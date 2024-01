La defensa de Milei a los empresarios y otras frases de su discurso en Davos

Este miércoles, en medio de una agenda en la que aparecían figuras como el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken; el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres; el presidente francés, Emmanuel Macron; y el presidente español, Pedro Sánchez; el tercer día de la reunión anual del Foro Económico Mundial estuvo marcado por el discurso del presidente argentino Javier Milei.

En su intervención, cobijada en el título de 'Lograr la seguridad y la cooperación en un mundo fracturado', Milei expresó durante 23 minutos su apoyo a los empresarios, a los cuales calificó de "héroes"; se refirió también al capitalismo, "el control del Estado", la justicia social y las luchas como el feminismo y el ambientalismo.

Estas son algunas frases de su intervención en Davos, Suiza.



'Un empresario exitoso es un héroe'

"El capitalista, el empresario exitoso, es un benefactor social que lejos de apropiarse de la riqueza ajena contribuye al bienestar general. En definitiva, un empresario exitoso es un héroe", dijo el mandatario argentino en los primeros minutos de su discurso.

Javier Milei, presidente de Argentina, en el Foro de Davos. Foto: AFP

'Occidente está en peligro'

"Hoy estoy acá para decirles que occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza", dijo Milei de entrada en su discurso.



Luego, añadió: "Los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que nosotros llamamos colectivismo. Los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo sino que, por el contrario, son su causa".



'El capitalismo es el único sistema posible y moralmente deseable para terminar con la pobreza en el mundo'

"El capitalismo de libre empresa no solo es el único sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo", dijo Milei después de describir su visión de la realidad de Occidente.



"Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho del planeta", añadió.

'La justicia social no es justa'

"El problema es que la justicia social no sólo no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva ¿o acaso alguno de nosotros puede elegir no pagar impuestos?", dijo Javier Milei en su intervención.

'Gracias al capitalismo el mundo se encuentra en su mejor momento'

"Gracias al capitalismo de libre empresa hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca, en toda la historia de la humanidad, un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy", expresó Milei, quien minutos antes hizo hincapié en el cambio económico que representó la revolución industrial.



'El socialismo asesinó a más de 100 millones de seres humanos'

"El socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico. Fue un fracaso en lo social. Fue un fracaso en lo cultural. Y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos", aseveró Milei en su charla.

'El fallo del mercado es un oxímoron'

"Ni siquiera los economistas supuestamente libertarios (sic) comprenden qué es el mercado, ya que si se comprendiera se vería rápidamente que es imposible que exista algo así como un fallo del mercado. El fallo del mercado es un oxímoron", dijo Milei.



"Si alguien considera que hay un fallo de mercado, les recomendaría que revisen si hay intervención estatal en el medio. Y si encuentran que no hay intervención estatal en el medio, les sugiero que hagan de nuevo el análisis porque definitivamente está mal: los fallo de mercado no existen", agregó.



"Dicho de otro modo, cada vez que ustedes quieran hacer una corrección de un supuesto fallo de mercado, inexorablemente, por desconocer lo que es el mercado o por haberse enamorado de un modelo fallido, le están abriendo las puertas al socialismo y están condenando a la gente a la pobreza", aseguró.



'La pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer'

"Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico", dijo Milei.



"La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad", declaró.



"En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darles trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer u organismos internacionales dedicados a promover esta agenda", lanzó.

'Otro de los conflictos que los socialistas plantean es el del hombre contra la naturaleza'

En la misma línea de su crítica al feminismo, Milei apuntó contra el ambientalismo.

"Otro de los conflictos que los socialistas plantean es el del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o la agenda sangrienta del aborto", dijo de entrada.



"Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregonado fuertemente en nuestra sociedad. Los neo-marxistas han sabido cooptar el sentido común de occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios, de la cultura, de las universidades y si, también, de los organismos internacionales", expresó.



"Este último caso es el más grave tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad, y, en consecuencia, peor nivel de vida", afirmó.



'Hoy el Estado no necesita controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos'

"Sé que a muchos les puede sonar ridículo plantear que occidente se ha volcado al socialismo. Pero sólo es ridículo en la medida que uno se restringe a la definición económica tradicional del socialismo, que establece que es un sistema económico donde el Estado es el dueño de los medios de producción", inició Milei en esta parte de su discurso.



"Hoy el Estado no necesita controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos. Con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios y las regulaciones para corregir los supuestos fallos de mercado pueden controlar los destinos de millones de seres humanos", agregó.

'Todos defienden un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia'

"Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas, en el fondo no hay diferencias sustantivas: todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Todos defienden un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia", dijo Milei.

'El Estado no es la solución, es el problema mismo'

Al final de su intervención, les dijo a los empresarios: "No se dejen amedrentar ni por la casta política ni parásitos que viven del Estado (...) ustedes son benefactores, ustedes son héroes (...) que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general",



"No cedan al avance del Estado, el Estado no es la solución, es el problema mismo", cerró.

