De 'maligno' a 'el argentino más importante': el cambio de tono de Milei con Francisco

El presidente argentino, Javier Milei, inició una nueva etapa con el papa Francisco, quien le recibió este lunes en el Vaticano, y tras reconocer que se ha visto obligado a "reconsiderar algunas posiciones", que le llevaron a atacar con dureza al pontífice, ahora han empezado a "construir un vínculo positivo" porque ha "comprendido" que es "el líder de los católicos en el mundo".



Milei, que llegó a calificar a Francisco de "representante del Maligno en la Tierra" en la campaña electoral, reconoció este lunes en una entrevista televisiva durante su visita a Italia y el Vaticano que ha "comprendido en estos últimos tiempos, entre otras cosas, que el papa es la persona argentina más importante de toda Argentina".



Un cara a cara de una hora

El cara a cara entre el papa y el mandatario, que ya este domingo quiso dar un abrazo a Francisco durante la canonización de la primera santa argentina, comenzó a las 9 a.m. hora local (3 a.m. en Colombia) y duró una hora, tras lo cual se produjo el saludo de la delegación, en la que figuraba Karina Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia.



La reunión, a la que Milei llegó con algo de retraso porque en el camino se detuvo frente a la embajada argentina para hacerse una foto con algunos compatriotas, fue algo más larga que las que mantuvo con anteriores mandatarios de su país, como Alberto Fernández, durante unos 40 minutos, o con Mauricio Macri, que rondó también la hora, aunque la primera había sido sólo de 20 minutos.

Con Cristina Fernández, el pontífice tuvo hasta siete encuentros dentro y fuera del Vaticano y el 17 de marzo de 2014 almorzó con Francisco durante cerca de tres horas.



Milei, que le regaló al papa sus alfajores de dulce de leche y galletitas de limón preferidas, dijo a la entrada en la biblioteca: "No me tenía en esta tarea, pero si usted me lo pide...", según el video distribuido por el Vaticano.



Después la delegación argentina se reunió con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el secretario para las Relaciones con los Estados, Richard Gallagher, para abordar "el programa del nuevo Gobierno para enfrentar la crisis económica" y del "compromiso por la paz entre las naciones".



Durante "las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado" también "se abordaron varios temas internacionales, en particular los conflictos actuales y el compromiso por la paz entre las naciones", añade la escueta nota vaticana en la que sólo se informó de los temas tratados con la Secretaría de Estado.



Una imagen proporcionada por los medios del Vaticano muestra al Papa Francisco recibiendo al Presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: EFE

El mandatario argentino estuvo acompañado también por la ministra de Exteriores, Diana Mondino; el titular de Interior, Guillermo Francos; la responsable de Capital Humano, Sandra Pettovello; el secretario de Culto, Francisco Sánchez, y el embajador en Israel, el rabino Axel Wahnish.



Antes de salir del Vaticano, Milei y la delegación argentina pudieron visitar la Capilla Sixtina.

Un cambio de tono

No obstante, uno de los puntos más llamativos de este viaje es el cambio de tono del presidente argentino, un economista de extrema derecha criado en una familia católica. Milei acusó en el pasado al papa de "buscar extender el comunismo", y más recientemente de "injerencia política" durante su campaña electoral.



Sin embargo, en los últimos meses mudó el tono, y en enero cursó una invitación oficial a Francisco para que visite su Argentina natal.



Francisco, de 87 años, quitó hierro a los ataques pasados atribuyéndolos al contexto electoral, y tras estas buenas palabras ambos escenificaron una nueva sintonía este domingo con sus abrazos en el Vaticano.

El presidente Javier Milei, el papa Francisco y la secretaria General de la Presidencia argentina, Karina Milei. Foto: X: @OPRArgentina

Según sus conocedores, Francisco, que en el pasado tuvo sus diferencias con varios presidentes como Mauricio Macri y los Kirchner, Néstor y Cristina, no quiso hasta ahora viajar a Argentina para evitar que su presencia se utilizara políticamente.



En su segundo viaje al extranjero desde que asumió el 10 de diciembre, Milei llegó a Roma el viernes procedente de Israel. El sábado se empezó a notar con más fuerza el cambio de tono. Milei aseguró en Radio Mitre su voluntad de tener "un diálogo muy fructífero" con el papa, a quien ahora ve como "el argentino más importante de la historia".



El primer gran momento llegó este domingo. Una vez terminada la eucaristía en la basílica de San Pedro del Vaticano, en la que se dio la canonización de la primera santa argentina, María Antonia de San José de Paz y Figueroa, conocida como "Mama Antula", el pontífice fue llevado en silla de ruedas por sus problemas de rodilla hasta el lugar en el que el político había seguido la misa, a su derecha, en primera fila ante un reclinatorio.

En ese momento Milei le estrechó la mano y llegó a darle un abrazo, conversando ambos entre risas durante unos instantes.



Francisco saludó brevemente al presidente de Argentina, y al verle exclamó: "¡Te cortaste el pelo!", entre las risas de ambos. "Lo emprolijé", respondió Milei tomándole de las manos y riéndose, según se escucha en los vídeos del encuentro.



Elisabetta Piqué, corresponsal del medio argentino La Nación en Italia, relata en su crónica del encuentro que Milei, "evidentemente emocionado y quizás descolocado por esa pregunta, le dijo al Papa: “¿Le puedo dar un beso?”. Y Francisco, de 87 años, le contestó enseguida, sin dudar: “¡sí, hijo, sí!”".

Acto seguido, se inclinó y abrazó al pontífice, sentado en una silla de ruedas por sus conocidos problemas de movilidad. "Gracias por venir", le dijo Francisco, que saludó al resto de acompañantes del presidente, entre estos a su hermana y secretaria general, Karina Milei.



"Recen por mi y yo lo hago por ustedes", terminó Bergoglio antes de despedirse.



"A su turno también Karina Milei, la hermana del primer mandatario, secretaria General de la Presidencia, vestida de riguroso negro, también pidió permiso para darle un beso al Pontífice, que por supuesto accedió. “Gracias por recibirnos”, le dijo la alta funcionaria. “Gracias por apoyarlo a él”, le contestó Francisco, mirándola a los ojos seriamente, demostrando estar muy al tanto del crucial papel que juega ella, “el jefe”, como la apodó su propio hermano", cuenta Piqué en su crónica.

Javier Milei y el papa Francisco este domingo en el Vaticano. Foto: EFE

Intercambio de regalos y diferencias de fondo

Así, este lunes llegó el momento más esperado: la audiencia privada del pontífice con el presidente argentino en el Vaticano.



Según pudo verse en el video difundido por la santa sede, el mandatario argentino le regaló a su compatriota y ex arzobispo de Buenos Aires unos alfajores de chocolate negro rellenos con dulce de leche y unas galletas de limón, así como una tarjeta postal de los Correos argentinos en honor de Mama Antula.



A su vez, Francisco le regaló a Milei su discurso por la paz de este año, que llama a regular la inteligencia artificial, y un medallón de bronce inspirado del baldaquino, la imponente estructura de cuatro columnas salomónicas que cubre el altar de la Basílica de San Pedro.



En el centro del medallón, la paloma del Espíritu Santo, como "símbolo de unidad, fuerza e inspiración", según el documento explicativo difundido por la Santa Sede.



Por el momento, el Vaticano no se ha pronunciado sobre una de las grandes cuestiones que sobrevoló la cita, el posible viaje de Francisco este año a Argentina, que no visita desde que fue elegido al frente de la Iglesia católica en 2013.

Los obsequios del Presidente de la Nación al Papa Francisco serán los siguientes:



- Carpeta con la copia de la carta manuscrita del Canciller José María Gutiérrez a Juan Bautista Alberdi acreditándolo como representante en Europa (Mayo de 1854)



Cordialidades aparte, Francisco y Milei se reunieron con la tensión política y social en su natal Argentina como telón de fondo, y tienen diferencias de enfoque conocidas.



Milei, en tanto que defensor a ultranza del libre mercado, aboga por un recorte radical del gasto público, una política amplia de privatizaciones y una intervención mínima del Estado. Entre sus primeras medidas, devaluó el peso en un 50 %.



Francisco, por su lado, ha basado buena parte de su labor pastoral en criticar las derivas económicas y medioambientales del neoliberalismo, y aboga constantemente por que los poderes públicos protejan a los más vulnerables.



"El papa siempre está preocupado; evidentemente es un tema que tiene en el corazón, que la gente no sufra", comentó a la prensa en el Vaticano el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, máximo responsable del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

La semana pasada naufragó en la cámara baja la llamada Ley Ómnibus, un enorme paquete de reformas económicas, políticas y administrativas promovido por el equipo de Milei, que gobierna en minoría y ahora deberá repensar su estrategia frente a una oposición crecida.



Desde Israel, donde se encontraba de visita, Milei reaccionó enfurecido y tachó a sus opositores de "corruptos" y "delincuentes".



La cuestión económica no faltó en las entrevistas de Milei este lunes en el Vaticano.



Después de ver al papa, el mandatario se entrevistó con Pietro Parolin, el Secretario de Estado vaticano.



En un breve comunicado, el Vaticano señaló que "durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado", se abordó detenidamente "el programa del nuevo Gobierno para enfrentar la crisis económica" en Argentina, donde la inflación cerró el pasado año por encima del 200 % y la pobreza afecta al 40 % de la población.

Javier Milei y Giorgia Meloni. Foto: EFE

El Estado, 'una organización criminal'

Tras las reuniones en el Vaticano, Milei fue recibido por el jefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinale, sede de la presidencia italiana, en un reunión en la que participó también el ministro de Exteriores, Antonio Tajani.



Y después se encontró con la primera ministra italiana, la utraderechista Giorgia Meloni, que fue la primera mandataria europea en felicitarlo por su victoria electoral y con la que este lunes se vieron numerosos gestos de complicidad tras ser recibido con un piquete de honor en el Palacio Chigi.



Después, ambos se reunieron a puerta cerrada y en el encuentro analizaron formas de "profundizar la relación bilateral entre ambos países y desarrollar una agenda de trabajo conjunta", según el Gobierno italiano, que no ha dado más detalles.



Mientras estaban reunidos, comenzaron a salir algunos avances de una entrevista que se transmitirá esta noche en el programa "Quarta Reppublica" de la cadena Retequattro, en la que Milei asegura "el Estado es el enemigo" y el comunismo, "una enfermedad del alma".



"Filosóficamente soy anarcocapitalista y por lo tanto siento un profundo desprecio por el Estado. Creo que el Estado es el enemigo, creo que el Estado es una asociación criminal", dice Milei, que se define como católico aunque también "practica un poco el judaísmo".

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP