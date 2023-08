En un contexto de aguda crisis económica en Argentina, marcada por una inflación del 115% anual y un aumento de la pobreza al 40%, el economista de derecha, Javier Milei, logró una sorprendente victoria al obtener el 30.31% de los votos en las primarias recientes.



La contienda presidencial argentina apenas inicia, quedando casi dos meses para los comicios que determinarán al nuevo presidente y vicepresidente, así como la renovación de los 130 diputados y 24 senadores del legislativo.

Su popularidad se cimentó desde la televisión, donde fue habitual panelista económico. En las primarias capitalizó esa penetración y ganó en 16 de 24 provincias.



"La última vez que hubo una irrupción así en una elección nacional, fue con el peronismo en 1946", subrayó el politólogo Gabriel Puricelli, del Laboratorio de Políticas Públicas.



Un "elefante nos pasó por delante y no lo vimos" editorializó el diario Clarín al señalar por igual a analistas, encuestadores y políticos.



Para Milei "la gente está enojada, porque no están viendo lo que les pasa, pero hablar de 'voto bronca' es peyorativo. Estamos en un cambio de época. Los argentinos dijeron basta al modelo de la casta".

Javier Milei este domingo tras ganar las primarias en Argentina. Foto: AFP

Las propuestas del economista libertario han generado un profundo debate, caracterizadas por su novedad y carácter polémico.



Milei defiende la eliminación del Banco Central y la dolarización de la economía como estrategias para controlar la inflación desenfrenada.



Bajo la autodefinición de "anarcocapitalista", su objetivo es la abolición total del Estado.



"Yo soy el único capaz de poner fin a la inflación", afirma Javier Milei. El economista esta dispuesto a dejar de lado el peso devaludado argentino y traer la dolarización total al país.



"Cuando menciono la destrucción del Banco Central, no es una figura retórica; quiero que sea demolido, de manera literal.



Es decir, hacerlo colapsar hasta que solo queden escombros", expresó Milei.



Su estrategia consiste en que el país cese la impresión de billetes y todas las transacciones se realicen en dólares.



A ello se agrega su firme rechazo a la legalización del aborto y su postura en contra de la inclusión de educación sobre género e identidad en las instituciones educativas públicas.



El economista sostiene que una regulación del mercado financiero por parte del Estado es esencial para salvaguardar los ahorros de la población. Además, enfatiza que en ningún país desarrollado se prescinde de un banco central.



Milei ha sido vinculado a políticos de derecha radical como el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro.



Su programa impulsa, además, la eliminación de los ministerios de Salud, Educación y Obras Públicas, que piensa sustituir con inversiones privadas.



En otras cuestiones es conservador: rechaza el aborto y la educación sexual en escuelas. "Los únicos derechos que reinvindico son a la vida, a la libertad y a la propiedad; el resto -opina- son construcciones ideológicas".



"La clase política no sabe leerlo. Lo toma literal, pero no lo toma en serio. Sus votantes hacen lo contrario: No se toman literalmente sus propuestas, pero a él se lo toman en serio. Se reconocen ante alguien que dice por fin algo novedoso", expresó Juan Negri, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Torcuato di Tella.

