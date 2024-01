El beso que protagonizaron Milei y su novia Fátima Flórez en una obra de la comediante

El presidente de Argentina, Javier Milei, subió al escenario del teatro en el que actúa su novia, la comediante Fátima Flórez, famosa por sus imitaciones de celebridades, incluyendo la del jefe del Estado, y anticipó que vendrán "meses duros" al improvisar un breve mensaje.



Milei, quien asumió la Presidencia argentina el pasado 10 de diciembre en medio de un complejo contexto económico y social, acudió en la noche de este viernes a una función de "Fátima 100 %", la obra que su pareja estrenó días atrás en la ciudad de Mar del Plata (400 kilómetros al sur de Buenos Aires), el principal destino turístico de la costa atlántica de Argentina.

Un fuerte operativo de seguridad fue desplegado en los alrededores del teatro, incluyendo vallas, detrás de los cuales se congregaron curiosos, seguidores del economista y político libertario y también ciudadanos que protestaron contra el polémico paquete de reformas que impulsa el jefe de Estado y el plan de severo ajuste fiscal que ha puesto en marcha su Gobierno.



"Tremendo show", comentó ya durante las primeras horas de este sábado en un mensaje a través de la red social Instagram, donde subió una foto en la que se le ve junto a Flórez; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, apenas concluida la función.



Javier Milei iba a presenciar la función del miércoles, un día después del debut, pero las movilizaciones pautadas para ese día lo llevaron a quedarse en Buenos Aires y, de esta forma, seguir de cerca el desarrollo de los operativos de seguridad.



🇦🇷 | El Presidente Javier Milei (@JMilei) subió al escenario tras el show de su novia Fátima Flórez en Mar del Plata: "Nos vamos a poner de pie y vamos a salir con fuerza".pic.twitter.com/Op9FFbuKRY — La Derecha Diario (@laderechadiario) December 30, 2023

Videos tomados por el público y difundidos por redes sociales muestran la imitación que Flórez hace de Milei en un tramo de su espectáculo y el momento en que el presidente sube al escenario sobre el final de la obra.



Las imágenes muestran el efusivo saludo, con besos y abrazos, entre Milei y Flórez, visiblemente emocionada. El apasionado beso de los novios se dio mientras sonaba “Panic show” de La Renga, tema de la campaña del jefe de Estado argentino, mientras de fondo se veía la imagen de un león y la bandera argentina reproducida en varias pantallas gigantes.



Las imágenes también dejan ver las palabras que el mandatario improvisó, micrófono en mano, tras el espectáculo humorístico y musical de su novia. “Por favor, la gente quiere que les digas algo”, le pidió Florez a su pareja. Milei cumplió y al tomar la palabra se refirió a la situación del país.



"Sinceramente, es difícil decirlo: la situación está muy complicada. Nos han dejado bombas por todos lados. Trabajamos 7 por 24 para desactivar el quilombo (lío) que nos dejaron. Van a venir meses duros, pero, a diferencia de lo que ha pasado durante los últimos 100 años, estos meses van a valer la pena, nos vamos a poner de pie y vamos a salir con fuerza", dijo Milei, muy aplaudido por el público en la sala, antes de exclamar su famosa consigna: "¡Viva la libertad, carajo!".

"Fátima Florez":

Por la presencia de Javier Milei en su obra de teatro pic.twitter.com/PmsqNJCYzS — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 30, 2023

Flórez, que se hizo conocida por sus imitaciones de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y de otras celebridades locales e internacionales, no desempeña el papel oficial de primera dama de Argentina ni convive con el presidente, que aún no se ha establecido en la residencia oficial de la Quinta de Olivos.



Sin embargo, la multifacética artista sí estuvo presente en los actos celebrados con motivo de la asunción presidencial de Milei el pasado 10 de diciembre, cuando incluso apareció junto a su pareja en la histórica balconada de la Casa Rosada.

EFE y LA NACIÓN (GDA)

GRUPO DE DIARIOS AMÉRICA