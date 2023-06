A medida que se acercan las elecciones presidenciales de octubre en Argentina, una fuerza insurgente continúa perturbando la escena política del país.



El economista Javier Milei, candidato presidencial y diputado federal desde 2021, ha reunido un creciente número de seguidores con denuncias temerarias contra las “castas políticas” y propuestas radicales como cerrar el banco central. Así ha venido capturando el descontento de la gente por el fracaso en el abordaje de los problemas económicos que han asumido las dos orillas partidistas tradicionales.

Los sondeos están lejos de ser un vaticinador preciso de los resultados electorales y, en el caso de Argentina, hay una gran variedad en los hallazgos dependiendo del encuestador. Sin embargo, a juzgar por algunas mediciones recientes, Milei tiene una posibilidad real de ser el candidato más votado en las primarias del 13 de agosto (con 16,8 %, frente a 10,6 % de Horacio Rodríguez Larreta y 10,2 % de Patricia Bullrich, según sondeo de Synopsis Consultores), las cuales servirán como prueba de respaldo a Milei antes de la primera vuelta del 22 de octubre.

Es decir, Milei puede ganar más votos que el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, o la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quienes competirán entre sí por la nominación del principal bloque opositor al gobierno de Alberto Fernández, Juntos por el Cambio. Incluso unas encuestas sugieren que el partido de Milei, La Libertad Avanza (25,2 %) podría relegar al Frente de Todos (24,6 %) al tercer lugar en las primarias de agosto. Hoy esta coalición está en el poder con Fernández a la cabeza. Ese resultado podría ser la pesadilla para el peronismo de cara a los comicios de octubre.

El ascenso de Milei ha sido objeto de mucha discusión tanto entre el bloque gobernante de Argentina como entre el principal opositor. Pero ¿cuáles son sus posibilidades reales de ganar, y cuáles son sus perspectivas de gobernar, si pasa a segunda vuelta y se impone frente a su contendor?

El diputado Javier Milei es conocido por sus ideologías ultraliberales. Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Si la carrera presidencial está fragmentada como sugieren las encuestas, Milei tiene posibilidad real de avanzar a la segunda vuelta. Si lo logra, sus posibilidades de victoria dependerán de su rival, entre otros factores. Aunque Milei tiene imagen más desfavorable que los candidatos de Juntos por el Cambio, tiene más aprobación que la mayoría de las figuras de la coalición gobernante, lo que sugiere que tendría una oportunidad más contundente contra un candidato alineado con el Gobierno.

Incluso si el candidato del Frente de Todos critica al presidente Fernández, los votantes igualmente le harán rendir cuentas por los malos resultados de la administración, cuya aprobación es del 13 %. El peronismo tiene un “piso” del 30 % de votos, pero incluso si eso es suficiente para llegar a una segunda vuelta, el alto rechazo condenaría a su aspirante en esa segunda fase. Asimismo, el peronismo también enfrentará una tendencia regional reciente contra las fuerzas políticas en el poder.

La campaña de Milei se ha basado hasta ahora en las críticas al establishment partidista, agrupando tanto a Juntos por el Cambio como al Frente de Todos bajo la etiqueta de “la casta”. Sin embargo, Milei se siente más cómodo atacando a Juntos por el Cambio, absteniéndose, eso sí, de arremeter contra el expresidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich, con quienes comparte algunos seguidores.

Por otro lado, Fernández de Kirchner ha mencionando a Milei en sus apariciones públicas, sugiriendo que está tratando de explotar el miedo en la derecha para atraer a votantes independientes moderados que pueden sentirse incómodos con un escenario de segunda vuelta en el que tienen que elegir entre Milei y Patricia Bullrich. Con eso en mente, a pesar de la falta de resultados de su mandato, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, será el candidato único a presidente por el oficialismo, según se anunció a última hora del viernes. Su fórmula vicepresidencial será Agustín Rossi, jefe de Gabinete.

Milei, el beneficiado

Estos cuatro meses que quedan antes de la primera vuelta del 22 de octubre representan una eternidad en la política argentina, dada la frágil situación económica. Pero el escenario actual de decadencia económica beneficia los ataques de Milei contra el establishment político y se suma al estado de ánimo de desencanto que prevalece. En tiempos de crisis, el miedo puede ser más poderoso que la ira al moldear las preferencias de los votantes.

Las preguntas sobre la gobernabilidad también afectarían el apoyo de Milei. La principal duda es cómo gobernará si gana las elecciones, pues carece de una organización partidaria fuerte que lo apoye, algo que la coalición de gobierno y la de la oposición poseen. Incluso si le va bien en la primera ronda, estará lejos de una mayoría legislativa en cualquiera de las dos cámaras del Congreso. La mayor parte de la agenda de Milei requeriría apoyo legislativo. Por lo que su victoria aseguraría un choque entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Eso llevaría a que Milei trate de promover su agenda a través de decretos legislativos y referendos no vinculantes, ambos permitidos por la Constitución. Pero esta estrategia enfrenta obstáculos legales y políticos. La Constitución restringe la capacidad del jefe de Estado para usar decretos legislativos, los cuales no pueden aplicarse a cuestiones de impuestos, regulaciones electorales y de partidos políticos o derecho penal. Además, el Congreso supervisa y puede anular los decretos legislativos.

En cuanto a plebiscitos no vinculantes, también tienen restricciones: no pueden tratar asuntos que requieren mayorías legislativas calificadas, votar en ellos es voluntario y su resultado no puede obligar al Congreso a actuar. Políticamente, los referendos pueden ser contraproducentes, como ha ocurrido recientemente con los mandatarios de Ecuador, Guillermo Lasso, y Chile, Gabriel Boric.

Una alternativa políticamente más viable sería construir una coalición de gobierno que reúna facciones del peronismo que resistan al liderazgo de Fernández de Kirchner y grupos de derecha en Juntos por el Cambio que comparten afinidades con aspectos económicos de Milei. Esto podría chocar con el discurso antisistema de Milei, en el que los políticos de ambas coaliciones principales son vistos como parte de una “casta”, pero le permitiría avanzar al menos parte de su agenda y evitar una crisis de gobernabilidad inmediata.

El enfoque racional sería el camino del presidencialismo de coalición, recurso frecuente para gobiernos minoritarios en Latinoamérica. El hecho de que sus aliados regionales sean figuras menores de partidos tradicionales indica que, a pesar de su narrativa, no tiene problema en tener alianzas con miembros de la “casta”.

En todo caso, Javier Milei es otro ejemplo de la mezcla de populismo político y economía promercado tan común en América Latina. Los populistas de la región generalmente han manifestado desdén por los controles y equilibrios.

Ante los diferentes escenarios y una victoria, se podría inferir que Milei en principio trataría de gobernar de manera directa, especialmente si gana por un deslizamiento de tierra en una segunda vuelta, solo para recurrir a un estilo más coalicional una vez que los problemas de gobernabilidad comiencen a surgir.

AUTOR: IGNACIO LABAQUI (*)

Americas Quarterly

Buenos Aires



(*) Analista sénior de Medley Global Advisors y profesor de la Universidad Católica Argentina.

La viabilidad de sus propuestas

Nadie parece quedar indiferente a las ideas del líder de La Libertad Avanza. “Todas ellas generan conversación y obligan a la gente a tomar posición”, indica a La Nación de Argentina la analista Shila Vilker. La directora de la consultora Trespuntozero realizó junto a su colega Raúl Timerman un informe en el que analizan lo pegajoso de las expresiones públicas de Milei en la sociedad, muchas de las cuales se convirtieron en propuesta formal de campaña.

Sorteo de Milei Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Vilker y Timerman dividieron las ideas entre “delirantes” y “debatibles”. En ese sentido, mientras que la dolarización es considerada su “mejor propuesta”, con la adhesión del 28,9 % de los consultados, la que se posiciona como “peor” es la referida a la libre compra-venta “de bebés”, —algo dado a entender, pero nunca explicitado por el dirigente— con 27,2 % de rechazo.

Las ideas “delirantes” son aquellas que se perciben “más inhumanas, poco empáticas y que lesionan el tejido social” y que incluyen venta de órganos, el mercado de ventas de bebés, la eliminación de la obra pública y la obligatoriedad de la educación.

En tanto, entre las ideas “debatibles”, la dolarización y cierre del Banco Central despiertan interés, aunque “rara vez” consiguen apoyo. En cambio, el cierre del Ministerio de la Mujer y la eliminación de subsidios no despiertan tanto interés, pero sí cierta aprobación.

“El escenario de 2023 se rige tanto por la cuestión económica que cualquier otro tema queda opacado”, apunta Vilker. En esa línea, Vilker señala que son las ideas “más extremas” del dirigente libertario las que cosechan “un mayor grado de permeabilidad” en la juventud, sobre todo en el universo masculino, con una distancia del 20 % en promedio respecto al femenino.

En cambio, promesas como el cierre del Banco Central o la eliminación de la obra pública difícilmente logren interpelar a aquellos que vivieron como adultos la crisis del 2001. “Es en ese corte etario, de los más de 50 años, que se observa un grado mayor de rechazo a todas las ideas que conllevan alguna clase de ajuste”, precisa.

PEDRO LACOUR

La Nación (Argentina) - GDA

Edición de EL TIEMPO

