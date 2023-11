Javier Milei: estas son las frases más explosivas del nuevo presidente de Argentina

Con el 94,7 % de mesas escrutadas, el economista libertario Javier Milei obtuvo el 55,79 % de los votos y es el nuevo presidente de Argentina. Su contendor, el ministro de Economía, Sergio Massa, obtuvo el 44,20 %. Los votos en blanco fueron el 1,55 %.



Milei asumirá el cargo a partir del próximo 10 de diciembre. Massa reconoció la derrota antes de conocerse los resultados.



El nuevo presidente de los argentinos, que se postuló por el partido La Libertad Avanza, protagonizó candentes polémicas por su estilo particular y las frases que pronunció, sin filtro, durante la campaña.



El diario La Nación, de Argentina, hizo una compilación de las diez frases más controversiales. Son estas:



1. “Entre la mafia y el Estado prefiero a la mafia. La mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente, la mafia compite.”



2. “Cuando terminé de leer a Rothbard dije: ‘Durante más de 20 años estuve engañando a mis alumnos. Todo lo que enseñé sobre estructuras de mercado está mal. ¡Está mal!”.



3. “El primer gobierno de Menem fue el mejor de la historia argentina.”



4. “Soy el general AnCap [anarcocapitalista]. Vengo de Liberland, una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre (…) Mi misión es cagar a patadas en el culo a keynesianos y colectivistas hijos de p%&”.



5. “El papa es el representante del Maligno en la tierra”.



6. “Una empresa que contamina el río, ¿dónde está el daño?”



7. “No tengan miedo, den la batalla contra el zurderío, que se la vamos a ganar, somos superiores productivamente, somos superiores moralmente; esto no es para tibios, ¡viva la libertad carajo!”.



8. “La venta de órganos es un mercado más”.



9. “No lo denostaría como mantero, sería un competidor más”.10. “Tomá un personaje de Puccini, sacalo a la vida real y ese soy yo”.

Participación de electores superó la primera vuelta

La participación electoral de este domingo podría ser apenas superior a la que se dio en las elecciones generales, cuando votó el 77,6 por ciento del padrón. Hasta las 6:00 p.m. (hora local) la participación fue de 76 %, pero se estima que ese número crezca algunos puntos.



“Hubo dos proyectos de país. La jornada de hoy ratifica que Argentina tiene un sistema democrático transparente y sólido, que respeta siempre los resultados”, dijo Massa.



El ministro de Economía habló con su rival y lo felicitó. “Es el presidente que los argentinos eligieron”, dijo. Y agregó: “Desde mañana la responsabilidad de dar certezas es de Milei”.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

