Mundial, celebrado en enero en Davos (Suiza), Milei atacó las agendas del feminismo y del medioambiente que, según dijo, el socialismo ha conseguido colar en los organismos internacionales y advirtió sobre "la agenda sangrienta del aborto".

En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: La Corte Constitucional de Ecuador despenaliza la eutanasia: esto dice la sentencia)



"La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos", indicó el economista liberal en su discurso, quien concluyó que "en lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico".



EFE