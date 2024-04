Javier Milei lanza nuevas críticas a Petro y a otros presidentes de Latinoamérica: esto dijo

Este domingo a las 8 de la noche se publicó la primera parte de la entrevista que el presidente de Argentina, Javier Milei, le dio al periodista Andrés Oppenheimer para la cadena estadounidense CNN.

Esta semana ya se había conocido una parte del diálogo. En esos adelantos, Milei habló sobre temas como las elecciones en México, el conflicto en Israel y su relación con otros mandatarios de la región, entre ellos Gustavo Petro, de Colombia.

Dichas declaraciones fueron motivo de discordia en Colombia, luego de que el presidente Milei se refiriera a su homólogo colombiano con palabras "desobligantes" y lo señaló como "terrorista asesino".

Tras dicho pronunciamiento, el Gobierno colombiano ordenó la expulsión de todos los diplomáticos que estaban en la Embajada de Argentina en Bogotá y rechazó los señalamientos del presidente Milei.

Las nuevas pullas de Milei a Petro

En diálogo con CNN, el Presidente Javier Milei respondió a la pregunta de Andrés Oppenheimer sobre quiénes eran los peores presidentes de Latinoamérica.

"Sin duda, los peores presidentes de América Latina, por escándalo, lo que tiene que ver con la dictadura de Venezuela; con el comunismo que quiere impulsar en Colombia Petro; o la que tiene Nicaragua o lo que tiene Cuba, eso es lo peor de todo. Son verdaderamente despreciables", manifestó el mandatario argentino.

Minutos después, se refirió a las elecciones en México y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí”, añadió Milei sobre el presidente de México.

Relaciones entre Colombia y Argentina no están rotas, según canciller (e) Murillo

En diálogo con EL TIEMPO, el canciller (e), Luis Gilberto Murillo, habló sobre las diferencias diplomáticas que hubo entre Argentina y Colombia tras las declaraciones del Presidente Javier Milei.

El canciller insistió en que las relaciones no están rotas y las conversaciones entre ambas naciones se están dando por los canales oficiales. El trabajo consular, el intercambio comercial y las alianzas transnacionales colomboargentinas continúan.

"No estamos rompiendo relaciones diplomáticas entre Colombia y Argentina. Estas se mantienen. No están en su mejor momento, pero no están rotas. Lo queremos que quede claro que no aceptamos las expresiones de irrespeto del presidente Javier Milei", comentó el canciller (e) Murillo.

El alto funcionario puntualizó que espera que se pueda "superar este difícil momento".

