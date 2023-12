La ministra de Seguridad de Javier Milei será la excandidata Patricia Bullrich

La excandidata presidencial de la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha), Patricia Bullrich, será la ministra de Seguridad en el Ejecutivo de Javier Milei, que asumirá el 10 de diciembre, informaron fuentes oficiales.



​

Según el comunicado difundido este viernes por la Oficina del Presidente Electo, la que fuera ministra de Seguridad en el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) volverá a asumir esa cartera para el período 2023-2027.



"Agradezco al presidente electo Javier Milei, la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad. Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca", expresó Bullrich en sus redes sociales.



Este viernes se hizo oficial algo que ya era un secreto a voces: que la presidenta de Propuesta Republicana (PRO, derecha), partido cofundado por Macri e integrante de Juntos por el Cambio, volverá a ocupar la cartera de Seguridad.



En la víspera se reunió con Milei en el hotel Libertador, de Buenos Aires, que el mandatario electo usó como búnker de campaña desde hace semanas y se convirtió en su oficina de trabajo tras ganar las elecciones del 19 de noviembre.



Tras ese encuentro, la futura ministra anunció que convocará a elecciones internas en su partido para principios de 2024 y ya había adelantado que no se presentaría para un nuevo mandato.

Javier Milei, presidente electo de Argentina. Foto: AFP

"El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios. Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga", concluyó Bullrich en el mensaje que publicó en la red social X (antes Twitter) tras conocerse el nombramiento.



Pese a sus duros enfrentamientos durante la campaña electoral, y tras no lograr los votos suficientes para entrar en la segunda vuelta, en la que compitieron Milei y el oficialista Sergio Massa, Bullrich expresó su apoyo incondicional -junto al expresidente Macri- a la fórmula liderada por el libertario.



Por otra parte, la oficina de Milei también confirmó a Rodolfo Barra como el nuevo procurador general del Tesoro de la Nación, encargado de representar al Estado en asuntos legales.



Barra fue ministro en la Corte Suprema de Justicia y ministro de Justicia durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y deberá blindar legalmente el plan de reformas que pretende poner en marcha Milei, cuando asuma el 10 de diciembre.

EFE