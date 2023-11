Javier Milei: la crítica situación de la economía, su principal desafío en Argentina

Javier Milei será el presidente de la Argentina a partir del 10 de diciembre. En una segunda vuelta histórica que tuvo en vilo al país y que se definió por un margen mucho mayor al esperado, el postulante de La Libertad Avanza se impuso a Sergio Massa por casi 12 puntos de diferencia. Escrutado el 99,28 por ciento de las mesas, Milei venció con el 55,69 por ciento de los votos contra el 44,30 del peronista.



(Puede leer: Javier Milei: estas son las frases más explosivas del nuevo presidente de Argentina)

“No hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para las medias tintas”, dijo Milei en su discurso de victoria en referencia a sus propuestas de reforma. “Si no avanzamos rápido, nos dirigimos derecho a la peor crisis de nuestra historia (...) El modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás”. Además, el presidente electo pidió al Gobierno “que se haga cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato”.



(Además: 'Hoy comienza la reconstrucción de Argentina': Javier Milei tras ganar presidencia)



Massa no logró separar su candidatura de la gestión del presidente Alberto Fernández, quien lo había designado ministro de Economía hace 15 meses para que intentara controlar la inflación y la presión cambiaria. Massa reconoció la derrota a eso de las 8:10 de la noche hora local –dos menos en Colombia– antes de que se revelaran los resultados.

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Massa votando en Buenos Aires. Foto: EFE

“Hubo dos proyectos de país. La jornada de hoy ratifica que la Argentina tiene un sistema democrático transparente y sólido, que respeta siempre los resultados”, abrió Massa su discurso. El ministro de Economía se comunicó con su rival y lo felicitó. “Es el presidente que los argentinos eligieron”, dijo. Y agregó: “Desde mañana (este lunes) la responsabilidad de dar certezas es de Milei”. Además, señaló que el presidente Fernández y Milei activarán en los próximos días el traspaso de mando.



(Lea también: 'Sin llorar': el sarcasmo de Bukele con mensaje de Gustavo Petro por victoria de Milei)



Massa abrió la posibilidad de un alejamiento de la política. “Es el momento de nuevas generaciones”, planteó. De esta manera, se abre un interrogante sobre su continuidad al frente del palacio de Hacienda hasta el final del mandato.



Con el triunfo asegurado, Milei deberá ahora articular un equipo, un discurso y un plan de acción. Posiblemente recurra para esta misión a sus nuevos aliados, sobre todo Mauricio Macri y Patricia Bullrich, con quienes selló una alianza clave para vencer a Massa. Además, el libertario deberá contrarrestar el miedo que se sembró en torno a su persona y sus propuestas.



(Le recomendamos: Javier Milei, el libertario 'anticasta' elegido como nuevo presidente en Argentina)



El comando de campaña de Milei se llenó de seguidores que cantaban su lema “La casta tiene miedo”, en alusión a la clase política, y también “Argentina sin Cristina” y “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.



Milei construyó su triunfo en Córdoba y Mendoza, pero también en las provincias del sur y del norte, donde el peronismo esta vez no pudo conservar su histórica hegemonía. En las elecciones generales del 22 de octubre, Massa había obtenido 36,78 por ciento y Milei, 29,99 por ciento.

Hubo dos proyectos de país. La jornada de hoy ratifica que la Argentina tiene un sistema democrático transparente y sólido, que respeta siempre los resultados. FACEBOOK

TWITTER

La Libertad Avanza cuenta con ocho senadores nacionales, 38 diputados y ningún gobernador propio. En las provincias, Juntos por el Cambio manda en 10 distritos; el PJ, en 9, y fuerzas provinciales, en los 4 restantes.



El triunfo de Milei abre un sinfín de interrogantes. Desde sus propuestas de campaña, muchas de ellas polémicas, como el plan de dolarizar la economía, romper con el Vaticano o aquellas que cuestionan algunos acuerdos básicos de la democracia y avances en materia de derechos individuales. También las que niegan, por ejemplo, la existencia de un plan sistemático de violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar.



(Puede leer: Trump felicita a Javier Milei por ganar en Argentina; Elon Musk también reacciona)



Pero también genera dudas el escenario en el que se posará su gestión, sin mayoría en el Congreso, con los gremios y movimientos sociales en contra y con una fractura social que quedó evidenciada con la campaña del miedo que se desplegó durante la segunda vuelta.

Los retos que tendrá el futuro presidente de Argentina Análisis del alcance de los resultados de la segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa. Foto:

Además que los argentinos probablemente no le van a tener mucha paciencia, pues con una inflación de tres dígitos y la peor crisis económica en 20 años, se requerirán soluciones prontas y sacrificios enormes de parte de una porción importante de la población acostumbrada a los subsidios y el asistencialismo.



La decisiva jornada estuvo guiada por la incertidumbre y la tensión, y cargada de denuncias cruzadas por el robo o la rotura de boletas. La instalación de la palabra fraude por parte de los libertarios, sin evidencias ni pruebas, crispó todavía más los ánimos de una disputa que se resolvió por mayor margen de lo esperado, aunque luego Guillermo Francos, asesor de La Libertad Avanza, dijo que fue una elección “transparente” y que “no faltaron boletas”.



(Además: Lula, Boric y presidentes de la región reaccionan al triunfo de Milei en Argentina)



Una nueva era arranca en Argentina y desde ya se anticipa que será convulsionada, pues el peronismo, los sindicatos y varias fuerzas del país no se la pondrán fácil al libertario.

LA NACIÓN (ARGENTINA) / GDA - AGENCIAS

Más noticias