El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro anunció que regresará al país este jueves 30 de marzo. Se trata de la primera vez que estará en su país como expresidente después de tres meses en Estados Unidos.



No obstante, el exmandatario tiene varios frentes abiertos ante la justicia y está actualmente en medio de un escándalo por las joyas que recibió de Arabia Saudita y que devolvió el viernes por orden de un tribunal, lo que complica su situación judicial.



¿Puede ser detenido a su llegada a Brasil? Abecé.

¿Cómo se anunció el regreso de Bolsonaro a Brasil?

El expresidente se instaló en Estados Unidos a finales de diciembre, poco antes de que el Luiz Inácio Lula da Silva tomara el relevo al frente de la presidencia el 1.° de enero tras ganar las elecciones de octubre en una ajustada segunda vuelta.



Su regreso al país se especuló por un largo tiempo. Hace un mes, en un evento republicano, el expresidente había dicho que sentía que su misión no había terminado y en otras ocasiones había adelantado que podía volver al país en marzo.



"En este momento doy gracias a Dios por mi segunda vida y también a él por la misión de ser presidente de la República por un mandato, pero siento, en el fondo, que esta misión aún no ha terminado", afirmó en la convención republicana de comienzos de marzo.



Bolsonaro, de 67 años, se encuentra en EE.UU. desde el 30 de diciembre. Foto: EFE

Finalmente, su regreso se confirmó el pasado jueves cuando el expresidente lo anunció en un canal de televisión. "Voy a trabajar en el Partido Liberal (...) recorrer Brasil y hacer política", dijo Bolsonaro a la Record TV en Florida en una entrevista.



Su Partido Liberal (PL) también confirmó la información el viernes en redes sociales al publicar que Bolsonaro desembarcará en Brasilia el día 30 a las 7:30 locales (10H30 GMT).

¿Por qué su panorama es complejo?

Los medios locales hablan de una dura situación jurídica a su regreso pues el exmandatario enfrenta cinco investigaciones en el Supremo Tribunal Federal (STF), susceptibles de penas de prisión.



Al respecto, un análisis del diario brasileño O Globo menciona que "el principal temor (de su familia y su partido) es que el capitán retirado sea citado o llevado a declarar en la Policía Federal apenas ponga un pie en Brasilia".



Cuatro de las investigaciones en contra de Bolsonaro fueron abiertas durante su presidencia (2019-2022), mientras que en la última es investigado como presunto instigador del asalto a los tres poderes por parte de seguidores suyos el 8 de enero en Brasilia.



En uno de los casos, Bolsonaro fue acusado por su exministro de Justicia Sergio Moro de interferir en la policía para proteger a familiares sospechosos de corrupción.



También es investigado por difundir desinformación sobre el sistema electoral de urnas electrónicas.



Cuatro de las investigaciones en contra de Bolsonaro fueron abiertas durante su presidencia (2019-2022). Foto: AFP

Las otras dos pesquisas son por haber filtrado informaciones confidenciales de una investigación policial por un ataque cibernético a la corte electoral y por declaraciones sobre la pandemia del covid-19, cuando asoció la vacuna con un supuesto riesgo de contraer VIH.



Al dejar la presidencia y perder su fuero privilegiado, una decena de pedidos de investigación recibidos por el STF comenzaron además a ser derivados a primera instancia.



Entre ellos, es señalado por "subversión al orden" por su participación en actos con consignas antidemocráticas el 7 de septiembre de 2021, cuando atacó a jueces de la corte suprema y dijo que solo dejaría la presidencia "preso, muerto o con una victoria".

En el caso "muy poco probable" de que fuera condenado de forma definitiva y a las penas máximas por esos delitos, el expresidente enfrentaría casi 40 años de cárcel, según Carla Junqueira, abogada y doctora en derecho por la Universidad de Sao Paulo.

Pero, ¿puede ser detenido a su llegada?

Bolsonaro ya reconoció los riesgos legales que enfrentará una vez pise suelo brasileño. "Una orden de prisión puede aparecer de la nada", dijo al periódico The Wall Street Journal, en entrevista publicada el 14 de febrero.



No obstante, según la ley brasileña, un detenido puede ser detenido solo una vez se han agotado todas las instancias de apelación, o bien si un juez considera, durante las investigaciones, que su libertad compromete el proceso.



La primera hipótesis es poco probable a corto plazo, dados los tiempos habituales de la justicia.



Pero la segunda tiene un precedente reciente: en 2019, el expresidente Michel Temer (2016-2018) fue capturado menos de cuatro meses después de dejar el cargo por supuesto desvío de dinero, pero un tribunal revirtió la decisión de primera instancia al cabo de cuatro días.

No obstante, O Globo asegura que asesores del expresidente creen que de momento no existen intenciones por parte de las autoridades de Brasil de detener a Bolsonaro. Sobre todo por la posibilidad de que su captura "pueda trastornar aún más el escenario nacional e incluso beneficiar a Bolsonaro".



¿Puede quedar inelegible?

Lo cierto es que el expresidente corre riesgo de ser declarado "inelegible" debido a los 16 casos que se tramitan en el Tribunal Superior Electoral.



Si resultara condenado, se le podría prohibir disputar elecciones por ocho años, dejándolo fuera de las presidenciales de 2026.



Dos acciones son por ataques verbales al proceso electoral y a las urnas electrónicas, mientras que otras denuncian el uso de la maquinaria pública en beneficio propio durante las presidenciales de octubre, cuando fue derrotado por el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

La investigación más avanzada, que amenaza su futuro en la política según la prensa brasileña, está relacionada con una reunión que Bolsonaro celebró con embajadores, el 18 de julio de 2022 en Brasilia.



Ese día, exhibió una presentación de Power Point con desinformación sobre las urnas electrónicas. La justicia analiza si hubo abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación.



¿Y el escándalo de las joyas de Arabía Saudí?

Otro escándalo que enfrenta Bolsonaro es el revelado por el diario Estadao e investigado por la Policía Federal por varios conjuntos de joyas regaladas por Arabia Saudita, algunas de las cuales habrían ingresado a Brasil de forma irregular.



Las denuncias incluyen un paquete de la lujosa marca suiza Chopard de valor estimado en 75.000 dólares, que Bolsonaro devolvió la semana pasada por orden de un tribunal; y un juego de collar y pendientes de diamantes de la misma marca destinados a su esposa Michelle.



Este conjunto, valuado por la prensa en 3,2 millones de dólares, fue incautado por la aduana cuando una comitiva ministerial intentó ingresarlas a Brasil en 2021.

Vista de las joyas que fueron importadas ilegalmente desde Arabia Saudí. Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP

Estadao afirmó este martes que Bolsonaro habría recibido en mano propia un tercer conjunto de joyas con valor superior a USD 100.000, que incluye un Rolex de oro blanco y diamantes, durante un viaje a Arabia Saudita en 2019.



Según el ministro de Justicia, Flavio Dino, el caso puede configurar delito de peculado (apropiación de bienes públicos) o tributario, por el ingreso de bienes privados sin la debida declaración y pago de impuestos.

¿Cuál será el impacto político de su regreso?

Mientras se define el futuro judicial de Bolsonaro, lo que sí queda claro es que su llegada promete mover las aguas políticas en Brasil.



Según un análisis de O Globo, Bolsonaro llegará "buscando espacios para hacer un contrapunto a Lula" y promete hacerle una fuerte oposición al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en un país en el que, por lo general, los expresidentes se han retirado en silencio.



"Bolsonaro fue alimentado por el sentimiento anti-PT y golpeado por su agresividad irracional y errática. Volviendo, quiere dirigir la derecha que sacó del armario, movilizó y acabó desbaratando", señala el análisis del periodista Elio Gaspari en O Globo.



En palabras de Gaspari, el regreso de Bolsonaro augura un debate cargado de "polarizaciones irracionales".



Por lo pronto, se sabe que Bolsonaro aterrizará este jueves en el aeropuerto internacional de Brasilia. El plan de seguridad impuesto por la Policía Federal, según O Globo, establece que el exmandatario saldrá por una vía alterna, evitando bloqueos en el aeropuerto, y que no tendrá contacto con la gente.



No se espera que haga una declaración a sus seguidores sino que el auto en el que se movilice lo lleve directamente a una casa que alquiló, según O Globo, en un condominio en Jardim Botânico.



No obstante, algunos de sus aliados creen que sus seguidores podrían concentrarse a su llegada y seguirlo hasta la casa en la que se hospedará.

ANGIE RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y OGlobo (GDA)